Російські дрони над Європою: не маємо права хизуватись
У всій цій історії із появою дронів у небі Данії, Швеції та Норвегії, мене зацікавила одна деталь
У Данії проблемою цих дронів займалася поліція. Саме представники поліції коментували всі події, пов'язані з цим вторгненням.
Я не знаю законодавства Данії. Але якщо такими питаннями там справді опікується поліція, то не варто дивуватися, що зрештою вони не змогли прокоментувати, звідки ці дрони взялися та куди вони потім зникли.
Бо такими питаннями мають опікуватись військові, а не правоохоронці.
А якщо подібні питання виникли у мене, то вони виникли й у тих, хто ці дрони запустив. А ми з вами здогадуємось, хто міг це зробити, чи не так?
Читайте також: Тактика отруйного салямі, або Про російські дрони над Європою
Це все у контексті готовності країн Європи та НАТО до ведення сучасної війни, яка передбачає широке застосування різноманітних БПлА.
А вірніше, повної відсутності такої готовності, згуртованості та політичної волі.
Все, що я написав вище, абсолютно не скасовує тієї глибокої вдячності, зокрема тій же Данії за ту величезну допомогу, яку вона надала, надає і ще надасть Україні.
І саме тому ми не маємо права хизуватись. Ми повинні відповісти добром на добро й запропонувати увесь наш досвід та всю можливу допомогу партнерам. Наші військові можливості — це наш капітал. Якщо Росія виб'є наших союзників, ми самі довго не протримаємось.
Про автора. Денис Попович, журналіст, військовий оглядач
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
