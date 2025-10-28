Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд То що буде з гривнею?
OPINION

То що буде з гривнею?

Сергій Фурса
28 жовтня, 2025 вiвторок
08:00
Погляд

Українців налякав МВФ. Точніше стаття, яка каже, що Фонд вимагає від Нацбанку девальвації гривні

Зміст

У результаті це стало однією з основних причин, чому курс гривні дійшов до 42 гривень за долар. Де не був вже дуже-дуже давно. І в принципі не такий і великий рух. Всього лише кілька відсотків. Поза тим, маємо вперше за довгий період переживання звичайних українців з приводу національної валюти. Українців, які вже звикли до керованої гнучкості курсу. Яка у 2025 році фактично означала керованість. Без гнучкості. 

Фішка лише у тому, що цей рух був на абсолютно порожньому місці. Про що мова?

МВФ дійсно виступає за девальвацію гривні. Але це не новина. Вже понад рік МВФ у комунікації з українцями наголошує, що його турбує дуже фіксований курс. І що це зазвичай погано закінчується. І що фінансувати дефіцит бюджету було б легше, якби гривня девальвувала. Тоді просто міжнародна допомога конвертувалась би у більшу кількість гривень. 

Власне тому МВФ у його прагненні трохи послабити гривню (відсотків на 10 щорічно) завжди підтримував Мінфін.

Отже, МВФ давно хоче девальвації. Але чи змінило це щось? Ні. Нацбанк не йде тут назустріч МВФ.  Позиція Нацбанку ґрунтується на тому, що він відповідає за інфляцію. А додаткова девальвація означатиме додатковий тиск на ціни. Тим більше, що гривня і так поступово девальвує відносно євро, адже бувши прив’язаною до долара, падає разом з ним відносно європейської валюти. А оскільки нашим основним торгівельним партнером є Європа, то власне саме відношення гривні до євро важливе для бізнесу.

Читайте також: Чи розуміємо ми природу інфляції?

Ще один аргумент тих, хто каже, що гривня занадто сильна – шалений торгівельний дефіцит цього року. Ми набагато більше імпортуємо ніж експортуємо. І зазвичай в такі моменти країни девальвують свої валюти. Щоб вирівняти ситуацію. Проте і тут є контраргументи. Адже девальвація не зможе допомогти зменшити торгівельний дефіцит. Який у нас дійсно рекордний. І рекордний він через високий імпорт. Експорт лишається сталим і коливається разом із врожаєм, що коливається разом із температурою на полях. Але чи можна скорегувати наш імпорт? Що там тягне його вгору? Виявляється, що дуже мала його частка зреагувала б на зміну курсу. Маємо дуже велику частку воєнного імпорту. І того імпорту, що забезпечує або відновлення, або побудову нових енергетичних потужностей.

Що дійсно допомогло б притримати імпорт, так це податки. Дуже дивно, коли у нас досі діють пільгові умови на імпорт електроавтомобілів. Під час війни. Так само під час війни ми дозволяємо собі не оподатковувати посилки від китайців, підтримуючи таким чином китайського виробника, який своєю чергою підтримує воєнну машину Росії. 

Під час війни на виживання не тільки пільги є недоречними. В принципі логічно було б ввести збільшене оподаткування на непродуктивний імпорт, що потім виливається в активне преміум споживання. Але ж це непопулярно…

До речі, так само як непопулярна і девальвація гривні…

Так чи інакше, попри бажання МВФ, рішення про курс приймає саме Нацбанк. Принаймні, поки у нього достатньо резервів. А всі прогнози кажуть, що резервів у НБУ найближчим часом тільки побільшає. Якщо, звісно, не зірветься ідея репараційного кредиту. Бо тоді невизначеність значно зросте. Але поки базовий сценарій говорить про те, що Мерц і компанія знайдуть аргументи для бельгійців (тим більше виходу то особливо і немає іншого) і Україна отримає гарантоване фінансування на наступні 2-3 роки.

Отже, рішення буде приймати Нацбанк. Тиснути на який МВФ під час війни не буде. Тим більше незалежність регулятора то дуже важлива історія і для самого МВФ. А Нацбанк в останній комунікації чітко сказав, що буде продовжувати попередню політику щодо курсу…

