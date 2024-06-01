Недороблені матросови… Як можна так сильно ненавидіти життя, коли воно таке єдине? За що вони народилися на наші голови?

Заліська культура виявилася не просто пшиком. Вона не навчила тих людей головного – любити й берегти життя.

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А нас наша культура – хоч і неуніверсальна, скромна і неринкова – любити життя навчила. І це очевидний результат існування двох наших культур на цей момент: їхня не завадила процесу деградації (навпаки, була і залишається чинником цієї деградації – часто-густо цілком собі bona fide) і сповзанню суспільства в тотальну темінь зла, наша ж навчила нас не коритися злу і цінувати життя.

А смішно стає, коли з цим емпірично доведеним фактом починають сперечатися.

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Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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