Про це розповів перший віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що російські військові вже готуються масово застосовувати реактивні дрони, а також впроваджують технології, які дозволяють оминати українські дрони-перехоплювачі.

Це означає, що ера зенітних дронів добігає завершення, не встигнувши навіть розпочатися.

Зенітний дрон розвиває швидкість 300 км на годину, а реактивний "шахед" - 500+. Як його збивати зенітним дроном?

Реактивний "шахед" тоді перетвориться на маленьку крилату ракету. У забудову таке краще взагалі не пропускати. З кулемета чи зенітної гармати реактивний "шахед" збити можна, але спробуй встигни це зробити, якщо воно пролітає між будівлями особливо на малій висоті.

Реактивні "шахеди"треба буде зустрічати максимально на віддалені, над полями. Так, реактивна авіація тут допоможе, але чим тоді збивати? Читайте також: Чи допоможуть нам зенітні дрони у боротьбі з "шахедами"?

Потрібна універсальна дешева "антидронова" ракета, яка б використовувалася на ПЗРК, літаках та самохідних ЗРК та діяла за принципом "вистрілив та забув".

У містах працюватимуть мобільні групи, озброєні ПЗРК з такими ракетами. Вони зможуть збивати як реактивні, так і "звичайні" дрони.

Потрібна далекобійна зенітна артилерія, щоб підчищати те, що пропустять авіація та ЗРК на підступах до міст, а також для боротьби з висотними цілями.

Зрештою, потрібна лазерна зброя. Не хвалитися нею, а масштабувати! Лазерна зброя — це миттєва реакція та удар. Чудовий засіб для збиття дронів саме над містами. І саме в містах ці випромінювачі можна під'єднати до потужних джерел живлення.