Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Російська культура не навчила любити життя
OPINION

Російська культура не навчила любити життя

Андрій Бондар
1 червня, 2024 субота
12:07
Погляд Андрій Бондар

Бачили двох заліських недоумків на мотоциклі? "Гранату бросай!". Командир реально вже трупу давав команду по рації. А там уже від них пара вугликів

Зміст

Недороблені матросови… Як можна так сильно ненавидіти життя, коли воно таке єдине? За що вони народилися на наші голови?

Заліська культура виявилася не просто пшиком. Вона не навчила тих людей головного – любити й берегти життя.

Читайте також: Навіщо Путіну ідеологія, або Чому війна не закінчиться завтра

А нас наша культура – хоч і неуніверсальна, скромна і неринкова – любити життя навчила. І це очевидний результат існування двох наших культур на цей момент: їхня не завадила процесу деградації (навпаки, була і залишається чинником цієї деградації – часто-густо цілком собі bona fide) і сповзанню суспільства в тотальну темінь зла, наша ж навчила нас не коритися злу і цінувати життя.

А смішно стає, коли з цим емпірично доведеним фактом починають сперечатися.

Джерело

Про автора. Андрій Бондар, письменник.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Україна
Росія
Війна з Росією
Читайте також:
лічильник, комуналка
31 травня, 2024 п'ятниця
Уряд підвищив тариф на електроенергію
співачка Roxolana
31 травня, 2024 п'ятниця
"Я не приховую": співачка Roxolana прокоментувала, чи дійсно є невісткою Юрія Бойка
Резерв+
31 травня, 2024 п'ятниця
Міноборони повідомило, скільки відсотків людей в "Резерв+" мають статус "у розшуку"
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.81
    Продаж 44.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
1 червня
12:45
Оновлено
новини
У Миколаєві пролунав вибух удень 1 червня
12:40
Підозрюваний у вбивстві 12-річної дівчини у Полтаві
Біля Полтави знайшли тіло 12-річної дівчини, яку шукали майже тиждень: поліція затримала підозрюваного
12:22
донор крові
Окупанти на Херсонщині змушують бюджетників ставати донорами крові для військових РФ
12:19
Ексклюзив
акція рідних та близьких полонених українських захисників у Львові
Чому Україна не може опублікувати кількість полонених або зниклих безвісти: пояснення від журналістки Климик
12:17
Сергій Чемезов – гендиректор російської корпорації «ростех»
Росіяни кажуть, що випробовують наземні дрони з вантажопідйомністю до 250 кг
11:39
Оновлено
Балаклія. Харківщина. Обстріл
Росіяни зранку атакували Балаклію на Харківщині: 13 постраждалих, серед них вагітна й діти
11:36
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Армія РФ атакує на 7 напрямках: у Генштабі назвали найгарячіші точки фронту
11:26
Південна та Північна Корея
У Південній Кореї занепокоєні поглибленням військової співпраці Росії з КНДР
11:15
Електроенергія
У трьох регіонах України є відключення світла після масованої атаки РФ: ситуація в енергосистемі на 1 червня
11:02
Ексклюзив
"Я пам'ятаю її ще дитиною": волонтерка Корчинська про парамедикиню "Госпітальєрів" Ірину Цибух
10:54
ЗСУ
На Донеччині біля Часового Яру загинув доброволець з Нідерландів
10:54
електроенергія, шахеди
Через нічну атаку РФ в Україні можуть змінити графіки відключення світла, - Міненерго
10:44
Партизани фіксують переміщення мобільних вогневих груп РФ в окупованому Криму
10:42
вибори Індія
В Індії розпочалось голосування на парламентських виборах: чинний прем'єр Моді претендує на третій термін
10:35
Ексклюзив
обстріл Часів Яр
Ворог б'є з мікрорайону Канал у три сторони: військовий Сазонов про ситуацію в Часовому Ярі
10:31
Оновлено
Російська атака уночі 1 червня
Масований обстріл України: росіяни атакували енергооб'єкти у п'яти областях
10:28
Оновлено
Обстріл Харкова
РФ уночі 31 травня завдала подвійного удару по п'ятиповерхівці в Харкові: кількість жертв зросла до 8
10:25
Ілюстративне фото
"Це була довга та напружена ніч для нашої ППО": Польща про масовану атаку РФ по Україні
10:15
Ексклюзив
Сергій Братчук
Війна йде проти кожного з нас: Братчук розповів, за яких умов в Україні настане мир
10:11
Обстріл РФ 1 червня 2024 року
"Головна мета Росії - нормалізувати терор": Зеленський відреагував на нічну атаку РФ
10:04
OPINION
Павло Вернівський
Про небезпеку неспішності
09:43
ЗСУ, мобілізація
На Черкащині невідомі кинули вибухівку у двір працівника ТЦК
09:36
окупанти Маріуполь
"Україна зупинила Росію": у Білому домі вважають травневий наступ росіян на Харківщину провальним
09:31
ЗСУ
В ISW оцінили, скільки квадратних кілометрів РФ захопила з початку 2024 року
09:15
Донецька область. Обстріл
РФ за добу завдала понад 1700 ударів по Донеччині: двоє загиблих, 8 поранених
09:15
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 81 повітряну ціль ворога
09:08
Огляд
Золоті лисенята, українські чипси й детективний квест – 5 книг про любов і війну
08:52
Оновлено
море військовий корабель
Росія вивела у Чорне море 4 кораблі, серед них 2 ракетоносії
08:47
Єнс Столтенберг
Грузія залишається партнером НАТО, попри закон про "іноагентів", - Столтенберг
08:36
поле, пшениця, зерно
Росіяни вивезли 170 тис. тонн пшениці з окупованої Луганщини, - ОВА
08:03
OPINION
Володимир В'ятрович
Мусимо берегти наших захисників, бо таких держава не виростить швидко
07:51
Окупанти зранку вдарили по Дніпропетровщині: серед чотирьох постраждалих 7-річна дитина
07:31
Анонс
Джуд Беллінгем, Реал, Ла Ліга
"Боруссія" - "Реал": де та коли дивитись фінал Ліги чемпіонів
07:23
втрати окупантів
Армія РФ за добу в Україні втратила 12 танків, 44 артсистеми і понад 1100 військових
06:56
Німеччина уряд
Для боротьби з БПЛА: Німеччина передасть Молдові додаткові БТР і системи ППО
06:23
Джо Байден
Байден: ХАМАС більше не становить великої загрози для Ізраїлю
05:37
Літак. авіація, Польща
Польща підняла в небо військові літаки через атаку РФ по Україні
04:52
Міністерство оборони України
Міноборони розпочало пілотний проєкт із реабілітації військових. Першочергові задачі
03:53
Джо Байден
"Ніхто не може бути вищим за закон": Байден про рішення суду визнати Трампа винним у справі про підкуп порнозірки
03:14
Tesla авто
У США Tesla відкликає понад 125 тис. авто. Причина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV