OPINION

Сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати

Андрій Магера
7 вересня, 2025 неділя
12:01
Погляд

Росія має історичний досвід як розправлятися з Україною та українцями

Зміст

Усіх українців буде оголошено росіянами. Найбільш національно свідомих відразу у різний спосіб знищать, іншу частину ("екстремістів") відправлять у табори на Сибір як безплатну робочу силу, байдужу чоловічу частину населення ("какая разніца") про всяк випадок і заради імперського спокою мобілізують у російську армію та утилізують на війні з Азербайджаном і Казахстаном. 

Найбільш лояльні до Росії залишаться на місці, але їм ніколи не довірятимуть і не даватимуть серйозної роботи чи посад. Нічого нового — до зрадників всюди так ставляться.

Ну і найголовніше: Росія більше ніколи не зробить "помилки" у вигляді будь-якого квазідержавного утворення чи республіки (союзної чи автономної) із назвою Україна. Лише області, губернатори…

ПЦУ, УГКЦ і протестантські церкви будуть оголошені поза законом, а їхнє майно стане федеральною власністю або передане до РПЦ.

Українська мова, українська література, українська культура будуть закатані під асфальт, українські книжки спалені, а саме лише згадування України вважатиметься екстремістським і відповідно каратиметься Кримінальним кодексом РФ аж до тривалих строків позбавлення волі з моральним і фізичним катуванням у російських вʼязницях.

Читайте також: Ми точно переможемо. Головне — не забивати у свої ворота

Це не лякалки. Це та реальність, яка нас чекає, якщо Україна зазнає поразки. Якщо будуть тривати напади на військових і їхнє майно, розганятимуться корисними ідіотиками ролики й картинки про ТЦК. Якщо люди стоятимуть осторонь і нічим не допомагатимуть фронту. 

Ну, і звісно, якщо влада розглядатиме воєнний стан як Клондайк та продовжуватиме думати про власні вибори, а не про збереження державності.

Сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати.

Тому все в руках українців.

Джерело

Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

