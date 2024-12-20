Не розумію, тому що про прямий зв’язок між цим самим росіянським онлайн-казино та міністерством цифрових трансформаторів та їхнім проєктом "Дія" — було публічно відомо ще влітку 2023.

Ось цитата зі статті від 19 червня 2023: "Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино".

Щобільше, опосередковано Pin-Up отримувало за кожну транзакцію у Дії від 1,5% до 2,2%. А лише у 2022 в Дії було проведено 2 700 000 оплат. Тобто фактично кожен з цих мільйонів громадян України, хто хоч раз щось сплатив у Дії – фактично спонсорував росіян.

Чому Федорова не затримують рівно за те ж саме – за "підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up"?

Знов "він не знав"? Так само "не знав", що підлеглий йому Голова Держспецзв’язку разом із "цифровим" заступником краде гроші на закупівлях для Дія.Engine та на дронах для війська?

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Що це за незнайка у нас такий на посаді віцепрем'єра? Усі ниточки ведуть до нього – а прикидається дурником, типу "ой, а я не в курсі".