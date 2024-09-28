Крім того, та напруга сил, якої Росії вартує ця війна взагалі й поточний наступ на Донбасі — це дуже великі витрати. Для Росії як країни загалом і для путінського режиму.

За 2,5 роки Росія практично вичерпала усі радянські запаси. Які формувалися майже 40 років. І нема причин думати що на відновлення порівнянного потенціалу їм знадобиться менше. Ні, Китай не буде їм з цим допомагати, бо нащо?

За 2,5 роки Росія спотворила і перегріла власну економіку. Ниття, яке генерує Набіулліна і весь технократичний апарат уряду — приховано, обережно, але все більш відчайдушно — демонструє чого Росії коштує ця війна.

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Так, звісно, в них є запас міцності, є надходження грошей і ресурсів. Звісно, обережність наших партнерів дала їм надто багато часу і можливостей тиснути на Україну, яку вони переважають в усіх ресурсах в рази, а місцями в десятки разів.

Але при цьому всі їх успіхи у глобальному масштабі:

жалюгідні. Бо окупація додаткових кількох відсотків території України в обмін на практично все, що накопичував СРСР це якось ні про що;

Бо окупація додаткових кількох відсотків території України в обмін на практично все, що накопичував СРСР це якось ні про що; дуже крихкі. Бо вартує змінитися масштабам допомоги Україні — і все це посиплеться.

Вони можуть утримати те, що здобули, або збільшувати свої здобутки тільки якщо допомога Україні не буде адекватною нашим потребам. І Путін це чудово розуміє. І союзники Путіна на Заході це чудово розуміють.

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Тому вчергове — коли Україна ставить питання про масштабування допомоги (в частині параметрів застосування зброї) і напередодні виборів в США, де Росія грає в конкретного кандидата — вони витягують тему ядерки. Власне, єдиної російської зброї, якої насправді варто боятися. Щоб виграти собі ще трохи часу, який — поки Захід шукає в собі сміливість і політичну волю — дійсно грає на вигідний Росії розвиток подій.

Питання лише в тому, коли адекватні серед наших партнерів втомляться від цих ігор.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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