Тарифи проти Індії: Трамп змінив свій підхід до Росії
Усе розвивається у правильному напрямку. Індія виступає сигналом для інших: усе серйозно
Очевидно, що тарифи проти Індії мають бути лише першим кроком. Просто тому, що самостійно вони не працюють, і якщо адміністрація США справді хоче припинити війну, це має бути лише один з елементів широкої кампанії.
Якщо ідея полягає в тому, щоб змусити весь світ, зокрема країни Глобального Півдня, тиснути на Путіна, то усе розвивається у правильному напрямку. Індія в такому разі виступає сигналом для інших: усе серйозно.
Відтермінування на 21 день (а це, чесно кажучи, надзвичайно мало для зміни тарифних ставок) фактично надає додатковий строк для відповідної частини світу, щоб вона нарешті визначилася, чого хоче більше — підтримувати Путіна чи заробляти на США.
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Наступними кроками мають стати додаткові санкції проти нафтової інфраструктури Росії, зокрема проти танкерів тіньового флоту. Але ще важливішим є посилення контролю за дотриманням уже чинних санкцій. Адже більшість танкерів продовжили перевозити нафту навіть після того, як потрапили до санкційних списків.
У будь-якому разі, ми спостерігаємо реальні зміни в підходах президента Трампа до Росії. Не знаю, чи дозволить це зупинити війну, але в сукупності з іншими заходами (такими як посилення військової підтримки України та боротьба з порушниками санкцій), потенціал для цього є.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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