От власне і все…

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
МВФ
НБУ
податки
бізнес
Читайте також:
Арсеній Яценюк
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк
Віталій Портников
Автор Віталій Бесараб
25 жовтня, 2025 субота
"Існує можливість припинення вогню найближчим часом": Портников назвав ключовий фактор, який може вплинути на Путіна
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
Київ
+6.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.81
    Купівля 41.81
    Продаж 42.31
  • EUR
    Купівля 48.65
    Продаж 49.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 жовтня
09:31
пацієнт
Атака на Київ 22 жовтня: жінка, яка перебувала у важкому стані, померла у лікарні, кількість жертв зросла до 3
09:23
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 26 з 38 ворожих дронів
09:21
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
09:08
Ексклюзив
Віктор Шлінчак
Шлінчак: розмови про мир - це спроба Росії підірвати підтримку України
08:59
США Японія
США та Японія підписали угоду щодо рідкоземельних матеріалів
08:31
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
На Харківському напрямку ситуація динамічна, - "Хартія"
08:20
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 218 боїв, 79 - на Покровському напрямку
07:56
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 28 жовтня: у Чернігові — влучання по критичній інфраструктуру, в Новгороді-Сіверському горіла база відпочинку, постраждала жінка
07:46
україна німеччина
"Ця зима має вирішальне значення": глава МЗС Німеччини закликав союзників підтримати енергосистему України
07:41
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу
07:11
Лише близько 30% мешканців окупованих Донеччини та Луганщини мають роботу, - ЦНС
06:53
За добу війни в Україні РФ втратила 6 танків, 28 бронемашин та 1060 військових
06:31
Угорщина - ЄС
Угорщина формує альянс із Чехією та Словаччиною, щоб послабити підтримку України в ЄС, - Politico
00:49
У Сумах стартує опалювальний сезон: для забезпечення повного теплопостачання потрібно 3-5 діб
00:29
TikTok
PlayCity заблокувало 33 TikTok-акаунти через незаконну рекламу азартних ігор
00:00
Кір Стармер
Стармер вважає, що "перспективи для України покращуються" після санкцій США проти російської нафти
2025, понедiлок
27 жовтня
23:33
ЛУКОЙЛ
"Лукойл" оголосив намір продати свої міжнародні активи після санкцій США
22:58
На фото: Бріжит Макрон
У Франції триває судовий процес проти 10 людей у справі про онлайн-цькування першої леді Бріджит Макрон
22:33
Валентин Манько
"Звичайна карта Google Map, показав як є": очільник штурмових військ ЗСУ Манько каже, що опубліковані ним фото з мапами не підпадають під гриф "таємно"
22:04
Ексклюзив
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
На рахунках компаній РФ в індійських банках копичаться рупії і їх не можуть вивести з країни, - економіст Ус
22:02
Ексклюзив
Володимир Огризко
Лінія Москви зрозуміла, але ця історія добігає кінця: Огризко про спроби Путіна знову обдурити Трампа
22:00
Литва білорусь кордон
Литва закрила кордон з Білоруссю через постійні порушення повітряного простору
21:25
Денис Шмигаль та міністр оборони Хорватії Іван Анушич (ліворуч)
Україна домовилася з Хорватією про спільне виробництво зброї
20:58
Латвія
У Латвії викрили групу осіб, яких підозрюють в організації підпалів на замовлення РФ
20:36
Ексклюзив
ракети США, зброя
Аналітик Костогризов прокоментував можливість розгортання військ США у Венесуелі
20:26
EF-2000 Typhoon
Туреччина уклала угоду з Британією на закупівлю 20 винищувачів Typhoon за 8 млрд фунтів
20:21
Ексклюзив
Покровськ
Передчасно говорити, що окупанти в короткостроковій перспективі захоплять Покровськ, - військовий експерт Снєгирьов
20:04
"Головна ціль росіян – саме Покровськ, у місті тривають бої": Зеленський провів розмову з військовими
20:03
Ексклюзив
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
Новий уряд у Японії може посилити підтримку України, - аналітикиня
20:01
OPINION
Нам буде тяжко, коли за кожне підставлене плече виставлятимемо один одному рахунки
19:51
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Хлопці дуже мотивовані: у 128-й ОГШБр розповіли про бійців, які прийшли за контрактом у віці 18–24 років
19:46
президент Камеруну Поль Бія
Поль Бія в 92 роки увосьме став президентом Камеруну
19:36
Bring Kids Back UA
"Треба вбити, бо вони українці": Україна повернула 17 дітей та підлітків з ТОТ
19:33
Ексклюзив
росія китай
"Підтримка Росії в суспільстві КНР висока": китаєзнавець розповів про симпатиків України
19:17
Дональд Трамп
Трамп назвав Венса й Рубіо головними претендентами на посаду президента США у 2028 році
19:15
Юрій Ушаков
У Кремлі запевнили, що готові до зустрічі Путіна й Трампа та назвали умову її проведення
19:08
Огляд
Валентин Манько
Участь в АТО, міжнародний розшук та спроба потрапити у ВРУ: чим багата біографія полковника Манька, який засвітив військові мапи у TikTok
18:43
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
РФ запускала ракету "Буревісник" з архіпелагу Нова Земля в Північному Льодовитому океані, – розвідка Норвегії
18:17
Віктор Орбан
"Угорщина дуже залежить від російської нафти й газу": Орбан назвав помилкою нові санкції Трампа проти РФ
18:05
Ексклюзив
Лавров
Майстерно "грає дурника": американіст Довгополий про заяву Лаврова нібито Кремль готовий прийняти концепцію Трампа щодо України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV