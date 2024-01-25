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OPINION

Ті, хто дерибанив Біличанський ліс, позиваються до суду

Ірина Федорів
25 січня, 2024 четвер
12:01
Погляд Ірина Федорів

Ексмер Ірпеня Володимир Карплюк почитав мій матеріал на Главкомі. Не витримав правди і... подав до суду

Вова подав на мене в суд. Честь і гідність? Ну, Вов! 

Тобі мало судів по парку "Центральному" і бюджетних коштах? Сумуєш?

Ексмер Ірпеня Володимир Карплюк почитав мій матеріал на Главкомі. Не витримав правди і... подав до суду. Голова партії "Нові обличчя" намагається захистити "честь і гідність".

Йому не подобається, що його і його команду з "Нових облич" пов'язують з дерибаном Біличанського лісу.

Того самого лісу, який цінний нам не лише з екологічної точки зору, а і як лінія оборони Києва. Саме по межі Біличанського лісу ЗСУ тримало лінію оборони у березні 2022 року.

Звісно, як же можна пов'язати з дерибаном представників "Нових облич", якщо прокурор на одному з офіційних заходів сказав, що у депутата Коцюбинської ради Євстєвєєва майже 100 ділянок у лісі? А "Наші гроші" і Юрій Ніколов писали про те, що один із кооперативів, який отримав 109 га лісу, пов'язаний із братом тогочасного депутата Євстєвєєва. І Євстєфєєв у 2020 році балотувався від партії... "Нові обличчя"...

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Дійсно, де ми всі тут можемо побачити зв'язок "Нових облич" із дерибаном лісу? Карплюк, видно, щиро переконаний, що нікому не видно цього зв'язку.

Та й у Карплюка була ділянка в лісі. Про це писала Українська правда понад 10 років тому. По сусідству з Євстєвєєвим. І тепер раптом у Карплюка виникли питання.

Суддею у цій справі буде Яна Третяк — та сама, яка слухає ще одну справу в Ірпінському суді. Там, де проти мене позивається народний депутат "Слуги народу" Олександр Горобець. Ставайте в чергу.

Горобець ходив на вересневу шкільну лінійку з Карплюком і допомагав дерибанникам Біличанського лісу. Він теж думає, що я оце придумую все.

Народному депутату мого округу не подобається, що виборець Федорів критикує його діяльність. Дійсно, як мені в голову тільки таке прийшло! Нема ж ніяких передумов для того, щоб їх оце пов’язати воєдино…

У справі нардепа Горобця представляє... депутатка Ірпінської ради від "Слуги народу" Яна Городок, яка теж допомагала "Новим обличчям" в цій раді протягувати дерибанні питання — щодо заплав, табору "Восток" і т. д. Про це свідчить поіменка.

А Володимиру Карплюку не подобається ще одне моє спостереження. Що "Нові обличчя" у регіоні взаємодіють зі "Слугами народу". Теж каже, придумую собі таке. Нема між ними типу коаліційних угод. Дійсно, а аналізувати поіменні голосування і документи не можна, значить… У які цікаві часи живемо…

Ця взаємодія “Нових облич” і “Слуг народу” тягнеться з 2020 року, коли куратор Київщини Дубінський, якого судять за держзраду, взяв під бренд "Слуги народу" Сергія Даніша від "Нових облич".

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Того самого, який відмовив з початку року харчувати дітей УБД в школах, а під ялинку вліпив "Машу і медвєдя". І під час виборчої кампанії 2020 року на заходи у двори кандидат від "Слуги народу" Сергій Даніш ходив із кандидатами в депутати від "Нових облич", які свого кандидата на голову не поставили. Ну, що тут кому не очевидно? Яку коаліційну угоду я маю ще побачити, якщо на виборах “Слуга народу” і “Нові обличчя” ходять по дворах і розказують про те, як засіють округ гречкою.

Карплюка, до речі, у справі щодо бюджетних коштів і парку "Центральний" не судять в Ірпені. Судять у Вишгороді. Я думаю, всі розуміють, чому. Карплюк вибудував у Приірпінні серйозний спрут. І кожного разу він намагається домовитися із центральною владою, аби закріпити свої позиції в регіоні, де є дорога земля поблизу столиці.

Одного разу Карплюк програв мені в суді. Хотів довести, що він не протеже ексрегіонала Петра Мельника і захищав “честь і гідність”.

Побачимо, що буде цього разу.

А справа щодо дерибану Біличанського лісу вже дійшла до Верховного суду. 15 років судів...

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
корупція в Україні
Слуга народу
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