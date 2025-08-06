Очевидно, що тарифи проти Індії мають бути лише першим кроком. Просто тому, що самостійно вони не працюють, і якщо адміністрація США справді хоче припинити війну, це має бути лише один з елементів широкої кампанії.

Якщо ідея полягає в тому, щоб змусити весь світ, зокрема країни Глобального Півдня, тиснути на Путіна, то усе розвивається у правильному напрямку. Індія в такому разі виступає сигналом для інших: усе серйозно.

Відтермінування на 21 день (а це, чесно кажучи, надзвичайно мало для зміни тарифних ставок) фактично надає додатковий строк для відповідної частини світу, щоб вона нарешті визначилася, чого хоче більше — підтримувати Путіна чи заробляти на США.

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