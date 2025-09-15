Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд "Справжнє путінське замкнене коло": Портников про удари України по російських НПЗ
OPINION

"Справжнє путінське замкнене коло": Портников про удари України по російських НПЗ

Віталій Портников
15 вересня, 2025 понедiлок
11:45
Погляд

Удари українських безпілотників викликали серйозну пожежу на одному з найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації у Ленінградській області, у Кіриші. Пожежу видно на повідомленнях з соціальних мереж, та й адміністрація Ленінградської області змушена визнати факт цієї пожежі, тому що не здатна її приховати

Зміст

Звісно, чиновники говорять, що пожежу вдалося легко ліквідувати, однак є очевидним, що можливості цього нафтопереробного підприємства, одного з найважливіших для галузі, тепер сильно підірвані, до того ж ще й ударами по транспортній інфраструктурі Ленінградської області, яка використовується для перевезення нафтопродуктів.

Також удари по залізничній інфраструктурі відбулися на лінії Орел-Курськ, яка використовується Збройними Силами Російської Федерації для війни проти України. І це велика комбінована атака, яка також визнається російськими джерелами.

Попри спроби Москви применшити результати цих атак, є очевидним, що російська інфраструктура, як нафтопереробна, так і залізнична, продовжує потерпати від українських атак. І таким чином виявляється, яким би це не було неприємним сюрпризом для президента Російської Федерації Путіна та його співвітчизників, що війна на виснаження може діяти в обидва боки.

Ми вже неодноразово говорили, що нафтопереробка Росії зараз зазнає серйозних проблем, попри спроби відремонтувати ці можливості, які були знищені під час українських атак. І індикатором того, що у росіян дійсно виникають серйозні проблеми, став той факт, що Російській Федерації довелося збільшити продаж нафти до Індії. І, звичайно ж, за зниженими цінами, просто тому, що російські нафтопереробні комбінати не здатні обробляти такої кількості нафти, яка зараз в Російській Федерації.

Є абсолютно очевидним, що якщо війна буде продовжуватися, Росія буде продовжувати втрачати свою нафтопереробну галузь, а деякі нафтопереробні заводи взагалі можуть перетворитися на руїни й вже ніколи не будуть відновлені. Доведеться будувати нові підприємства, однак для цього потрібно, щоб був мир. А якраз про мир у політичному керівництві Російської Федерації навіть не замислюється на цьому етапі війни. І виникає питання, чи виникнуть такі плани у Путіна в осяжному майбутньому.

А зараз можна сказати, що тоді планів на розвиток не буде у російської нафтопереробної промисловості. А без російської нафтопереробної промисловості, без російської нафти, російський президент не зможе довго продовжувати війну на виснаження проти України. Справжнє путінське замкнене коло.

Ну і, звичайно, удари по залізниці: є досить важливим, щоб українські безпілотники могли паралізувати відразу два види сполучень у Російській Федерації. По-перше, це залізничне сполучення, бо цим сполученням користується російська армія. І, звичайно, чим менше залізниць будуть працювати у європейській частині Російської Федерації, тим швидше в Москві змушені будуть замислитися про паузу у російсько-українській війні.

Ну, і авіаційне сполучення. Враховуючи розміри території Російської Федерації, кожне закриття аеродромів у зв'язку з атакою українських безпілотників - це серйозні втрати для економіки, для туристичної галузі, взагалі для самої російської логістики. Тим більше важливо паралізувати авіаційну галузь тоді, коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп робить кроки назустріч обом диктаторам - і Путіну, і Лукашенку.

Адже, рішення американського президента скасувати санкції проти Білоруської державної авіаційної компанії "Белавіа" створює для Російської Федерації можливості легально отримувати потрібні деталі для ремонту авіаційного флоту зовсім не тільки в Білорусі, але й в Російській Федерації - просто "Белавіа" буде посередником для "Аерофлоту" та інших російських авіаційних компаній, а також отримувати необхідні частини для роботи військово-промислового комплексу Російської Федерації, для воєнних російських літаків. Адже ми з вами розуміємо, що велика частина запчастин для літаків може бути товарами подвійного призначення. І цим, поза сумнівом, скористається Путін після того, як Трамп створив необхідні умови немов би для Лукашенка.

І таким чином у Росії не має бути ілюзій, що навіть, коли у Вашингтоні створюють умови для того, щоб авіаційна галузь Російської Федерації могла вийти з коми, щоб було відремонтовано більше цивільних і воєнних літаків, щоб Росія могла продовжувати свою війну проти України, щоб таких ілюзій, знову таки, не було, потрібно, щоб російські аеропорти не працювали в режимі нон-стоп, щоб повітряний простір Російської Федерації виглядав не дуже безпечним для польотів, як цивільної, так і воєнної авіації Росії, цієї самої авіації, яка бомбить майже щодня мирні міста України й тепер, після відповідного рішення Білого дому, отримує більше можливостей для таких бомбардувань.

І в цій ситуації, звичайно, удари по нафтопереробному комплексу Російської Федерації мають позбавити цю авіацію грошей для війни. Удари по залізниці мають позбавити російську армію можливості перевозити вантажі й окупантів на українську землю, там, де йдуть найзапекліші бої між російськими та українськими військами.

А появи українських безпілотників поруч з аеропортами Російської Федерації мають примушувати росіян закривати повітряний простір і відмовлятися від рейсів, тому що навіть відремонтований за сприянням Трампа літак може нікуди летіти, коли безпілотник чатує в небі.

