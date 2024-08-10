09.08.1999. Путін стає прем'єр-міністром і фактичним наступником смертельно хворого Єльцина.

09.08.2024. Минуло 25 років. Росія Путіна який вже день намагається прийти до тями після першого з часів Другої світової вторгнення на її територію іноземної держави. І символічно, що це саме українська держава, яку сам Путін стільки років намагався задушити, приборкати, затягнути в нову версію СРСР під вивіскою Тайожного (Таможенного) союза. Анексував частину території, створив квазі республіки, а потім розчарувавшись у своїй силі, спробував нав'язати виконання Мінських угод з тим, щоб навічно закрити шлях Україні в ЄС і НАТО, розпочав повномасштабне вторгнення, намагаючись взагалі викреслити з пам'яті будь-яку згадку про українську незалежність.

Україна стільки років воювала на боці Московського царства, потім Російської імперії, потім її правонаступника — радянської імперії.

Вперше за 300 років українські воїни, які колись підтримали імператорські петровські війська, відмовившись воювати за свого гетьмана Мазепу у Полтавській битві, і навіть були більшовицькій в армаді, що йшла захоплювати Київ, прийшли зі зброєю на територію Росії.

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Тепер це сталось. І виявилось, що в захопленні своїми мріями про майбутню окупацію Харкова, до наступу в районі Курська взагалі ніхто не готувався. Захід же просто проігнорував факт удару українців.

Україна, отримавши нарешті F-16 і мовчазну згоду на будь-які дії для захисту своїх кордонів, в тому числі й військовий наступ, шокувала путінську Росію своїми діями. І вся путінська державна машина намагається переконати своїх громадян в здатності їх захистити, лише породжуючи меми про "10 000 рублей помощи" й "контролируемую ситуацию".

А ті вже не тільки волають "спаси, Путин", а й відверто готові здатись "Украине, если она готова их защитить лучше, чем Россия". В російськомовному ютубі з'являються сюжети відносно нейтральних блогерів, таких як Максим Кац про "Брошенный Курск".

Тільки після звірячого ракетного обстрілу столичного Охматдиту ніякі заяви про "зверства ВСУ", про "неизбирательный обстрел гражданского населения" більше нікого не хвилюють, і представники і ЄС, і США спокійно констатують, що "Україна має право діяти так, як вона вважає для себе необхідним".

А тим часом Україна відвоювала, за словами все того ж Каца, вже 300 квадратних кілометрів російської території, і газовимірювальну станцію в райцентрі Суджа, через яку газ Газпрому отримують Угорщина і Словаччина, чинні керівники яких досі залишаються в путінській орбіті.

І в якомусь сенсі, такий репутаційний удар і фактичний вирок путінській Росії, винесла живий символ, носій культурного коду Алла Пугачова, яка прокоментувала атаку на Охматдит коротко і красномовно "Бог терпелив, но всему есть предел".

Ракетний обстріл дитячої найсучаснішої клініки, де свій останній шанс на життя набувають онкохворі діти — це дійсно стало межею.

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Спочатку Україна отримала дозвіл на використання західної зброї на території Росії кордонів 91 року, і до анексії Криму. Потім підлетіли F-16. І ось тепер серпневий удар на Курщині.

І символічно, що український наступ, як і військове вторгнення в Грузію, відбувся саме під час паризької Олімпіади.

Путінська Росія розпочала свій наступ на західні цінності 08.08.2008, коли здійснила військове вторгнення на територію незалежної Грузії саме під час пекінської Олімпіади

І, схоже, Захід остаточно відкинув спроби знайти порозуміння зі схибнутим бункерним дідом, та усією захопленою ним в заручники територією Російської Федерації.

Затопленим "Курськом" розпочалось криваве сходження царя-путіна, захоплення Курська чи як мінімум його обласних кордонів воно і завершиться.

А Суджа, теж гра слів, зможе розпочати процес суду над ним та його опричниками. Суду над путінською державою "жуликов и воров", яка втратила вже будь-яке право на існування.

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"Я тебя породил, я тебя и убью", - казав гоголівський Тарас Бульба.

Схоже, Київ - "мать городов русских" - має завершити історію свого нерадивого виродка, що підняв руку на власну матір,

Міф про "неприступность русских земель" і репутацію путінського режиму він вже зруйнував.

Неймовірними зусиллями путінський режим врятував своє після прігожинського бунту. Пропаганда — це насправді найкраще, що створив цей Голем. Вдалось і домовити, і заманити, і підступно вбити, і запевнити про договірняк.

Та уроки не вивчені. Старі трюки не спрацьовують, а для нових, схоже таки, путінська авторитарна машина вже безнадійно застаріла.

P.S. Тут ще й "Танец маленьких лебедей" на паризькій Олімпіаді станцювали.

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Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

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