Сподіваюсь на рішучу і адекватну реакцію НАТО
Висловлюю підтримку польському народу, у звʼязку з актом відвертої агресії російської федерації, що сталася 10 вересня 2025 року
Сподіваюсь на рішучу і адекватну реакцію Північноатлантичного Альянсу на повітряні атаки Кремля проти Польщі.
Хочу надіятися, що такі дії нашого спільного одвічного ворога відволічуть увагу польської влади від українських Бандерівців та спрямують їхню енергію у правильному руслі: протистояти реальній загрозі самому існуванню не тільки Польщі та України, але й всієї Європейської цивілізації від ворожої москви та «вісі зла"…
За нашу і вашу свободу!
Про автора. Дмитро Ярош — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, колишній лідер та засновник організації "Правий сектор", член-засновник організації "Тризуб", командувач Української добровольчої армії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
