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OPINION

Як США схиляють Індію до тиску на Росію і чи може вона відмовитися від російської нафти

Микола Княжицький
5 серпня, 2025 вiвторок
14:02
Погляд

Передусім зафіксуємо: Індія не робила жодних офіційних заяв про те, що вона продовжуватиме купувати російську нафту. Усе, що ми бачимо в медіа, — це вільні інтерпретації та клікбейтні заголовки. Реальність дещо інша

Зміст

Почнемо з Індії. Індія не є союзником ані Росії, ані тим паче Китаю. Російська нафта становить для неї інтерес насамперед через свою ціну. Зокрема, до 2022 року Індія майже не купувала нафту в Росії — їй було зручніше імпортувати паливо з Перської затоки.

Однак після запровадження санкцій Росія почала продавати нафту зі значними знижками, і Індія почала активно її купувати — винятково з економічних міркувань. З російської нафти в Індії виробляють дизельне пальне, яке потім активно експортують по всьому світу, зокрема і до країн ЄС.

Місяць тому Європейський Союз ухвалив 18-й пакет санкцій, який частково можна назвати "антиіндійським". Згідно з ним, у ЄС заборонено імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської сировини. Це прямий сигнал індійським нафтопереробним заводам.

Ця норма набуде чинності 21 січня 2026 року. До цього часу Індія має визначитися, що з цим робити.

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На сьогодні Індія може купувати російську нафту в межах встановленої цінової стелі (нині — $60 за барель, з вересня — $47,6). Але ситуацію для них ускладнює позиція президента США Дональда Трампа, який погрожує "штрафними тарифами" за співпрацю з Росією і регулярно наголошує на ролі Індії у фінансуванні війни проти України.

Тобто питання закупівлі російської нафти перестає бути суто економічним — воно глобалізувалося. Тож закупівля нафти у Росії може мати наслідки для всієї індійської економіки.

Фактично США ставлять Індію (як і Китай) перед вибором: або російська нафта, або доступ до американського ринку. Або ж — збереження обох можливостей в обмін на "дрібницю": натиснути на Путіна, щоб той зупинив війну. 

Чим усе завершиться — побачимо вже невдовзі.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Росія
політика
Микола Княжицький
Європа
Індія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Дипломатія
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