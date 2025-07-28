Чи допоможуть нам зенітні дрони у боротьбі з "шахедами"?
Так, допоможуть, але не як самостійне явище (вундерваффе), а як ще одна частина цілісної системи — сучасне доповнення до неї
Будь-яка система ППО має бути ешелонованою. Тобто закривати повітряний простір на великих (понад 100 км), середніх (20 - 100 км) та малих (до 20 км дистанціях). Це ми розглядаємо "ідеальний газ", бо у нас, наприклад, не так багато ЗРК з дальністю дії 100+ км.
"Протишахедна" оборона — це частина загальної системи ППО. Будь-яке виокремлення неправильне та недоречне. Але якщо ми все ж таки виділимо цю "протишахедну оборону" в окремий сегмент, то зрозуміємо, що і тут ешелонованість просто необхідна.
Відстані будуть меншими, ніж при боротьбі з ворожими крилатими та балістичними ракетами, але принцип залишається.
На великих дистанціях (понад 10 км) - легкомоторна авіація та гелікоптери, аби зустрічати дрони ще на підступах до міст.
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На середніх дистанціях - 5-10 км, у тому числі й на висотах понад 1,5 км, підключаємо зенітну артилерію, як сучасну, так і радянських зразків (я залишаюся прихильником варіантів зенітних гармат Другої світової війни).
У цьому ж радіусі мають використовуватись ЗРК малої дальності. Ніхто їх не скасовує! Так, ракета — це дорогий засіб, але руйнування, які можуть завдати ворожі дрони, обійдуться ще дорожче.
На малих (до 1,5 км) та середніх дистанціях — підключаються МВГ (мобільні вогневі групи, - ред.) та ті самі зенітні дрони, як засіб який має підтримати МВГ та допомогти артилерії. Тобто зенітні дрони — це лише сучасне доповнення, а не абсолютна зброя. Це класний винахід. Але кожна зброя має використовуватись у комплексі та займати певне місце на полі бою. Чудес очікувати не варто.
Про автора. Денис Попович, журналіст, військовий оглядач
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