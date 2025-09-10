Сподіваюсь на рішучу і адекватну реакцію Північноатлантичного Альянсу на повітряні атаки Кремля проти Польщі.

Хочу надіятися, що такі дії нашого спільного одвічного ворога відволічуть увагу польської влади від українських Бандерівців та спрямують їхню енергію у правильному руслі: протистояти реальній загрозі самому існуванню не тільки Польщі та України, але й всієї Європейської цивілізації від ворожої москви та «вісі зла"…

За нашу і вашу свободу!

Про автора. Дмитро Ярош — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, колишній лідер та засновник організації "Правий сектор", член-засновник організації "Тризуб", командувач Української добровольчої армії

