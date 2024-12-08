За даними дослідження, проведеного S&P Global Commodities at Sea & Maritime Intelligence Risk Suite, було виявлено 889 танкерів з дедвейтом понад 27 000 тонн, які ймовірно використовувались для перевезення нафти, що підпала під санкції. Загальний дедвейт цих суден складає 111,6 мільйона тонн, що становить близько 17% від загального обсягу світового флоту нафтових танкерів. Понад 80% нафти, яку російські компанії експортують морем, постачається в обхід санкцій, саме цими суднами "тіньового флоту". При цьому санкції накладено на менш ніж сто танкерів.

Коаліція країн продовжує робити спроби боротьби із "тіньовим флотом". Військово-морський флот Греції вирішив продовжити маневри в Лаконійській затоці ще на чотири місяці. Спершу навчання мали завершитися 15 листопада, але тепер вони триватимуть до середини березня, загалом понад десять місяців із моменту їхнього старту. Цей регіон набув статусу як один з альтернативних маршрутів, які використовуються для уникнення санкцій ЄС проти Росії. У травні Греція оголосила про початок навчань у цій зоні та встановила заборону на вхід для комерційних суден. Читайте також: Російський "тіньовий флот": ризики для довкілля як підстава для нових санкцій

Але проблема в тому, що поки з одного боку країни ЄС намагаються боротись з "тіньовим флотом", у них під боком проходить перевалка значних обсягів підсанкційної російської нафти. Так, чверть суден "тіньового флоту" зареєстрована під прапорами країн ЄС. Це дозволяє кораблям виглядати як незалежні від Росії, ускладнюючи для регуляторних органів відстеження вантажів і їх зв'язок із російськими джерелами нафти. До того ж Росія використовує тактику постійної зміни прапорів суден, щоб ускладнити контроль.

У резолюції, ухваленій 14 листопада 2024 року, Європейський парламент закликав до посилення заходів щодо цих суден у майбутніх санкційних пакетах ЄС, охоплюючи не лише самі судна, а і їхніх власників, операторів, менеджерів, а також рахунки, банки та страхові компанії. Парламент також закликає до введення "систематичних санкцій" проти суден, що ходитимуть водами ЄС без належного страхування, і наполягає на посиленні можливостей ЄС для моніторингу, зокрема через використання безпілотників і супутникових технологій, а також проведення цільових перевірок на морі. Читайте також: "Тіньовий флот" Росії: санкцій замало

Члени Європейського парламенту пропонують, щоб країни ЄС визначили порти, які можуть обробляти судна, що перебувають під санкціями й транспортують сиру нафту та скраплений природний газ, а також здійснювали вилучення незаконного вантажу без надання компенсацій.

Цього ж тижня, мабуть, відбудуться жорсткі дискусії в межах Міжнародної морської організації. Два тижні тому на засіданні керівних органів Міжнародних фондів компенсації забруднення нафтою, домінували питання про те, що зростає перевезення нафти небезпечними та незастрахованими суднами. Керівні органи фондів закликали країни-члени, багато з яких є тими самими представниками, які збираються цього тижня в ІМО, подвоїти зусилля для розв'язання цієї проблеми.