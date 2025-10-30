Це виглядає ницо і підло. І такі речі з одного боку не забуваються. А з іншого дуже чітко демонструє нутро тих, хто це організовує і реалізує.

Людину, що має бездоганну репутацію, заводять в суд у кайданках . Демонстративно принижуючи через підконтрольні телеграм-канали. А потім імітують судовий процес у справі, якої тупо немає.

Чому немає?

Про що справа? ДБР стверджує, що в далекому 2018 році Кудрицький вкрав гроші при будівництві паркана. Причому, Укренерго вийшло на тендер. На Прозорро. Якась там контора дала найнижчу ціну і виграла той тендер. Посада Кудрицького на той момент зобов'язувала його підписати результати тендеру.

Компанія, що виграла тендер, отримала аванс. Але отримала його тільки тоді, коли надала банківську гарантію. Потім ця компанія не виконала роботу. Укренерго отримала від банку компенсацію, спрацювала та сама вчасно підписана гарантія.

Все. Є збитки держави? Так ні ж. Питання мають бути хіба що до менеджерів банку Конкорд, які вирішили дати ту гарантію тій фірмочці. Але то питання мали б задати ще у 2018 році власники банку Конкорд до своїх найманих працівників. Все.