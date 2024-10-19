Навколо багато образів жінки. Як і образів чоловіка. Вояк-вікінг зовсім не те саме, що відмінник капіталістичної праці.

А чому це коли жінку показують як сексуальну німфу, що здатна розрядити кольт поміж очі нападнику, який цілиться в спину тому маскулінному вояку, що вона обрала — то обʼєктивізація? А коли вона в фартусі посеред каструль зневажливо щось іронізує своєму підкаблучнику, чи в буклях та рюшах шерстить на кухні, бо ж папік прийде, потрібно йому догоджати — то не об'єктивізація?