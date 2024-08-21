Парламент нарешті ухвалив закон №8371, відомий суспільству як закон "про заборону Моспатріархату". І, скажемо чесно — після публікації записів, де зірка московського православ'я, екснастоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь на записах СБУ щиро радів окупації Херсону та обзивав тероборону "ублюдками" — це було дуже очікуване рішення в суспільстві.

Попи в рясах із парафій МП були коригувальниками ворожого вогню, спеціально славили Росію, скаржились на дітей, які працюють в ІТ і донатять на ЗСУ. А ще із зовсім свіжого — буквально на початку серпня СБУ затримала харківського попа. Він виявився громадянином РФ, агентом ГРУ. І готував абсолютно не біблійну річ — вогневі удари по ешелонах ЗСУ, які тримають оборону на Вовчанському напрямку.

Згідно з ухваленим законопроєктом, на розрив звʼязків із РПЦ кожна церква матиме 9 місяців. Якщо церква раз і назавжди порве з Москвою, її не позбавлять реєстрації. Якщо попи увімкнуть режим барана і далі виглядатимуть "асвабадітєлєй" — то їх чекатиме судовий розгляд.

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Найперше, на чому слід наголосити, що ухвалення закону №8371 трапилось попри значний супротив тих, хто у попах МП шукав роками безплатних агітаторів, та мереж "бабушок" для перемоги на виборах. Також важливо, що це трапилось попри значний опір пригодованих медійних попів та високовартісних лобістів у США. Чого лише вартий кейс безпринципного адвоката Боба Амстердама — лобіста РПЦ, який погрожував Руслану Стефанчуку та іншим топдепутатам ВР американськими санкціями за "утиски свободи віри".

Утім, краще за будь-яких лобістів Вадима Новинського працює думка українського суспільства. Згідно зі всіма соціологічними опитуваннями, проведеними за два роки, 65% українців вимагали, аби держава прикрутила гайки МП. Або ж влада має суттєво втрутитись у діяльність ворожої церкви — 85%.

Тож врешті Володимир Зеленський мав стати на бік суспільства. І таки дочекались його заяви про потребу "духовної незалежності" напередодні голосування в Раді.

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Це важливо, бо нинішній гарант не був помічений у надмірній релігійності, та й загалом публічно називав себе євреєм.

Враховуючи, що московська церква завжди була вагомим щупальцем впливу на незрілу свідомість, варто запамʼятати одіозні прізвища тих, хто не голосував або був проти.

"Слуга народу" Євген Брагар — відомий двома справами. Перша: радив як правильно продавати собак пенсіонерам, аби оплатити комуналку. Друга: говорив, що фінансувати патріотичне кіно не варто. Мовляв, його ніхто не дивиться. Він був проти заборони РПЦ в Україні.

Ватник із Дніпра Максим Бужанський не голосував, але очікувати рішучих людей від людини, яка свідомо є антиукраїнською, і не варто.

Не голосували Іонушас, Куницький та Мазурашу — люди, які в парламенті є синонімами скандалів, провокацій та відкатів навспак.

Данило Гетьманцев на засідання не прийшов. А дарма, в засіках РПЦ є чимало грошей, які могли б піти до скарбниці. І не варто було б скубати громадян новими податками.

В ОПЗЖ знайшлась лише одна людина, яка проти діяльності РПЦ в Україні, — це Юрій Загородній.

Буквально "випарувалися" на історичному голосуванні Григорій Суркіс, Павло Халімон, колишній ґвалтівник Іванісов, бізнесмен Герега і кондитер Вацак.

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Тож ми ще побачимо, як всі ці люди із минулого рятуватимуть тих, з ким вони були у тісному звʼязку і зомбували українське населення через храми смиренням, братерською жуйкою та миром з братніми народами.

Цілком можливо, православний десантник часів Януковича Новинський продовжить лобізм РПЦ через США — тим паче на піку американських виборів обовʼязково знайдеться той, хто захоче "спасти християн", не особливо розбираючись — фейкові вони чи справді віряни.

Утім, 9 місяців, які дає історичний закон — це час для українського суспільства. Аби воно нарешті зрозуміло, що різниця є. І просте діло освячення паски та ковбаси може бути зброєю — питання лиш, до кого ти пішов з кошиком. До своїх чи окупантів в рясах, які планують підривати ешелони ЗСУ, де може бути твій син чи чоловік.

Любити Росію треба на території саме Росії. Схибленість чималої частини українського суспільства на стовпах імперської влади — а декорації християнства у РФ теж виконують цю роль — привели нас до війни. І до вирішення похапцем усіх помилок минулого.

Тож, якщо умовний Суркіс, Бужанський чи Новинський хочуть любити РПЦ, то варто переїздити десь на територію Золотого кільця Росії. Там і інфраструктура є, і цілування ікон з Путіним є органічним. Тим паче там є потенційні сітки бабусь, яких можна використати на виборах.

Історія колаборантів і державних зрадників має добігти кінця тут і зараз — бо не по-християнськи молитися в Лаврі на камери, а таємно здавати дороги та військову інфраструктуру за кеш від ФСБ.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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