Скандал з онлайн-казино. Чому Федоров збоку?
Не розумію ажіотажу навколо затримання голови КРАІЛ* Івана Рудого, якого підозрюють у "підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up"
Не розумію, тому що про прямий зв’язок між цим самим росіянським онлайн-казино та міністерством цифрових трансформаторів та їхнім проєктом "Дія" — було публічно відомо ще влітку 2023.
Ось цитата зі статті від 19 червня 2023: "Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино".
Щобільше, опосередковано Pin-Up отримувало за кожну транзакцію у Дії від 1,5% до 2,2%. А лише у 2022 в Дії було проведено 2 700 000 оплат. Тобто фактично кожен з цих мільйонів громадян України, хто хоч раз щось сплатив у Дії – фактично спонсорував росіян.
Чому Федорова не затримують рівно за те ж саме – за "підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up"?
Знов "він не знав"? Так само "не знав", що підлеглий йому Голова Держспецзв’язку разом із "цифровим" заступником краде гроші на закупівлях для Дія.Engine та на дронах для війська?
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Що це за незнайка у нас такий на посаді віцепрем'єра? Усі ниточки ведуть до нього – а прикидається дурником, типу "ой, а я не в курсі".
Може, все просто тому, що Федоров ще півтора року тому хотів забрати під себе цей прибутковий "бізнес" (КРАІЛ)?
Ще тоді він пропонував "автоматизувати видачу гральної ліцензії". Для хом’ячків це звучало як "замінити чиновника програмою". А за фактом це всього лише перехід контролю за потоками від одного чиновника до іншого. Про це детальніше розказував свого часу.
Як на мене, виглядає це все, скоріше, як палацові інтриги з перерозподілу жирних схем. У яких обидві сторони по вуха заляпані у брудних махінаціях та зв’язках із Росією. І від чого за кілометр тхне багатомільярдною корупцією.
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Про причетність росіянського Pin-Up до платежів у Дії знали буквально усі ще з 2022 року, і перше за все — в СБУ. Знали, але ніхто нічого не робив. Хоча це є буквально "організацією фінансуванням тероризму" шляхом зловживання владою: коли гроші користувачів Дії потрапляють до російської компанії, яка платить податки за порєбріком.
PIN-UP отримало ліцензію КРАІЛ ще у 2021 році, і усіх усе влаштовувало.
Аж тут наприкінці 2024 раптом "прозріло" татарівське ДБР та нарешті побачило "підтримку діяльності російського онлайн-казино". Правда, лише з боку одного учасника, а другого якось досі не помічають.
Чи це не пов’язано якось з тим, що у Федорова відібрали Держспецзв’язку з 47-мільярдним бюджетом "на дрони", то він тепер "голодний" й вирішив тепер харчуватися на азартних іграх з лотереями?
Чи не схоже це на продовження поєдинку "Федоров vs Єрмак" у битві за Велике Бабло? Чи не значить це, що Татаров тепер грає за Федорова проти Єрмака? А може це просто внутрішній договорняк "мені закупівлі дронів, а тобі – ігорка"?
Я не знаю, не розбираюся у сортах лайна. Але очевидно, що це точно якесь лайно.
*КРАІЛ — Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки
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