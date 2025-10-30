Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю
Здається, такої ганьби української силової системи та політиків не було з часів Януковича. І це, звісно, про справу Кудрицького
Це виглядає ницо і підло. І такі речі з одного боку не забуваються. А з іншого дуже чітко демонструє нутро тих, хто це організовує і реалізує.
Людину, що має бездоганну репутацію, заводять в суд у кайданках. Демонстративно принижуючи через підконтрольні телеграм-канали. А потім імітують судовий процес у справі, якої тупо немає.
Чому немає?
Про що справа? ДБР стверджує, що в далекому 2018 році Кудрицький вкрав гроші при будівництві паркана. Причому, Укренерго вийшло на тендер. На Прозорро. Якась там контора дала найнижчу ціну і виграла той тендер. Посада Кудрицького на той момент зобов'язувала його підписати результати тендеру.
Читайте також: Справа Кудрицького: хлопці з ручних правоохоронних органів стають безвідмовними
Компанія, що виграла тендер, отримала аванс. Але отримала його тільки тоді, коли надала банківську гарантію. Потім ця компанія не виконала роботу. Укренерго отримала від банку компенсацію, спрацювала та сама вчасно підписана гарантія.
Все. Є збитки держави? Так ні ж. Питання мають бути хіба що до менеджерів банку Конкорд, які вирішили дати ту гарантію тій фірмочці. Але то питання мали б задати ще у 2018 році власники банку Конкорд до своїх найманих працівників. Все.
Отже, немає збитків держави. А є очевидне бажання зіпсувати життя Кудрицькому. І в результаті людину в Україні просто кидають до буцегарні за наказом якогось великого начальника.
І це рішення прийнято в якомусь високому кабінеті. Бо під цю ганьбу підписується ДБР, прокуратура і Печерський суд. Просто такі українське бінго. І це ганьба української правової системи. А також ганьба політиків, які віддали такий наказ. І тих, хто спостерігає і не зупиняє цей бєспрєдєл.
Читайте також: Ціна популізму. Як рішення влади шкодять країні
Такого не мало б бути в демократичній країні. І це легко собі представити в корумпованій диктатурі. Дивно, що українська влада рівняється на другий варіант.
І це робить честь Кудрицькому. Чому? Бо ми розуміємо, що є політична воля на найвищому рівні кинути людину у вʼязницю. Людину, яка багато років працювала у державній компанії. І ручним силовикам дають команду ФАС. І от вони біжать виконувати незаконний наказ. І не можуть нічого знайти. Доходять у своїх пошуках аж до 2018 року. І не знайшовши нічого, вигадують справу, яка немає нічого спільного із законною боротьбою з корупцією.
І це при тому, що Кудрицький довго очолював Укренерго. І робив це під час війни. Коли через компанію проходили мільярди доларів.
І це знак якості. Який додається до очевидних здобутків людини як керівника Укренерго. І може пояснює, чого його так сильно хотіли звільнити, що пішли на міжнародний скандал.
Отак ми побачили справжнє обличчя дуже багатьох людей в Україні. І цю картину ми не маємо забути.
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
