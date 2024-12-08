Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Тіньовий флот" Росії росте. Стурбованість союзників також
OPINION

"Тіньовий флот" Росії росте. Стурбованість союзників також

Андріан Прокіп
8 грудня, 2024 неділя
14:02
Погляд

"Тіньовий флот", що забезпечує експорт російської нафти в обхід санкцій, продовжує рости. А механізм контролю за санкціями залишають слабкими, якщо не слабшають ще більше

Зміст

За даними дослідження, проведеного S&P Global Commodities at Sea & Maritime Intelligence Risk Suite, було виявлено 889 танкерів з дедвейтом понад 27 000 тонн, які ймовірно використовувались для перевезення нафти, що підпала під санкції. Загальний дедвейт цих суден складає 111,6 мільйона тонн, що становить близько 17% від загального обсягу світового флоту нафтових танкерів. Понад 80% нафти, яку російські компанії експортують морем, постачається в обхід санкцій, саме цими суднами "тіньового флоту". 

При цьому санкції накладено на менш ніж сто танкерів.

Коаліція країн продовжує робити спроби боротьби із "тіньовим флотом". Військово-морський флот Греції вирішив продовжити маневри в Лаконійській затоці ще на чотири місяці. Спершу навчання мали завершитися 15 листопада, але тепер вони триватимуть до середини березня, загалом понад десять місяців із моменту їхнього старту.

Цей регіон набув статусу як один з альтернативних маршрутів, які використовуються для уникнення санкцій ЄС проти Росії. У травні Греція оголосила про початок навчань у цій зоні та встановила заборону на вхід для комерційних суден.

Читайте також: Російський "тіньовий флот": ризики для довкілля як підстава для нових санкцій

Але проблема в тому, що поки з одного боку країни ЄС намагаються боротись з "тіньовим флотом", у них під боком проходить перевалка значних обсягів підсанкційної російської нафти. Так, чверть суден "тіньового флоту" зареєстрована під прапорами країн ЄС. Це дозволяє кораблям виглядати як незалежні від Росії, ускладнюючи для регуляторних органів відстеження вантажів і їх зв'язок із російськими джерелами нафти. До того ж Росія використовує тактику постійної зміни прапорів суден, щоб ускладнити контроль.

У резолюції, ухваленій 14 листопада 2024 року, Європейський парламент закликав до посилення заходів щодо цих суден у майбутніх санкційних пакетах ЄС, охоплюючи не лише самі судна, а і їхніх власників, операторів, менеджерів, а також рахунки, банки та страхові компанії.

Парламент також закликає до введення "систематичних санкцій" проти суден, що ходитимуть водами ЄС без належного страхування, і наполягає на посиленні можливостей ЄС для моніторингу, зокрема через використання безпілотників і супутникових технологій, а також проведення цільових перевірок на морі.

Читайте також: "Тіньовий флот" Росії: санкцій замало

Члени Європейського парламенту пропонують, щоб країни ЄС визначили порти, які можуть обробляти судна, що перебувають під санкціями й транспортують сиру нафту та скраплений природний газ, а також здійснювали вилучення незаконного вантажу без надання компенсацій.

Цього ж тижня, мабуть, відбудуться жорсткі дискусії в межах Міжнародної морської організації. Два тижні тому на засіданні керівних органів Міжнародних фондів компенсації забруднення нафтою, домінували питання про те, що зростає перевезення нафти небезпечними та незастрахованими суднами.

Керівні органи фондів закликали країни-члени, багато з яких є тими самими представниками, які збираються цього тижня в ІМО, подвоїти зусилля для розв'язання цієї проблеми.

Наразі зростає розмір "тіньового флоту" та частка нафти, які росіянам вдається продавати в обхід санкцій. Стурбованість цим фактом зростає теж.

Джерело

Про автора. Андріан Прокіп, аналітик із питань енергетики Українського інституту майбутнього

