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OPINION

Чому Трамп "змінив" свій погляд на Україну та що це означає

Вадим Денисенко
28 вересня, 2024 субота
12:01
Погляд

Стратегічна лінія Трампа до виборів, судячи з усього, буде будуватися на грі в те, що при ньому Путін ядерної зброї не застосує

Зміст

1. Як і у випадку з заявами про негативне ставлення до України, негайне відкликання посла й втручання в американські вибори, рішення Трампа зустрітися з Зеленським — це передвиборча політтехнологія.

2. Після гучних заяв республіканців і нетривалої паузи зʼявилася дуже чітка та однозначна заява Камали Гарріс, яка була розтиражована єдиним меседжем, найчіткіше сформульованим Мак-Фолом: "Гарріс за демократію й Україну, а Трамп за Путіна та диктатуру". Що важливо — це був єдиний голос усіх можливих продемократичних спікерів, до яких доєдналися інтелектуали, по типу Харарі.

3. Що відбулося далі, можна тільки здогадуватися, але з великою долею ймовірності можемо припустити, що або на Трампа натиснули спонсори та старійшини партії (це вже було в березні, між іншим, коли розблокували пакет допомоги Україні), або ж експрес-опитування показали, що своїми заявами Трамп тільки шкодить сам собі. Не виключено, що одночасно зіграли обидва фактори. І тому Трамп змушений був відіграти назад і зробити прохолодну формальну зустріч.

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4. Важливо, що після зустрічі з Зеленським Трамп продовжив свою мантру про те, що тільки він зупинить Третю світову (читай "ядерну") війну, а якщо переможе Гарріс, вона обовʼязково відбудеться. Іншими словами, його стратегічна лінія до виборів, судячи з усього, будуватиметься на грі в те, що при ньому Путін ядерної зброї не застосує. Паралельно ми бачимо, що в Росії, навпаки, йде нагнітання. І, наприклад, учора влада РФ оголосила по школах тижневик навчань "Що робити у випадку ядерної загрози".

5. За всім цим частково загубився план перемоги. Поки ми чуємо слова великої підтримки, але разом із тим єдина дія, на яку пішов Байден, — розморожує 7 млрд допомоги, яка не передбачає далекобійну зброю.

Розрахунок на швидкі рішення Байдена, який завдяки обіцянці дозволити вступ України до НАТО ввійде в історію, не виправдався.

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6. Результати поїздки Зеленського до США точно не можна розглядати в чорно-білих тонах. В силу багатьох обставин, часто не повʼязаних з Україною, Україна стала одним із факторів виборчої кампанії в США. Але і тут не варто переоцінювати цю роль. Сьогодні вже головна тема - Трамп "зʼїхав" з відповіді на питання про створення робочих місць і черговий раз не пройшов фактчекінг щодо заяв про своє минуле.

7. Нашими головними проблемами були та залишаються внутрішня фрагментація та відсутність діалогу, а також повне ігнорування світових процесів (життя в глобусі України). І без розв'язання цих проблем ми не зможемо рухатися вперед.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Перемога України
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