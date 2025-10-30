Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю
OPINION

Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю

Сергій Фурса
30 жовтня, 2025 четвер
18:06
Погляд

Здається, такої ганьби української силової системи та політиків не було з часів Януковича. І це, звісно, про справу Кудрицького

Зміст

Це виглядає ницо і підло. І такі речі з одного боку не забуваються. А з іншого дуже чітко демонструє нутро тих, хто це організовує і реалізує.

Людину, що має бездоганну репутацію, заводять в суд у кайданках. Демонстративно принижуючи через підконтрольні телеграм-канали. А потім імітують судовий процес у справі, якої тупо немає. 

Чому немає? 

Про що справа? ДБР стверджує, що в далекому 2018 році Кудрицький вкрав гроші при будівництві паркана. Причому, Укренерго вийшло на тендер. На Прозорро. Якась там контора дала найнижчу ціну і виграла той тендер. Посада Кудрицького на той момент зобов'язувала його підписати результати тендеру. 

Читайте також: Справа Кудрицького: хлопці з ручних правоохоронних органів стають безвідмовними

Компанія, що виграла тендер, отримала аванс. Але отримала його тільки тоді, коли надала банківську гарантію. Потім ця компанія не виконала роботу. Укренерго отримала від банку компенсацію, спрацювала та сама вчасно підписана гарантія. 

Все. Є збитки держави? Так ні ж. Питання мають бути хіба що до менеджерів банку Конкорд, які вирішили дати ту гарантію тій фірмочці. Але то питання мали б задати ще у 2018 році власники банку Конкорд до своїх найманих працівників. Все.

Отже, немає збитків держави. А є очевидне бажання зіпсувати життя Кудрицькому. І в результаті людину в Україні просто кидають до буцегарні за наказом якогось великого начальника. 

І це рішення прийнято в якомусь високому кабінеті.  Бо під цю ганьбу підписується ДБР, прокуратура і Печерський суд. Просто такі українське бінго. І це ганьба української правової системи. А також ганьба політиків, які віддали такий наказ. І тих, хто спостерігає і не зупиняє цей бєспрєдєл. 

Читайте також: Ціна популізму. Як рішення влади шкодять країні

Такого не мало б бути в демократичній країні. І це легко собі представити в корумпованій диктатурі. Дивно, що українська влада рівняється на другий варіант.

І це робить честь Кудрицькому. Чому? Бо ми розуміємо, що є політична воля на найвищому рівні кинути людину у вʼязницю. Людину, яка багато років працювала у державній компанії. І ручним силовикам дають команду ФАС. І от вони біжать виконувати незаконний наказ. І не можуть нічого знайти. Доходять у своїх пошуках аж до 2018 року. І не знайшовши нічого, вигадують справу, яка немає нічого спільного із законною боротьбою з корупцією. 

І це при тому, що Кудрицький довго очолював Укренерго. І робив це під час війни. Коли через компанію проходили мільярди доларів. 

І це знак якості. Який додається до очевидних здобутків людини як керівника Укренерго. І може пояснює, чого його так сильно хотіли звільнити, що пішли на міжнародний скандал. 

Отак ми побачили справжнє обличчя дуже багатьох людей в Україні. І цю картину ми не маємо забути.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
ProZorro
ДБР
Економіка
Енергетика
Суд
Читайте також:
Костянтин Жеваго
Автор
29 жовтня, 2025 середа
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Автор Дар'я Куркіна
29 жовтня, 2025 середа
"Думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу", - Трамп про зустріч із Сі 30 жовтня
Арсеній Яценюк на КБФ
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
Київ
+11.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.72
    Купівля 41.72
    Продаж 42.19
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
30 жовтня
18:43
вибухи вночі
У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено телевежу, містян закликали не наближатися до споруди
18:35
Оновлено
У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: 5 працівників постраждали
18:23
Покровськ
Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"
18:17
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Путін наказав окупантам організувати журналістам "коридори" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України відреагувало
17:39
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей
17:37
когенераційна установка в Одесі
"Ми змогли забезпечити 475 МВт розподіленої генерації, але на якому паливі працюватимуть установки, якщо буде пошкоджена газова інфраструктура?" – представниця ПРООН в Україні Юлія Рибак
17:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. У Кремлі відреагували
17:24
Ексклюзив
Сумщина
Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини, - заступник голови райради Біцак
17:21
Ексклюзив
Володимир Кудрицький в суді
Жодних втрат для Укренерго не було: нардепка Совсун про справу Кудрицького
17:01
Геннадій Тимченко
Міжнародні активи "Лукойлу" планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна
16:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів
16:30
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 70 боїв, росіяни здійснили 24 атаки на Покровському напрямку
16:09
TikTok
Китай погодився продати США американські активи TikTok
16:08
Ексклюзив
Аліна Соколенко
Війна стала драйвером для бізнесу і багато українських компаній уже можуть дати фору міжнародним, – голова ASDE Аліна Соколенко
16:02
OPINION
Василь Пехньо
Покровськ. Що там відбувається?
15:49
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Оновлено
світло
У всіх областях України поновили погодинні відключення електроенергії
15:39
Володимир Кудрицький
За екскерівника Укренерго Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави, – ЗМІ
15:39
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати та розклад інших матчів 1/8 фіналу
15:38
Ексклюзив
ядерна торпеда "Посейдон"
Чи має значення ракета "Буревісник" і торпеда "Посейдон" з військової точки зору. Думка капітан-лейтенанта запасу польської армії
15:37
Володимир Зеленський
Зеленський: санкції вже завдали Росії мільярдних збитків, втрати можуть перевищити $50 млрд на рік
14:12
OPINION
Ідеальна ситуація для Китаю — щоб війна в Україні закінчилась
14:10
енергетики
Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК
13:03
Олена Кондратюк
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
12:59
Оновлено
Ракетно-дронова атака РФ на Україну: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, у Запоріжжі є загиблі
12:39
Погода, осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в останній день жовтня
12:32
Третина українських підлітків має звичку розмовляти російською: основні заяви на форумі "Українська - мова сильних"
12:24
СБУ запобігла теракту в Харкові: затримано агента російської ФСБ
12:01
OPINION
Переговори Трамп — Сі. Україну відклали на потім
11:54
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 592 БПЛА та 31 ракету, якими РФ атакувала Україну
11:50
Аналітика
Володимир Кудрицький в суді
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
11:46
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
Ми втрачаємо довіру до судової системи і до влади, - голова ГІ "Голка" Федорів про справу Кудрицького
11:33
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Потепління в американо-китайських відносинах точно не очікується: експертка Мусієнко про зустріч Трампа з Сі
11:21
Аналітика
Покровськ
Покровськ як новий критичний момент війни: чим він небезпечний
11:12
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 30 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Нова зброя Путіна – це "літаючий Чорнобиль", а американці оголяють східний фланг НАТО. Акценти світових ЗМІ 30 жовтня
10:22
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони України відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
10:16
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Путін сам себе переграв: Рибачук про наказ Трампа щодо випробування ядерної зброї
10:00
OPINION
Справа Кудрицького: хлопці з ручних правоохоронних органів стають безвідмовними
09:28
Ексклюзив
Карта бойових дій
Ворог намагається просочитися в місто, але ЗСУ стримують його та не дають закріпитися, – начальник Мирноградської МВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV