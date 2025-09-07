Усіх українців буде оголошено росіянами. Найбільш національно свідомих відразу у різний спосіб знищать, іншу частину ("екстремістів") відправлять у табори на Сибір як безплатну робочу силу, байдужу чоловічу частину населення ("какая разніца") про всяк випадок і заради імперського спокою мобілізують у російську армію та утилізують на війні з Азербайджаном і Казахстаном.

Найбільш лояльні до Росії залишаться на місці, але їм ніколи не довірятимуть і не даватимуть серйозної роботи чи посад. Нічого нового — до зрадників всюди так ставляться.