" Ви дізнаєтеся " — так.

" Я подумаю " — ні.

" Побачимо, що буде далі " — рішення ще не прийнято.

" У мене прекрасні стосунки " — широкий діапазон, від " жахливих "стосунків до " дружніх ", але візаві заслуговує на увагу.

" Ми прекрасно ладнаємо " — є серйозні двосторонні проблеми.

" Ми маємо всі карти " — бажання переконати всіх, що є готовність піти на непередбачені раніше кроки.

" У них немає карт " — у них позиція не найкраща, але з нашою допомогою все може змінитися.

" Я йому бажаю успіху. Побачимо як вони впораються " — саркастична іронія.

"Великий, чудовий" — широка характеристика всього, що було в Америці в "старі добрі часи" і буде тепер назавжди з приходом самого Дональда Трампа…

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

