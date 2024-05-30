Що буде з нами далі?
Відповідь, як завжди, треба шукати в голові українців та українок
Я говорив, що треба викинути звідти залишки комунізму, соціалізму, патерналізму, дирижизму, колоніалізму тощо.
Мені казали, що вже викинули.
Казали люди, які вже навели порядок у себе на горищі.
Але їх меншість.
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Значна частина населення продовжує вірити в переваги:
- однопартійної системи;
- державної економіки;
- диктатури мудрого вождя;
- системи, коли кум може порішать;
- великої російської культури;
- білої раси;
- чоловічої статі;
- життя без власної держави;
- сильного державного регулювання всіх сфер життя;
- дієвості заборон всього потенційно небезпечного;
- рівних доходів для всіх верств населення;
список можна продовжити.
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Часто в одній голові поєднуються непоєднувані речі, не питайте мене як.
Або кожен і кожна з нас наведе лад на своєму власному горищі. Або ми допоможемо одне одному через різні просвітні програми, на кшталт Відкритого університету Майдану, вищих народних шкіл (bildung) і таке подібне. Або цей мотлох визначатиме наше життя протягом наступного покоління.
І не думайте, що від цього можна втекти в іншу країну. Переїжджаючи на постійне проживання, ви перевозите вміст вашого горища з собою. Навіть через океан.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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