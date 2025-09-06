"Ті битви народили в нас всередині дітей..."
Мені назустріч іде постать, ми на мить зустрічаємося очима
Лише тисячну секунди треба, щоб очі розказали все — все, я більше не дивлюся на нього. Очі сказали незрівнянно більше, ніж невелика вада у його ході.
Проходжу повз. Незручно показувати, що я ненароком прочитав те, що він приховує.
Лише в спину кидаю контрольний погляд. Так, одна нога у нього металева.
***
Читайте також: Я — одна з грудок цієї солодкої землі
Країна виривається з моїх рук і падає спати, щосили кутається у чудернацькі, ніяким чином не пов’язаними з реальністю примарами. Вулиці завалені сплячими тілами й склом очей. Соцмережі, канали та сайти; співаки й блогери, політики та письменники. Сплять, сплять, сплять.
Армія сповнена героїв й утікачів. Покровськ обходять з півночі. Мій Красноармійськ, у котрий я назавжди приїхав у 2014-му весною, як у першу ніч у лікарняному підвалі спав з зарядженим на запобіжнику автоматом; з того часу, з Красноармійська, мій час розвернувся назад і я лише молодію. Армія сповнена героїзму і приниження.
***
В його очах — незавершений бій. Чому мені сумно, звідки це співчуття? Воно ж зовсім не про фізичні болі, що він переніс, цей чоловік з металічною ногою.
Ті битви народили в нас всередині дітей. Котрих, на відміну від решти людства, по-справжньому шкода. Що далі буде з цими дітьми, навіщо вони прийшли цей світ, хто їх кинув сюди без пояснень?
Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе