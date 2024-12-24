Що здобула і що втратила Росія за десять років війни
Підіб'ємо короткі підсумки путінської авантюри в Україні
За десять років Росія здобула:
- Крим з сірим юридичним статусом,
- окуповані території Півдня та Сходу зі знищенною інфраструктурою та голодним населенням,
- Януковича.
Втратила:
- трильйони доларів,
- понад половину вартості національної валюти,
- економічну співпрацю з усіма ключовими акторами, окрім Китаю,
- сотні тисяч бійців,
- левову частку техніки, якою СРСР збирався з усім світом воювати,
- позиції в міжнародній спільноті,
- Сирію (судячи зі всього, навіть з тим, що лишалося з совкових часів),
- Карабах (та Вірменію у своїй орбіті),
- ОДКБ,
- нейтральний буфер між нею та НАТО у вигляді Швеції та Фінляндії,
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- левову частку "м'якої сили" в Європі,
- майже всю "м'яку силу" Російської православної церкви (яку накопичували, без перебільшень, півтисячоліття),
- будь-який вплив в Україні,
- можливість саморепрезентації у світовому спорті.
Під питанням вплив в Абхазії та окремо вплив в Грузії.
Хто молодца? Володимирич, хто молодца?
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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