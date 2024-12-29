Безпрецедентна подія. Російський флот зазнав важкої втрати у Середземному морі. Сьогодні компанія "Оборонлогістика", яка працює на міноборони РФ, оголосила про деталі знищення свого одного з найбільших та найсучасніших суховантажних суден типу Ро-Ро Ursa Major, повною водотоннажністю у 12700 тонн, яке було побудовано в Німеччині у 2009 році. З 2022 року судно перебувало під санкціями США за участь в агресії проти України. Увесь екіпаж — громадяни РФ.

Згідно з повідомленням Оборонлогістики, Ursa Major перевозила на палубі два мобільних портальних крани загальною масою 686 тонн виробництва Німеччини Liebherr 420. Росія такі крани не робить, купити знову в Європі також не може через санкції, швидко купити нема де, тому довелось перекидати на Далекий схід із Європи.

23 грудня біля берегів Іспанії у Середземному морі о 13:50 відбулись три вибухи з правого борту біля корми судна.

Під час огляду місця вибухів росіяни помітили одну з вирв, розміром 50 х 50 сантиметрів, приблизно на 15-30 сантиметрів вище лінії води. Краї вирви загинались усередину, тобто вибухи відбулися ззовні. Читайте також: "Тіньовий флот" Росії росте. Стурбованість союзників також

Вирва виглядала незначною загрозою для такого великого судна, але уражень було три, і вони були спрямовані ювелірно точно — вибухи повністю вивели з ладу системи енергетики судна, тому запустити резервне живлення, пустити в дію випомпування води та організувати боротьбу за живучість російські моряки не змогли. О 15:10 російські моряки залишили судно, двох своїх товаришів залишили на борту, їх не могли знайти. О 23:22 Ursa Major затонуло у 70 милях на південь від іспанської Картахени.

Оборонлогістика заявила про "терористичну атаку" на судно.

Жодних доказів, які б дали змогу встановити, що та хто знищив таке велике судно, яке належало міноборони РФ, росіяни не мають. Жодна організація не взяла на себе відповідальність за те, що сталось.

Але з цього часу жодне російське судно та жоден вантаж на російських судах уже не будуть почуватися в безпеці в будь-якій точці світового океану.