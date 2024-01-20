Так українці це вже і роблять. Купа майстерень, волонтерів збирають fpv дрони для ЗСУ різної якості вже зараз.

Пропоную весь бюджет мінцифри спрямувати на домогосподарства. Бо люди вже збирають дрони, то хоч за комуналку не будуть платити.

А якщо серйозно, то треба повернути військове ПДФО місцевим громадам, коштом чого купувалися реальні дрони, ремонтувалася техніка, забезпечувались частини.

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Бо спочатку забрали гроші, які витрачались на дрони, а потім сказали: "Збирайте по хатах".

Повний колапс державного управління. Я думав, що за два роки війни чомусь навчились. Ні.

P.S. Мінцифри, як не змогло розробити механізм оплати волонтерських старлінків, поставлених на баланс у частинах, а отже, в МО, так і дрони ніколи не зробить. Найбільш імпотентне та непотрібне міністерство.

І я прошу не закликати громадян робити боєприпаси вдома, зокрема 120 міни та 155 калібри, а також не робити для дронів плати ініціації тощо. Бо буде біда.

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Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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