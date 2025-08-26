Це означає, що інтеграція України в ЄС стає реальністю, а не порожніми балачками. Поляки готують купу причин, щоб прокомпостувати нам мозок, в першу чергу, з економічних питань.

Ми є конкурентами країн Східної Європи за інвестиції, робочу силу, ресурси ЄС. Наприклад, коли Орбан говорить, що через наближення України до ЄС в Угорщині можуть збільшитись проблеми в економіці, то він тут не бреше.

Для Польщі особливо болісно є те, що тепер не вони будуть головними у Східній Європі, а сила тепер на стороні України. Тому що світ побудований на силі. Хто сильніший, той і правий. Читайте також: Українці значно більше віддають у польську державну казну, ніж отримують з неї

Тому спокійніше ставитись треба до цього, а розвивати свій ВПК. Чим більше у нас буде власної зброї, й чим далі літатимуть наші ракети, тим спокійнішими будуть не тільки наші сусіди, але всі, хто перебуватиме у радіусі польоту ракет.