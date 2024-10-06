Нагадаю, що росіянам удавалося обходити цінові обмеження, встановлені країнами G7. У такий спосіб вони можуть, отже, отримувати більше грошей за власну нафту.

1. В Європейському Союзі нарешті помітили слона в кімнаті. Спеціальний представник ЄС із санкцій Девід О’Салліван заявив, що використання агресором тіньового флоту є головним чинником, який дає змогу обходити санкції ЄС щодо торгівлі нафтою, яка перевозиться морським шляхом. Це фактично негласне визнання того, що нинішні санкції не надто ефективні. І завдяки російському тіньовому флоту їм вдається все ще отримувати високі прибутки. ЄС лише нещодавно почав застосовувати санкції проти окремих танкерів, а не лише компаній, що володіють та оперують цими судами.

2. Тим часом проблема стає гострішою. Танкери, які вже перебувають під санкціями, продовжують транспортувати російську нафту. Росія активізує використання підсанкційних танкерів тіньового флоту для перевезення нафти й нафтопродуктів.

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Як повідомило Bloomberg, у серпні та вересні використання цих суден різко зросло. Частина підсанкційних танкерів стоять на якорі біля російських портів, що відвантажують нафту. За результатами вересня очікується ще більше зростанні використання танкерів тіньового флоту. Ймовірно, таке зростання зумовлене тим, що агресору вдавалося достатньо легко експортувати нафту в обхід санкцій у попередні місяці.

3. Військово-морські сили Греції продовжили військові навчання поблизу Лаконійської затоки до 24 листопада, намагаючись завадити переливанню нафти з підсанкційних російських танкерів на інші судна. Лаконійська затока була серед тих акваторій, де росіяни активно вдавалися до переливання нафти та нафтопродуктів із танкера на танкер. Навчання почалися ще в травні й влада Греції помітила, що підсанкційні судна почали уникати регіону. Відтак навчання кілька разів подовжувались, щоб запобігти переливанню підсанкційної нафти. Проте ці операції натомість відбувались в інших регіонах.

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Попри це, нещодавно стало відомо, що російські танкери здійснюють операції з переливання нафти поблизу південного узбережжя Греції, попри військові навчання. Щоправда, масштаб операцій є меншим, аніж було до початку навчань. Зараз операції з перевантаження більше мають епізодичний характер.

Отже, маємо чергові докази, що чинних санкцій проти російської нафти недостатньо.

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Про автора. Андріан Прокіп, аналітик із питань енергетики Українського інституту майбутнього

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