Французький режисер Люк Бессон та інші відомі діячі беруть участь у форумі "Культура Медіа Цифра Форум", що відбувся у Москві 13 та 14 листопада.

Колись успішний режисер, Бессон сьогодні втратив свої здобутки, а його життя переповнене скандалами. У 2018 році бельгійська актриса Сенд Ван Рой звинуватила його в зґвалтуванні, стверджуючи, що між ними виник роман, який закінчився насильством. Бессон, звичайно ж, відкинув звинувачення, але справа затягнулася — французька прокуратура закрила її за браком доказів, а потім суд ще кілька разів відхиляв апеляції.

У 2023 році остаточно зняли усі обвинувачення, але це вже нічого не змінює.

Після історії з Ван Рой кілька інших жінок також вказали на неналежну поведінку Бессона, але, на жаль, не подавали офіційних скарг через страх перед наслідками. Його особисте життя теж викликало багато запитань: його другий шлюб з актрисою Майвенн почався, коли їй було всього 15, а йому 31. Читайте також: Орбан, Фіцо та Алієв заякорились в таборі ворогів Україні

Тепер цей "майстер" кіно вирішив остаточно добити свою репутацію, танцюючи стриптиз перед Путіним, взявши участь у заході, де присутній і сербський кінорежисер Емір Кустуриця. Разом вони свідомо підтримують режим, який знищує свободу слова і права людини — усе заради російських грошей.

Участь Бессона і Кустуриці в цій грі — це приклад культурної зради та підтримки агресора, що веде війну проти України та намагається закрити свої злочини культурою. Як казав Ніцше: "Якщо довго закликати безодню, вона може прийти прямо до твого дому".