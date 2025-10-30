Саме СІЗО вимагав прокурор Корженко, пояснюючи тим, що Кудрицький має … трьох дітей.

Кудрицький — ексголова Укренерго, якому ДБР Зеленського шиє справу за 2018 рік, і завдяки якому ми зараз сидимо не в повному блекауті, бо він приєднав нас до енергосистем ЄС.

