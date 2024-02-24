Столара партійний з’їзд позбавив мандату 2 роки тому. Чому він досі нардеп?

Згідно з Конституцією повноваження у таких випадках втрачаються миттєво і Верховна Рада не має за це голосувати. Те ж саме підтверджує і відповідна постанова Великої Палати Верховного Суду.

Такий механізм створили для того, щоб не було “тушок”, які перебігають після виборів від однієї політсили в іншу.

Але Столар досі народний депутат, а Плачкову та Абрамовича позбавили мандатів рішенням парламенту лише тоді, коли вони самі написали свої заяви. Чому так відбулося?

Річ у тім, що Столар два роки вже судиться і чомусь суди не квапляться розглядати цю справу. За цей час в Україні встигли у судовому порядку заборонити майже 20 проросійських партій, а справу щодо одного народного депутата ніяк не можуть завершити. І ми про це детально писали.

Голоси екс ОПЗЖ потрібні у сесійній залі, оскільки треба протягувати скандальні рішення, на які, як правило, навіть “Слуги Народу” не всі дають голоси. Згадати хоча б скандальну містобудівну “реформу” 5655, яку протягувала голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк. Вона наголошувала, що з ОПЗЖ у партії влади “конструктивна” співпраця. Так от цей законопроєкт протягнули, та Плачкова, яку відкликав з’їзд 17 березня 2022 року, за нього голосувала наприкінці.

Найгірше, що це не поодинокий випадок. На 11-му році війни ми так і не напрацювали надійну політику нацбезпеки.

Верховна Рада не може розглянути у першому читанні урядовий законопроєкт, який допоміг би очистити місцеві ради від депутатів заборонених партій (7476). І це попри те, що понад 150 нардепів звернулися до спікера Руслана Стефанчука з вимогою включити цей проєкт в порядок денний ще рік тому.

А законопроєкт щодо заборони московських попів (ФСБ у рясах) заледве пройшов перше читання. Про це також писала громадська ініціатива “Голка”. Цей проєкт (8371) досі розглядає профільний комітет, хоча обіцяли, що до 24 лютого він пройде сесійну залу у другому читанні й набуде законної сили.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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