Трамп не той психотип, що погодився б поділити "План перемоги" зі своїми головними конкурентами на доленосних для нього виборах. Егоїстичний і безпринципний у ціннісних питаннях, він не рахуватиметься ні з чим заради своєї власної перемоги. Це було очевидно давним-давно.

Він ледве не автоматично займає будь-яку політичну позицію, аби тільки вона була протилежною до позиції його опонента. Розколює електорат і працює на контрасті. Це його метод, шлях до перемоги чи поразки.

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І поїздку Зеленського він використав для відвертої та вульгарної антиукраїнської пропаганди. Українське керівництво зробило ту ж стратегічну помилку що й на попередніх виборах Трампа — Байдена 2020 року, дозволило використати себе як фактор внутрішньополітичної боротьби. Не гравця, а інструмента гри.

Здавалося, коли б ще набиратися міжнародного політичного досвіду як не під час такої війни? Але ні.

Двопартійна підтримка залишилась у минулому. Тепер надія не лише на поразку Трампа-Венса, але й на перемогу демократів у обох палатах нового складу Конгресу.

І ще одне спостереження. Якщо у таборі трампістів така істерика з приводу візиту Зеленського, то справи у них ідуть погано.

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт із питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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