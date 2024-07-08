Насправді в Росії немає і не може бути нацизму як державної ідеології. Причина цього проста: в "багатонаціональній" імперії, якою є Росія, немає і не може бути власне нації. Імперський народ — сукупність підданих імперії — там є. Нації немає. Якби була, Російська Федерація була б "національною державою" (nation state), але приписати таке Росії означало б, собі на біду, заплющити очі на історичні реалії, що потягне за собою абсолютно хибні висновки щодо історичного майбутнього Росії, зокрема щодо можливості її "демократизації" всієї цілком, в нинішніх міжнародно визнаних кордонах. Якщо всі росіяни — це "російська нація", то така демократизація можлива; але думати так означає впадати у фатальну (зокрема для України) помилку.

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Чому Росія закидає "нацизм" українцям — це цілком зрозуміло: бо будь-який розвиток національної свідомості будь-якого народу, колись завойованого Російською імперією, веде до прагнення цього народу вийти з імперії та побудувати власну національну державу. Простіше кажучи, націоналізм — це смерть "багатонаціональної імперії". Тому будь-який націоналізм неодмінно треба затаврувати як "нацизм", протиставляючи йому імперський "інтернаціоналізм" (читай: русифікацію). Але ця ситуація принципово асиметрична: тут немає протистояння місцевого (наприклад, українського) і російського "націоналізму".

Що в путінській Росії насправді є — так це відтворення низки технічних патернів, властивих і Третьому Рейху (територіальна експансія, авторитаризм з переходом в тоталітаризм тощо). Але ідеології "нацизму" там немає (наприклад, немає навіть натяку на "расову теорію", а саме вона становить ядро німецького нацизму).

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Коли представники РФ закликають до знищення українців, як колись представники Третього Рейху закликали до знищення євреїв, різниця в тому, що другі робили це заради "німецької нації", а перші роблять це заради "великої Росії", здатної перетворити на "росіянина" людину з будь-яким етнічним походженням (зокрема українським), аби лише вона зголосилася служити цій імперії.

Це моя відповідь на нещодавню публікацію Сергія Громенка "Нацизм як криве дзеркало путінізму". Звучить плакатно, а насправді це розвиток думки в хибному напрямі. І не просто хибному, а потенційно шкідливому для України.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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