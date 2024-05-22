Слід гарантувати Україні справжню духовну незалежність
Коли кілька тижнів тому РПЦ оголосила "священну війну" проти нашої країни, про анексію України й приєднання усіх нас до "русского міра", я був впевнений, що тепер влада нарешті винесе на голосування відповідний законопроєкт
Адже в ньому є і заборона діяльності РПЦ, і визначення "русскій мір", і правила, за якими держава може захищатись від використання псевдорелігії проти України та українців.
Очевидно, що коли якась організація веде з твоєю країною "священну війну", країна мусить на це адекватно відповідати.
Те, що навіть після цього законопроєкт так і не був винесений на розгляд Верховної Ради — відверта ганьба!
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1 грудня 2022 року президент Зеленський заявив: "Ми гарантуємо духовну незалежність. Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі". Наступного тижня виповнюється півтора року, як ця гарантія лишається лише на папері.
Звертаюсь до депутатів усіх фракцій, в тому числі президентської більшості: ми маємо гарантувати Україні справжню духовну незалежність! Ми маємо проголосувати за цей законопроєкт!
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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