І ми прекрасно розуміємо, що і самі росіяни будуть зараз використовувати ці можливості у небі Центральної Європи, засилаючи безпілотники то до Польщі, то до Румунії, щоб також примушувати наших союзників закривати свої аеропорти й щоб підривати економіку тих країн, які нам допомагають. Так що, росіянам, якщо ми хочемо вижити у війні на виснаження, потрібно платити тією ж монетою.І пожежа у Кіришах - яскрава ілюстрація, що така відплата агресору може відбуватися і бути успішною.

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Віталій Портников
нафтобаза
Читайте також:
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
ракетний комплекс "Сапсан"
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
Київ
+20.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 48.07
    Продаж 48.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
15 вересня
11:57
Погода з Наталкою Діденко
Вереснева погода вразить контрастами: зливи в Карпатах і літнє тепло в Києві, - прогноз Наталки Діденко
11:56
Українські військові звільнили Панківку на Добропільському напрямку
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому Путін не припинить війну проти Заходу та як російські дрони тестують НАТО. Акценти світових ЗМІ 15 вересня
11:31
Данило Гетманцев
Гетманцев заявив, що Україна цьогоріч отримає від партнерів більше, ніж потребує: $15 млрд перейде на наступний рік
11:30
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Дрон тримають на митниці півроку": волонтер з Польщі про відкрите провадження на нього у суді Львова
11:22
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилось через похолодання: ситуація в енергосистемі 15 вересня
11:17
Ексклюзив
Соломія Бобровська
Бобровська: Військовий омбудсмен в рамках Міноборони та Генштабу - абсурдно
11:02
фейк, фейки
Підірвати довіру до Коаліції охочих і використати "Захід-2025" для тиску, - ЦПД про мету дезінформації РФ у вересні
11:00
Інтерв’ю
Лукаш Вантух
"Якби на Польщу напали, ми так би не воювали, як українці", - ексдепутат міськради Кракова Лукаш Вантух
10:49
Попереджав окупантів про атаки дронів: СБУ викрила російського агента в лавах ЗСУ
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:23
Дмитро Медведєв
Медведєв погрожує війною проти НАТО, якщо країни Альянсу збиватимуть російські дрони над Україною
10:10
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Європа - це мої друзі, але вони купують нафту в Росії": Трамп закликав ЄС посилити санкції проти РФ
10:05
OPINION
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
09:54
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 9 людей поранено
09:44
Андрющенко: РФ почала використовувати транспорт газової служби для перевезення військових на фронт
09:36
Ексклюзив
Алла Пугачова
"Ми жили не в комуналці, а в штучному таборі": медіаексперт Путінцев про резонансне інтерв’ю Пугачової
09:33
Данило Гетманцев
"У нас достатньо великі резерви НБУ": Гетманцев відповів, який курс гривні до долара чекати у 2026 році
09:32
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 59 з 84 російських безпілотників
09:26
Принц Гаррі прибув до Києва
"Одна із найсумніших речей, які я коли-небудь бачив": принц Гаррі підсумував візит до Києва
09:15
Ексклюзив
Лукаш Вантух
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
08:48
Радослав Сікорський
"Якби це сталося в Україні, це б розцінили як 100% успіх": Сікорський відкинув заяви, що ППО Польщі була неготова до атаки дронів
08:42
Оновлено
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 187 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:29
Інфографіка
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 5-го туру
08:14
Starlink
Starlink перестав працювати вздовж лінії фронту, звʼязок поступово відновлюється, - Мадяр
08:14
"Атеш" розвідав базу Чорноморського флоту РФ в Севастополі
07:58
КНДР, Північна Корея
КНДР назвала своє володіння ядерною зброєю неминучим, а заяви США про її денуклеаризацію – "політичною провокацією"
07:42
військові США
Вперше за президентства Трампа США, Японія та Південна Корея розпочали військові навчання: в КНДР назвали це репетицією війни
07:38
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 броньовані машини, 35 артсистем та 910 військових
07:27
Майк Джонсон
"Санкції проти РФ давно назріли": спікер Джонсон заявив, що в конгресі щодо цього "є великий апетит", але потрібно узгодження Трампа
06:57
протести у Непалі
У Непалі нова премʼєрка вступила на посаду після повалення уряду й закликала до спокою після протестів
06:37
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 15 вересня: рух дронів
06:29
TikTok
Адміністрація Трампа вчетверте переносить кінцевий термін продажу або закриття TikTok в США, - Reuters
06:24
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський вважає посередництво Ватикану між Україною та РФ "не таким реалістичним"
06:19
OPINION
Ті, хто хвалять Пугачову, і ті, хто сварять її, насправді залишаються в полоні колоніальної свідомості
05:47
Зеленський, Путін, Трамп
"Мені доведеться втрутитись": Трамп не виключає можливості зустрічі Путіна із Зеленським за його участі
00:13
"Ця безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці", - Каллас про російський дрон у Румунії
2025, неділя
14 вересня
23:46
Радослав Сікорський
Сікорський пропонує союзникам подумати про перехоплення російських дронів і ракет над Україною
22:51
Ексклюзив
Віталій Портников
Всі гарантії безпеки для України можуть відбутися під час війни або ніколи, - Портников
22:45
Габріель Атталь
У Миколаїв на День міста приїхав експрем’єр Франції Атталь
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV