Республіканець Майкл Маккол, голова комітету палати представників з іноземних справ, твердить, що це не держсекретар "Блінкен боїться. Я був з ним одразу після вторгнення — він був повністю готовий до постачання МіГів. Це не він. На мою думку, це радник з нацбезпеки Джейк Салліван і Білий дім. Джейк надто обережний. Він дуже боязкий. І він повірив, що як ми дамо Україні надто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю".

Чергове підтвердження, що насправді для нас немає фаворитів у американських виборчих перегонах. Україні не друг жоден з учасників — але дії (чи бездіяльність) кожного з них можуть бути в наших інтересах, а можуть нам шкодити.

Влада демократів зараз піддається на емоційний ядерний шантаж алкоголіка Мєдвєдєва і Путіна, бо інакша реакція суперечить всьому їхньому життєвому досвіду, всьому, чого їх навчали та що вони провадили протягом довгих десятиліть у владі.

Нагадаю нещодавні висновки професора Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса Еліота Коена: "Для вас важливо розуміти, що відбувається в головах, особливо американських осіб, які ухвалюють рішення. Я думаю, також європейських осіб, які ухвалюють рішення. Ви знаєте, ви всі жертви того, чому вас навчали ваші професори. І всі ми. Люди, які займають владні посади, вони виросли у світі, в якому, коли ви говорите про слово "стратегія", це все про стримування. Це все про уникнення війни. Це такі люди, як Джейк Салліван чи Тоні Блінкен, вони не звикли думати про війну. І більшість із них навіть не брали участь у бійці в барі, що було б добре. ...Їхні ментальні рамки мають змінитися, і вони змінюються".

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Однак ті ментальні рамки явно змінюються недостатньо швидко. І так: як бачимо на прикладі з Росією, на прикладі навіть з хуситами (котрі перші винні у зростанні тих же світових цін на нафту — а не наші удари по НПЗ Росії), з Іраном, посадовці Білого дому просто бояться за недостатньої відстороненості "отримати в писок" від нарваної світової гопоти. Тому не наважуються поводитись з позиції сили, встановлювати, як це було останнє століття, свої правила. І бити першими без рефлексій "а що як...".

Можливо, демократи дійсно міняють поволі своє ставлення. Але вони все ще солідарні з підходом 81-річного Байдена щодо "малих кроків", поступової ескалації, чого б це не коштувало Україні.

З іншого боку, в республіканців від початку це ставлення значно різкіше (хоч і далеко не в усіх). Вони готові умовно "відхопити в писок" у процесі втоптування нахабного опонента писком до ґрунту. Бо, якщо звертатись до того ж "формованого від юності світогляду", в республіканців він все ж передбачає безжальне панування Америки на планеті, а не м'який авторитет радника.

Так, Салліван засцяв. І не тільки він.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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