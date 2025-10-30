Короткий тлумачний словник фразеології Дональда Трампа
Неофіційний, тлумачення автора тексту
"Ви дізнаєтеся" — так.
"Я подумаю" — ні.
"Побачимо, що буде далі" — рішення ще не прийнято.
"У мене прекрасні стосунки" — широкий діапазон, від "жахливих"стосунків до "дружніх", але візаві заслуговує на увагу.
"Ми прекрасно ладнаємо" — є серйозні двосторонні проблеми.
Читайте також: Трамп-миротворець і Трамп-голем
"Ми маємо всі карти" — бажання переконати всіх, що є готовність піти на непередбачені раніше кроки.
"У них немає карт" — у них позиція не найкраща, але з нашою допомогою все може змінитися.
"Я йому бажаю успіху. Побачимо як вони впораються" — саркастична іронія.
"Великий, чудовий" — широка характеристика всього, що було в Америці в "старі добрі часи" і буде тепер назавжди з приходом самого Дональда Трампа…
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
