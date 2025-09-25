Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

The Economist робить висновки про рівень української влади

Борислав Береза
25 вересня, 2025 четвер
16:03
Погляд

Україна сміливо бореться проти Росії — але левова частка тягаря війни лягла на плечі народу, тоді як влада загрузла у політичних конфліктах

Зміст

Про це пише The Economist у статті про військові, політичні та економічні проблеми України.

У статті йдеться, що в порівнянні з тим, що могло статися, стійкість України все ще вражає. Через три з половиною роки Росія зазнала військової поразки, навіть якщо й Україна теж стікає кров’ю

Путіну не вдалося навіть захопити Харків, що розташований лише за 35 км від кордону, не кажучи вже про Київ. Потік товарів через українські глибоководні порти перевищує довоєнні обсяги. 

Російські військові кораблі сховалися у віддаленому Новоросійську, витіснені з Чорного моря українськими морськими дронами.

Але при цьому видання чітко вказує на проблеми. 

Читайте також: Три варіанти поведінки Зеленського

Одна з найбільших проблем, однак, полягає в тому, що Росія часто копіює, а потім масово виробляє інновації України швидше, ніж це може зробити сама Україна. Тим часом призов стає все складнішим і жорстокішим. Піхота критично недоукомплектована.

The Economist пише і про брак демократичної легітимності в Україні.

  • "Довіра між урядом і суспільством зруйнована", – сказав високопоставлений чиновник виданню.
  • "Незадоволення досягло апогею в липні, коли уряд незграбно спробував обмежити діяльність двох незалежних антикорупційних агентств, оскільки їхні розслідування занадто наблизилися до високопоставлених осіб. Занепокоєння іноземних союзників і опозиція з боку населення змусили уряд відступити", – пише The Economist.
  • "Зеленський був більш демократичним на початку, але всі оплески відправили його в космос", – каже виданню інсайдер.
  • "Зараз рішення приймаються все вужчим колом довірених осіб. Головним серед них є Андрій Єрмак, його керівник апарату, жорстокий чоловік, чия влада не виправдовується ні його досвідом, ні його повноваженнями як не обраного чиновника", - резюмують журналісти.
  • "Хто б не був при владі, президентство занурилося в деякі старі пороки України. Воно погрожувало опозиційним ЗМІ та їхнім рекламодавцям; розгорнуло юридичну війну проти політичних опонентів, включаючи колишнього президента Петра Порошенка".

Видання пише про те, що економіка України теж переживає не найкращі часи. Україна тепер виживає завдяки закордонній системі життєзабезпечення – з усіма викривленнями, які це тягне за собою.

Читайте також: Що мали б зробити в Україні після допису Трампа

Податки та внутрішні запозичення покривають лише основні військові витрати, близько двох третин бюджету. Навіть найбільш оптимістичні прогнози залишають дефіцит у 45 млрд доларів наступного року – майже чверть ВВП. Західні обіцянки наразі заповнюють щонайбільше 27,4 млрд доларів. "Ми дійшли до ситуації, коли грошей просто немає", – сказав The Economist високопоставлений чиновник.

"Обидва шляхи, які зараз відкриті для України – непевне перемир'я або тривала війна – є похмурими. "Якщо війна закінчиться, ми принаймні матимемо шанс вибратися з цього", – каже один з інсайдерів.

Але мир принесе свої проблеми: відновлення зруйнованої економіки; догляд за травмованими солдатами, які повертаються додому; обурення; та фінансування нової армії з меншою іноземною підтримкою.

"Продовжувати військові дії, звичайно, можливо, але це ще більше спустошить країну", - фіналізує The Economist.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
політика
журналісти
податки
корупція в Україні
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
допомога Україні
Світ про Україну
Читайте також:
Валерій Залужний
Автор Дар'я Куркіна
24 вересня, 2025 середа
"Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Автор Олексій Їжак
24 вересня, 2025 середа
Як нова Атлантична хартія між США та Британією вплине на світ та Україну
Літієва руда
Автор Зіновія Воронович
24 вересня, 2025 середа
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