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Росія
ЄС
нафта
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Марія Науменко
7 грудня, 2024 субота
"Вони занадто зациклені на Україні": Трамп рекомендував Росії вивести свої війська із Сирії
Каха Каладзе
Автор Дар'я Куркіна
6 грудня, 2024 п'ятниця
Мер Тбілісі Каладзе відреагував на санкції Зеленського відео з українськими субтитрами
росія - китай
Автор Ірена Моляр
7 грудня, 2024 субота
Китай зацікавлений у продовженні гарячої фази війни в Україні, але один момент його непокоїть, - генерал Мусаєв
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
8 грудня
13:47
Чорноморський флот РФ
Росіяни виводять із Сирії свої військові кораблі після взяття повстанцями Дамаску, - ГУР
13:44
Оновлено
Президент Сирії Башар аль-Асад
Асад міг загинути в авіакатастрофі, коли тікав із Дамаска, - Reuters
13:34
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
"Неповага до американського народу": соратник Трампа розкритикував одяг Зеленського на зустрічі в Парижі
13:20
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила "шахеди" по Україні: ситуація вдень 8 грудня
13:17
Джейк Салліван
Радник Байдена з нацбезпеки Салліван визнав, що передані Україні танки Abrams були недоукомплектовані
13:12
втрати окупантів
За два місяці ЗСУ знищили та поранили на Покровському напрямку близько 3 тисяч окупантів
12:53
ЗСУ загиблі
Україна втратила 43 тис. військових за час повномасштабної війни, - Зеленський
12:42
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі біля будівлі парламенту, де тривають протести, встановили новорічну ялинку
12:28
Оновлено
Обстріл Дніпропетровщини 8 грудня
Росія атакувала Україну "шахедами": на Дніпропетровщині постраждала жінка
12:24
Тайвань заявив, що Китай подвоїв кількість своїх військових кораблів навколо острова
12:06
Карла Софія Ґаскон
У Швейцарії пройшла церемонія нагородження European Film Awards: головну нагороду отримав фільм "Емілія Перес"
12:05
OPINION
Росія відмовилася від Сирії, зате може знищити Грузію
11:48
Ексклюзив
Путін і Асад
Росія могла ініціювати смерть Башара аль-Асада, - експерт-міжнародник Данилов
11:15
Ексклюзив
Вибори Україна
"Влада розпочала підготовку до виборів": політолог Рейтерович про створення Міністерства єдності
11:01
Війська РФ за добу вбили двох жителів Донеччини, одного поранили
10:29
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Проблема в тому, що влада підтримує методи роботи ТЦК, - ветеран російсько-української війни Симороз
10:27
Дональд Трамп
Трамп: Зеленський хотів би укласти угоду з РФ, аби "зупинити це божевілля"
10:02
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президенту Південної Кореї оголосили підозру в держзраді за оголошений воєнний стан
10:01
OPINION
Трамп і війна в Україні: сценарії
09:47
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю розгорнула сили в буферній зоні на кордоні з Сирією
09:04
Оновлено
Володимир Зеленський і Джо Байден
Боєприпаси для HIMARS та авіасистеми UAS: США виділили новий пакет допомоги Україні на $988 млн
08:57
ППО
Українська ППО за ніч збила 28 із 74 російських дронів
08:45
Окупанти укріплюють набережну Євпаторії та облаштовують нові вогневі позиції, - партизани
08:30
Новини Львова
Литва передасть українським школам металодетектори на €300 тис.
08:18
ЗСУ
Понад 180 боєзіткнень і 3500 артобстрілів: Генштаб розповів про ситуацію на фронті за добу
08:04
OPINION
Як поламати "Вісь зла"?
07:55
У Києві сталася смертельна ДТП: п'яний водій збив жінку й втік з місця події
07:34
Інфографіка
втрати окупантів
Засіб ППО, 3 артсистеми і понад 1400 окупантів: що втратила армія РФ за добу на фронті
06:56
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття майже 50 дронів над 5 регіонами: у Курську і Таганрозі лунали вибухи
06:30
міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен
У Південній Кореї арештували ексміністра оборони: його звинувачують у держзраді
06:21
Повстанці у Сирії заявили про захоплення Дамаска і повалення уряду Асада
2024, субота
7 грудня
23:47
Сергій Биков
Мінкульт після скандалу звільнив в.о. керівника Центру стратегічних комунікацій Бикова
22:46
Велика Новосілка, Донеччина
Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись, - DeepState
22:23
Ексклюзив
Віталій Портников
В адміністрації США немає аргументів, які би примусили Путіна змінити переговорну позицію, - Портников
22:04
РФ Сирія
Ситуація в Сирії демонструє зростаючу слабкість Росії, – МЗС України
21:38
Нотр-Дам
У Франції урочито відкрили Собор Паризької Богоматері
21:36
Майкл Антоніо, Вест Гем, АПЛ
Футболіст клубу АПЛ потрапив у серйозну ДТП
21:08
Огляд
Ілля Ковтун
Шанс для повернення Кличка-молодшого, скандал з Ковтуном і заробітки Магучіх. Головні новини українського спорту за тиждень
20:55
Ексклюзив
Відео з виступом Путіна про "Орешник" дуже ретельно оброблено штучним інтелектом, - генерал Мусаєв
20:48
Грузія, біля будівлі парламенту
У Грузії під час протестів напали на знімальну групу опозиційного каналу TV Pirveli
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV