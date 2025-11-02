Трамп поховав "антиукраїнську коаліцію" Орбана
Трамп відмовив Орбану у звільненні від санкцій за купівлю російської нафти й тим самим підважив економічні основи так званої антиукраїнської коаліції, про яку зараз заговорили у Європі
З подачі оточення Орбана ЗМІ почали писати про можливість альянсу між Угорщиною, Словаччиною Фіцо та Чехією, де щойно переміг Бабіш, у питанні підтримки України. Головна теза – замість військової підтримки України треба економічна співпраця з Москвою. Дешева нафта та газ імені Меркель мали стати основою цього альянсу.
Ця трійка геополітичних авантюристів довго і небезпідставно сподівалася на підтримку Трампа, який теж довго пропонував Росії вигідну економічну співпрацю, а за допомогою таких як Орбан ще й розхитував єдність Євросоюзу.
Читайте також: Короткий тлумачний словник фразеології Дональда Трампа
Однак Трамп почав розчаровуватися у Путіні, а на європейський енергетичний ринок давно сам поклав своє око. І ніякі вмовляння Орбана про "виняток" не допомогли. Тепер трійка буде використана Трампом хіба для того, аби за необхідності дратувати європейських лідерів, але не більше. Головного ж – доступу до дешевих російських енергоносіїв, що мали б стати важливим аргументом для виборців Орбана та Фіцо під час будь-яких виборів – Трамп не дав.
І це логічно. Як сказав би Трамп - "Орбану нема чого запропонувати". А словесну підтримку Трампу він і так забезпечуватиме. Тепер навіть ще завзятіше. Бо лакеї стають стараннішими, якщо їх зневажають.
Про автора. Сергій Таран, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.15
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе