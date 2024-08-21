Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд РПЦ тут не місце. Про історичний закон, на який зважився сам Зеленський
OPINION

РПЦ тут не місце. Про історичний закон, на який зважився сам Зеленський

Марина Данилюк-Ярмолаєва
21 серпня, 2024 середа
14:36
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Здоровий глузд і рештки тверезості в нинішній Раді перемогли ще одну гідру російського впливу в Україну — РПЦ

Зміст

Парламент нарешті ухвалив закон №8371, відомий суспільству як закон "про заборону Моспатріархату". І, скажемо чесно — після публікації записів, де зірка московського православ'я, екснастоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь на записах СБУ щиро радів окупації Херсону та обзивав тероборону "ублюдками" — це було дуже очікуване рішення в суспільстві. 

Попи в рясах із парафій МП були коригувальниками ворожого вогню, спеціально славили Росію, скаржились на дітей, які працюють в ІТ і донатять на ЗСУ. А ще із зовсім свіжого — буквально на початку серпня СБУ затримала харківського попа. Він виявився громадянином РФ, агентом ГРУ. І готував абсолютно не біблійну річ — вогневі удари по ешелонах ЗСУ, які тримають оборону на Вовчанському напрямку. 

Згідно з ухваленим законопроєктом, на розрив звʼязків із РПЦ кожна церква матиме 9 місяців. Якщо церква раз і назавжди порве з Москвою, її не позбавлять реєстрації. Якщо попи увімкнуть режим барана і далі виглядатимуть "асвабадітєлєй" — то їх чекатиме судовий розгляд. 

Читайте також: Церква війни поза законом. Колонка Віталія Портникова

Найперше, на чому слід наголосити, що ухвалення закону №8371 трапилось попри значний супротив тих, хто у попах МП шукав роками безплатних агітаторів, та мереж "бабушок" для перемоги на виборах. Також важливо, що це трапилось попри значний опір пригодованих медійних попів та високовартісних лобістів у США. Чого лише вартий кейс безпринципного адвоката Боба Амстердама — лобіста РПЦ, який погрожував Руслану Стефанчуку та іншим топдепутатам ВР американськими санкціями за "утиски свободи віри". 

Утім, краще за будь-яких лобістів Вадима Новинського працює думка українського суспільства. Згідно зі всіма соціологічними опитуваннями, проведеними за два роки, 65% українців вимагали, аби держава прикрутила гайки МП. Або ж влада має суттєво втрутитись у діяльність ворожої церкви — 85%. 

Тож врешті Володимир Зеленський мав стати на бік суспільства. І таки дочекались його заяви про потребу "духовної незалежності" напередодні голосування в Раді. 

Читайте також: Верховна Рада заборонила діяльність ФСБ в рясах. Що далі?

Це важливо, бо нинішній гарант не був помічений у надмірній релігійності, та й загалом публічно називав себе євреєм. 

Враховуючи, що московська церква завжди була вагомим щупальцем впливу на незрілу свідомість, варто запамʼятати одіозні прізвища тих, хто не голосував або був проти. 

"Слуга народу" Євген Брагар — відомий двома справами. Перша: радив як правильно продавати собак пенсіонерам, аби оплатити комуналку. Друга: говорив, що фінансувати патріотичне кіно не варто. Мовляв, його ніхто не дивиться. Він був проти заборони РПЦ в Україні. 

Ватник із Дніпра Максим Бужанський не голосував, але очікувати рішучих людей від людини, яка свідомо є антиукраїнською, і не варто.

Не голосували Іонушас, Куницький та Мазурашу — люди, які в парламенті є синонімами скандалів, провокацій та відкатів навспак. 

Данило Гетьманцев на засідання не прийшов. А дарма, в засіках РПЦ є чимало грошей, які могли б піти до скарбниці. І не варто було б скубати громадян новими податками. 

В ОПЗЖ знайшлась лише одна людина, яка проти діяльності РПЦ в Україні, — це Юрій Загородній

Буквально "випарувалися" на історичному голосуванні Григорій Суркіс, Павло Халімон, колишній ґвалтівник Іванісов, бізнесмен Герега і кондитер Вацак. 

Читайте також: Обов’язок органів влади – заборона діяльності РПЦ

Тож ми ще побачимо, як всі ці люди із минулого рятуватимуть тих, з ким вони були у тісному звʼязку і зомбували українське населення через храми смиренням, братерською жуйкою та миром з братніми народами. 

Цілком можливо, православний десантник часів Януковича Новинський продовжить лобізм РПЦ через США — тим паче на піку американських виборів обовʼязково знайдеться той, хто захоче "спасти християн", не особливо розбираючись — фейкові вони чи справді віряни. 

Утім, 9 місяців, які дає історичний закон — це час для українського суспільства. Аби воно нарешті зрозуміло, що різниця є. І просте діло освячення паски та ковбаси може бути зброєю — питання лиш, до кого ти пішов з кошиком. До своїх чи окупантів в рясах, які планують підривати ешелони ЗСУ, де може бути твій син чи чоловік. 

Любити Росію треба на території саме Росії. Схибленість чималої частини українського суспільства на стовпах імперської влади — а декорації християнства у РФ теж виконують цю роль — привели нас до війни. І до вирішення похапцем усіх помилок минулого. 

Тож, якщо умовний Суркіс, Бужанський чи Новинський хочуть любити РПЦ, то варто переїздити десь на територію Золотого кільця Росії. Там і інфраструктура є, і цілування ікон з Путіним є органічним. Тим паче там є потенційні сітки бабусь, яких можна використати на виборах.

