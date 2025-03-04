Те саме відчуття – струмить і у твоїй стрічці ФБ. Потім, приходячи до тями, починаємо рахувати баланс. Поступово усвідомлюємо: це нокдаун лише, не нокаут. Підводимося на ноги й тоді виявляється:

1. Трамп і його адміністрація остаточно розкрилися, хто вони є. І це в умовах поточного моменту – скоріше позитив для України.

2. Це не скасовує можливості ведення прагматичних переговорів з ними. Може, щось вигорить.

3. Вони, говорячи їхньою мовою, виклали на стіл останній свій козир. Їм більше нема чим тиснути на Путіна, але на нас – теж немає чим тиснути. Тобто вони самоусунулись з позицій верховного арбітра, відійшли на другий план. Це теж плюс, за нинішніх умов.

Читайте також: Допомога від США: катастрофи немає 4. На перший план таки висувається Європа, як би вона того не хотіла. Тож чекаємо 6 березня, саміту в Брюсселі. Там щось буде, бо там є сили-країни, які нас підтримують і розуміють наслідки.

5. Україна, на відміну від США, залишається при своїх козирях. Про перший йдеться у п. 4. Другий – беззаперечна моральна перевага. Третій – давно очікуваний заклик від влади до єдності українців. Сподіваюся, що Зеленський нарешті почує це очевидне і піде — на такі само очевидні кроки.

6. Буде важко, але ситуація з нашим ОПК і допомогою партнерів уже не така, як рік тому, коли Трамп ще не повернувшись у Білий дім, 6 (шість!) місяців блокував Україні допомогу.

7. Наша пам’ять. Вона нагадує, по-перше, що й не в таких "ямах" бували, але вилізли. А по-друге, що трапляється, коли ми повертаємось до формули "два українці = три гетьмани".