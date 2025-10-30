Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Справа Кудрицького: хлопці з ручних правоохоронних органів стають безвідмовними
OPINION

Справа Кудрицького: хлопці з ручних правоохоронних органів стають безвідмовними

Мартина Богуславець
30 жовтня, 2025 четвер
10:00
Погляд

Печерський суд на замовлення Банкової засунув в СІЗО ось Кудрицького, бо він не давав їм протягувати їхніх людей до енергобюджету і "будувати тут Білорусь"

Зміст

Саме СІЗО вимагав прокурор Корженко, пояснюючи тим, що Кудрицький має … трьох дітей. 

Кудрицький — ексголова Укренерго, якому ДБР Зеленського шиє справу за 2018 рік, і завдяки якому ми зараз сидимо не в повному блекауті, бо він приєднав нас до енергосистем ЄС.

Читайте також: Кудрицького взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 13,7 млн грн

Ручне ДБР арештує Кудрицького наступного дня після оцих його слів і цього інтервʼю.

 Ось за що насправді Офіс руками свого Державного Бюро Репресій ДБР закриває в СІЗО:

1. Закупівельні ціни, які тримав Кудрицький в Укренерго, зберігали довіру міжнародників, ті довіряли йому і мали з ним хороші стосунки

А це, як вже знаємо, часто гріх на Банковій.

2. Кудрицький не давав Міненерго будувати обʼєкти, аби ті могли заробляти на маржі.

Надуману справу 2018 року, яку викопали за сім років, коментувати юридично таке ж безглуздя, як і все, на що йде Офіс аби розправитись з усіма, хто політично чи фінансово незручний.

Так само як риторично коментувати, чому у 2020 Зеленському Кудрицький був ок для призначення і тоді справи за 2018 рік не малювали.

Учорашній вечір — це ще одна причина, чому ручне ДБР повинне бути перезавантажене разом з прокуратурою і Нацполом. 

Бо хлопці з ручних правоохоронних органів стають безвідмовними та влаштовують нам тут 2013-й, за яким спостерігає Захід.

Уявіть, до речі, обличчя сьогодні західних партнерів і компаній, які зараз спостерігають за цим цирком.

Сором, що я це все спостерігаю у 2025 році.

Джерело

Про авторку. Мартина Богуславець, юристка, голова громадського антикорупційного центру МЕЖА

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

