Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
Історію з ініціативами Польщі щодо "заборони бандерівських символів" вважаю позитивним сигналом для України
Це означає, що інтеграція України в ЄС стає реальністю, а не порожніми балачками. Поляки готують купу причин, щоб прокомпостувати нам мозок, в першу чергу, з економічних питань.
Ми є конкурентами країн Східної Європи за інвестиції, робочу силу, ресурси ЄС. Наприклад, коли Орбан говорить, що через наближення України до ЄС в Угорщині можуть збільшитись проблеми в економіці, то він тут не бреше.
Для Польщі особливо болісно є те, що тепер не вони будуть головними у Східній Європі, а сила тепер на стороні України. Тому що світ побудований на силі. Хто сильніший, той і правий.
Читайте також: Українці значно більше віддають у польську державну казну, ніж отримують з неї
Тому спокійніше ставитись треба до цього, а розвивати свій ВПК. Чим більше у нас буде власної зброї, й чим далі літатимуть наші ракети, тим спокійнішими будуть не тільки наші сусіди, але всі, хто перебуватиме у радіусі польоту ракет.
А щодо "компостування мозку" Польщі, то Україна вже свій крок зробила. У липні був ухвалений закон щодо визнання депортованими громадян України, які в рамках операції "Вісла", були примусово переселені з території Польської Народної Республіки, їм передбачена компенсація. Підозрюю, що сума там буде чималенька. Так що є про що поговорити й нам. Взагалі, конфлікт це теж розвиток відносин.
Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
