Будь-яка система ППО має бути ешелонованою. Тобто закривати повітряний простір на великих (понад 100 км), середніх (20 - 100 км) та малих (до 20 км дистанціях). Це ми розглядаємо "ідеальний газ", бо у нас, наприклад, не так багато ЗРК з дальністю дії 100+ км.

"Протишахедна" оборона — це частина загальної системи ППО. Будь-яке виокремлення неправильне та недоречне. Але якщо ми все ж таки виділимо цю "протишахедну оборону" в окремий сегмент, то зрозуміємо, що і тут ешелонованість просто необхідна.

Відстані будуть меншими, ніж при боротьбі з ворожими крилатими та балістичними ракетами, але принцип залишається.

На великих дистанціях (понад 10 км) - легкомоторна авіація та гелікоптери, аби зустрічати дрони ще на підступах до міст. Читайте також: Нова хвиля допомоги Україні: Трамп реалізує тактику виснаження РФ

На середніх дистанціях - 5-10 км, у тому числі й на висотах понад 1,5 км, підключаємо зенітну артилерію, як сучасну, так і радянських зразків (я залишаюся прихильником варіантів зенітних гармат Другої світової війни).

У цьому ж радіусі мають використовуватись ЗРК малої дальності. Ніхто їх не скасовує! Так, ракета — це дорогий засіб, але руйнування, які можуть завдати ворожі дрони, обійдуться ще дорожче.