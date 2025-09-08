М'яко кажучи, погані новини для Зеленського. Тефлона більше немає. І більше ніж 70% українців вважають, що саме Зеленський був тим, хто ініціював атаку на антикорупційні органи та цим захищав своє оточення корупціонерів. Почекаємо, коли хтось зіллє результати, або поки не з'являться результати іншого соцопитування. А попереду нові підозри в корупції та старі справи по Чернишову, Міндічу, Стефанішиній, Кириленку та іншим.

Корупція, яка стала базовим стандартом правління Зеленського, коли закривали очі на корупцію, якщо людина лояльна трону, стає торпедою, що знищує сподівання Зеленського на другий термін та поглиблює політичну кризу в Україні.

У Зеленського є декілька варіантів для виходу з цієї ситуації.

Перший, це негайно заявити про відсутність в нього бажання балотуватися на наступний термін, сконцентруватися на складних і важливих розв'язаннях проблем та не заважати карати корупціонерів зі свого оточення. Цей сценарій я вважаю нереальним.

Другий варіант — це інформаційний шум та імітація бурхливої діяльності, зустрічі з військовими та дітьми, багато популістських обіцянок та чергові "вовині тисячі". Цей сценарій вважаю найімовірнішим.

Третій варіант — це спроба "закрутити гайки". Тут владі потрібна кампанія з дискредитації, як антикорупційних органів, так і тих, хто опонував Зеленському, та тиск на незалежні ЗМІ, а також тиск на всіх, хто намагається боротися з корупцією та вказує на неї. Не треба забувати про двох детективів НАБУ, яких закрили в СІЗО по сфабрикованій справі. Вони жертви атаки Зеленського на НАБУ та САП. Ця історія нагадує попередні справи по генералу Марченку, полковнику Червінському, генералів Галушкіна та Горбенка, полковника Лапіна та інших, з яких тупо робили цапів-відбувайлів і справи, за якими були сфабриковані, як і тримання їх під вартою використовувалося ОП для своїх цілей.

Цей сценарій можливий, але призведе до більших протестів і поглиблення не лише політичної кризи в Україні, а й поглиблення конфлікту з партнерами, які остаточно розчарувалися в Зеленському. Це найгірший сценарій, але і він можливий, якщо паніка остаточно заволодіє Банковою.

Що обере Володимир Зеленський? Не знаю, але Україна вже неодноразово переконувалася в тому, що зі всіх варіантів шоумен обере найгірший. Доведено не лише травневими шашликами.

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

