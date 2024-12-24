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OPINION

Що здобула і що втратила Росія за десять років війни

Віктор Трегубов
24 грудня, 2024 вiвторок
08:02
Погляд

Підіб'ємо короткі підсумки путінської авантюри в Україні

Зміст

За десять років Росія здобула:

  • Крим з сірим юридичним статусом,
  • окуповані території Півдня та Сходу зі знищенною інфраструктурою та голодним населенням,
  • Януковича.

Втратила:

  • трильйони доларів,
  • понад половину вартості національної валюти,
  • економічну співпрацю з усіма ключовими акторами, окрім Китаю,
  • сотні тисяч бійців,
  • левову частку техніки, якою СРСР збирався з усім світом воювати,
  • позиції в міжнародній спільноті,
  • Сирію (судячи зі всього, навіть з тим, що лишалося з совкових часів),
  • Карабах (та Вірменію у своїй орбіті),
  • ОДКБ,
  • нейтральний буфер між нею та НАТО у вигляді Швеції та Фінляндії,

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  • левову частку "м'якої сили" в Європі,
  • майже всю "м'яку силу" Російської православної церкви (яку накопичували, без перебільшень, півтисячоліття),
  • будь-який вплив в Україні,
  • можливість саморепрезентації у світовому спорті.

Під питанням вплив в Абхазії та окремо вплив в Грузії.

Хто молодца? Володимирич, хто молодца?

Джерело

Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
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Економіка
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
російська армія
Війна з Росією
русскій мір
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