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OPINION

Коли наші партнери втомляться від ядерних ігор Путіна?

Юрій Богданов
28 вересня, 2024 субота
08:00
Погляд

Путін дуже палиться на тому чого він боїться. Цього разу мова про удари вглиб Росії. Та про будь-яке масштабування допомоги Україні насправді

Зміст

Крім того, та напруга сил, якої Росії вартує ця війна взагалі й поточний наступ на Донбасі — це дуже великі витрати. Для Росії як країни загалом і для путінського режиму.

За 2,5 роки Росія практично вичерпала усі радянські запаси. Які формувалися майже 40 років. І нема причин думати що на відновлення порівнянного потенціалу їм знадобиться менше. Ні, Китай не буде їм з цим допомагати, бо нащо?

За 2,5 роки Росія спотворила і перегріла власну економіку. Ниття, яке генерує Набіулліна і весь технократичний апарат уряду — приховано, обережно, але все більш відчайдушно — демонструє чого Росії коштує ця війна.

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Так, звісно, в них є запас міцності, є надходження грошей і ресурсів. Звісно, обережність наших партнерів дала їм надто багато часу і можливостей тиснути на Україну, яку вони переважають в усіх ресурсах в рази, а місцями в десятки разів. 

Але при цьому всі їх успіхи у глобальному масштабі:

  • жалюгідні. Бо окупація додаткових кількох відсотків території України в обмін на практично все, що накопичував СРСР це якось ні про що;
  • дуже крихкі. Бо вартує змінитися масштабам допомоги Україні — і все це посиплеться. 

Вони можуть утримати те, що здобули, або збільшувати свої здобутки тільки якщо допомога Україні не буде адекватною нашим потребам. І Путін це чудово розуміє. І союзники Путіна на Заході це чудово розуміють. 

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Тому вчергове — коли Україна ставить питання про масштабування допомоги (в частині параметрів застосування зброї) і напередодні виборів  в США, де Росія грає в конкретного кандидата — вони витягують тему ядерки. Власне, єдиної російської зброї, якої насправді варто боятися. Щоб виграти собі ще трохи часу, який — поки Захід шукає в собі сміливість і політичну волю — дійсно грає на вигідний Росії розвиток подій.

Питання лише в тому, коли адекватні серед наших партнерів втомляться від цих ігор.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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