Історія колаборантів і державних зрадників має добігти кінця тут і зараз — бо не по-християнськи молитися в Лаврі на камери, а таємно здавати дороги та військову інфраструктуру за кеш від ФСБ.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Верховна Рада
політика
РПЦ
УПЦ МП
Читайте також:
обстріл, ППО
Автор Ксенія Золотова
21 серпня, 2024 середа
Мер Москви заявив про одну з наймасштабніших атак БПЛА на столицю РФ
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Автор Ксенія Золотова
21 серпня, 2024 середа
РФ від вечора 20 серпня атакує Україну безпілотниками: на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
смерть рашистським окупантам
Автор Влад Дідусь
20 серпня, 2024 вiвторок
"Матері та дружини пишуть листи Путіну": "Атеш" розповів про величезні втрати росіян на Покровському напрямку
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 серпня
14:47
ООН
Три країни Африки поскаржилися на Україну в ООН через нібито підтримку повстанців, які вбили вагнерівців. ЦПД відреагував
14:36
Secret Level ("Секретний рівень")
Вийшов трейлер анімаційного серіалу "Секретний рівень", епізоди якого зняті за мотивами різних популярних відеоігор
14:21
Фейк, Росія
РФ готує нові інформаційні операції у Європі, щоб переконати біженців не повертатися в Україну, - ГУР
14:07
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ від вечора 20 серпня атакує Україну безпілотниками: на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
14:06
OPINION
Віктор Андрусів
Перейти на військову економіку. Що це означає?
14:01
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:42
Козача Лопань
Росіяни атакували сільраду на Харківщині: під завалами - люди
13:41
Дмитро Кулеба
"Важливий крок для вступу до ЄС": Кулеба відреагував на ратифікацію Римського статуту
13:37
Катували та знущалися над цивільними на Харківщині: шістьом окупантам оголосили підозру
13:33
Росіяни вранці вбили двох людей на Донеччині
13:17
Вихваляв Путіна і закликав вірян підтримувати окупантів: на Вінниччині затримали настоятеля храму УПЦ МП
13:16
Курська область
РФ створила полк з особового складу Повітряно-космічних сил для оборони Курщини: аналіз розвідки Британії
13:16
портрет короля Чарльза буде на монеті
У Великій Британії ввели в обіг монету із зображенням короля Чарльза і бджіл
13:11
Благодійний спортивний фестиваль IRON EGGS
На Київщині розпочався Благодійний спортивний фестиваль IRON EGGS
13:05
військовий квиток, мобілізація
Рада підтримала в цілому законопроєкт про відстрочку від мобілізації неповнорідним родичам загиблих воїнів
13:00
Ексклюзив
Карта бойових дій за 14-21 серпня
Карта бойових дій за період 14-21 серпня: росіяни вперлись у Покровську агломерацію, окуповують Нью-Йорк і втрачають Курщину
12:49
Курська область
ЦВК РФ відклала вибори депутатів у семи районах Курської області
12:43
Спека у Києві
"Спека послабиться, а потім знову повернеться": Наталка Діденко про погоду найближчими днями
12:41
електроенергія
Споживання зростає, обмеження діятимуть з 16:00 до 24:00: ситуація в енергосистемі 21 серпня
12:29
Сергій Чемезов і Путін
"Битва між Заходом і Росією": очільник Ростеху Чемезов заявив про нібито ризик глобального конфлікту
12:22
Олександр Лапін
Російський генерал Лапін перед наступом ЗСУ на Курщину розпустив раду оборони області, послабивши кордон, - WSJ 
12:12
Ексклюзив
Дмитро Медведєв
"Нічого нового не генерує": військовий експерт Ступак проаналізував заяву Медведєва
12:00
OPINION
Українська дипломатія: не вигадувати велосипед
11:55
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту
11:53
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ, військові
"Хаос з обох сторін": DeepState про ситуацію в селищі Нью-Йорк
11:50
Робота M142 (HIMARS)
Мости, понтони та склади: військові показали, як знищують ворожі цілі на Курщині
11:46
Ален Делон
Сім'я Алена Делона не виконала бажання актора вбити його собаку, щоб поховати їх разом
11:45
В Одесі судитимуть посадовця ТЦК за організацію багатомільйонного механізму заробітку на ухилянтах
11:42
ппо
Сили ППО вночі знищили російську ракету і 50 "шахедів", якими окупанти атакували Україну
11:34
Пресреліз
Запорізький абразивний комбінат
Запорізький абразивний комбінат приєднується до програми "Національний кешбек"
11:32
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
З початку вторгнення РФ Україна отримала від Канади понад $5 млрд підтримки
11:23
Огляд
міжнародний огляд
Чи може блискуча Курська операція стати стратегічним провалом, та як заборона російської церкви допоможе Україні. Акценти світових ЗМІ 21 серпня
11:16
Ріккардо Скамарчіо у фільмі "Модільяні"
Голлівудська зірка Джонні Депп зрежисував байопік про Модільяні
11:15
гривні
В Україні побільшало боржників по аліментах, - дані Опендатабот
11:12
Євросоюз
ЄС у листопаді запровадить нові правила в'їзду до Шенгенської зони
10:40
Ексклюзив
світ Росія Москва пожежа
Наймасштабніша атака дронів на російську столицю ще попереду, - Згурець
10:30
Пентагон
Розвідка Пентагону вважає, що війна Росії проти України рухається в глухий кут
10:22
Росіяни атакували три райони Донеччини 20 серпня: загинула людина, четверо поранені
10:17
Передавали ФСБ координати заводів БПЛА для майбутніх атак: шістьох мешканців Дніпропетровщини підозрюють у держзраді
10:08
OPINION
Андрій Яніцький
Чи треба податки підвищувати?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV