З подачі оточення Орбана ЗМІ почали писати про можливість альянсу між Угорщиною, Словаччиною Фіцо та Чехією, де щойно переміг Бабіш, у питанні підтримки України. Головна теза – замість військової підтримки України треба економічна співпраця з Москвою. Дешева нафта та газ імені Меркель мали стати основою цього альянсу.

Ця трійка геополітичних авантюристів довго і небезпідставно сподівалася на підтримку Трампа, який теж довго пропонував Росії вигідну економічну співпрацю, а за допомогою таких як Орбан ще й розхитував єдність Євросоюзу.

Читайте також: Короткий тлумачний словник фразеології Дональда Трампа

Однак Трамп почав розчаровуватися у Путіні, а на європейський енергетичний ринок давно сам поклав своє око. І ніякі вмовляння Орбана про "виняток" не допомогли. Тепер трійка буде використана Трампом хіба для того, аби за необхідності дратувати європейських лідерів, але не більше. Головного ж – доступу до дешевих російських енергоносіїв, що мали б стати важливим аргументом для виборців Орбана та Фіцо під час будь-яких виборів – Трамп не дав.

І це логічно. Як сказав би Трамп - "Орбану нема чого запропонувати". А словесну підтримку Трампу він і так забезпечуватиме. Тепер навіть ще завзятіше. Бо лакеї стають стараннішими, якщо їх зневажають.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.