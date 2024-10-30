Найбагатша людина світу намагається вплинути на результат виборів у листопаді за допомогою пожертв. Ілон Маск надав майже $75 млн для допомоги Дональду Трампу в спробі повернути Білий дім. Маск зробив кілька багатомільйонних пожертвувань у ІІІ кварталі на користь America Pac. Про це стало відомо 15 жовтня після публікації звітності.

Згідно з даними OpenSecrets, America Pac вже витратила понад $96 млн на просування Трампа і близько $10 млн на допомогу республіканцям у виборах до конгресу. Серед інших великих донорів комітету Маска America Pac - його партнери по бізнесу та інвестори.

Трамп також отримав значну фінансову підтримку від Міріам Адельсон, дружини покійного забудовника казино Шелдона Адельсона, яка надала $95 млн на підтримку протрампівського комітету Preserve America.

Деталі про масштаб пожертви Маска та Адельсон, найбільших його донорів, стають відомими в той час, коли експрезидент намагається закрити розрив у фінансуванні з демократичною суперницею Камалою Гарріс у напружених президентських перегонах.

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За даними опитувань Financial Times, Гарріс випереджає Трампа на 2,6% на національному рівні, але в семи ключових штатах ситуація залишається рівною, і до виборів залишається лише три тижні.

America Pac найняв агітаторів у ключових штатах, таких як Пенсильванія та Мічиган. На своєму вебсайті група заявляє, що зарплата починається від $30 на годину. Група також пропонує людям $47 — наступний президент США стане 47-м — "за кожного зареєстрованого виборця, якого ви порекомендуєте і який підпише петицію на підтримку Першої та Другої поправок" до Конституції США, що захищають свободу слова та право на носіння зброї відповідно (блін, я памʼятаю часи, коли українці наймали американських технологів, а тепер, таке враження, хтось їм людей Черновецького порадив чи що).

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Якщо Трамп переможе, він пообіцяв призначити Маска очільником комісії з аудиту федеральних витрат і регуляцій. Маск назвав вибори 2024 року останнім шансом для демократії США та заявив, що нелегальні мігранти захоплять країну, якщо переможе Гарріс. Маск висловлював розчарування адміністрацією Байдена — Гарріс, яку він вважає ворожою до його бізнесів, навіть попри те, що його статки зросли у десять разів з 2020 по 2024 рік, до $246 млрд.

Тут я ще нагадаю, що Ілон Маск отримає значну частину фінансування для своїх проєктів безпосередньо від держави, має податкові пільги, але при цьому відкрито фінансує одного з кандидатів - і всім це норм.

До речі, в Україні теж є такі хлопці — які отримують бюджети від держави чи великих міст, а потім фінансують чиїсь політичні проєкти. Але щоб у США, які нас учать боротьбі з корупцією і так нахабно, — мама-мама, боже-боже. А якщо серйозно, то це трешняк і ганьба все.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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