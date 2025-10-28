Продовження. Початок тут 6. Дональд Фредович зараз в Азії. Вже встиг закінчити ще одну війну, між Таїландом та Камбоджею. Впевнений, всі ці війни закінчуються бізнесовою складовою: важливо, хто і на яких умовах вкладає гроші в спірні території, хто організує розведення та хто дає гарантії. Повернемося до бойових дій проти РФ в Україні. Вони, безумовно, мають закінчитися за каденції Трампа. Він діяв, з чийогось погляду, примітивно, купуючи та улещуючи агресора та принижуючи жертву агресії, забувши моральні категорії, повʼязані зі справедливістю. В його системі цінностей не існує жертви та злодія. Він неодноразово підкреслював, що Путін мав захопити Україну за пару тижнів і не скористався умовами. Він давав фору, щоб агресор вийшов цілим з цієї війни. Чахлик, як завжди, підіймаючи ставки, пройшов повз можливість закінчити війну ультиматумом Трампа Україні, наобіцявши американцям розвал України. Не сталося. Поступово він все більше стає в очах Трампа лузером. В системі координат американського лідера Україна є сильною, крім того, виявилося, що такі, в принципі, поважні люди, як Король Чарлз, Президент Стубб та премʼєрка Мелоні весь час переконують його побачити в Зеленському переможця. Канцлер Мерц та президент Макрон не тільки платять за зброю живими грошима, що монетизується в перемогу над тінню Байдена, вони ще й виявилися тими, хто готовий гарантувати американському паливному бізнесу найкращі, платоспроможні європейські ринки палива в довгій перспективі. Це не мільярди, це трильйони. І угода з демократичними країнами в кожному разі надійніша, ніж з тим, хто невідомо де кине без попередження, чахликом.

7. Ми з вами не знаємо, на чому знайшов бізнес Трамп в Україні. Документи про надра засекречені. Можливо, це буде літій із сірої зони, можливо, сланцевий газ на півдні Харківщини. І так, може, нічого і не вийде з бізнесом. Але прописати таку опцію — важливо. Колись "Шелл" готувала навчання в Харкові майбутніх газових інженерів. Побачимо, кого будуть вчити цього разу після війни — ядерників? Спеціалістів зі зрідження водню? Криптобанкірів? Спеціалістів з майнингу? Техніків дата-центрів ШІ? Логістів нового Шовкового шляху, який минає Росію? Читайте також: Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну

8. Півтора року тому ми готували книжку про героїв-льотчиків. До професійного свята влітку. В останній день, при здачі до друку, я замінив МіГ на обкладинці на F-16. Книжка вийшла в день, коли відбувся перший політ літака над Україною. Літака, про який говорили, що це неможливо — відсутність льотчиків, техніків, аеродромів, ремонтних майстерень. Загроза все втратити. Ці літаки тепер знищують крилаті ракети над Києвом і Дніпром. Неможливе стало можливим. До того, як полетять Gripen, відбудеться ще одне неможливе — Швеція віддасть нам два потужних небесних локатори — літаки, який бачить на 800 кілометрів. Саме він через якийсь час має скасувати тих, хто кидає керовані авіабомби на нашу територію. Таких літаків два. Кількість нерозв'язаних питань — величезна. Але я здивуюся, якщо в першому кварталі вони не прикриють наше небо від пташок з мерзотним триколором. Далі буде розв'язане питання з Gripen: ціна, гарантії, авансування, постачання американських технологій і запчастин. Впевнений, що результати вивчення дій агресора воєнними інженерами Швеції будуть втілені в нових моделях. Те саме стосується Tomahawk. Рішення є, а використання його буде зроблено без помпи, в робочому порядку. Як з HIMARS та ATACMS. Думаю, робота над наземними пусковими вже закінчується.

9. Я свідомо майже нічого не говорю про те, що відбувається сьогодні на фронті. Не справа людей з диванів обговорювати дії військового командування. Ми з вами не знаємо, як організована воєнна логістика? А вона існує, це фантастично злагоджений механізм. Ви памʼятаєте піврічної давнини скандали щодо тендерів і постачання їжі військовим. Армія не впала. Тому і зараз не нам з вами вирішувати долю штурмових військ та зачищення кварталів в Покровську. Як кожному харківʼянину, мені болить за те що зараз під Купʼянськом та у Вовчанську, але я довіряю ЗСУ і впевнений, що вони вже довели, що на полі бою завоювати Україну Путін не зможе. І так, чим швидше будуть мирні перемовини (я не вірю в мир з Путіним, але перемирʼя має бути), тим більше обʼєктів у тилу будуть збереженими. Побачив відео з датою 15 січня від шанованого рабина Каменецького. Впевнений, це результат політики замирення від Трампа, який через зятя натискає на єврейські важелі, повʼязані з тиском на Путіна, і українські рабини це знають. Читайте також: "Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни Я б не радив покладатися на вказані ним дати, але і не відкидав такої можливості. Важелі, які є в руках у Трампа, величезні. Ще невідомо, як спрацюють останні санкції на крипту, невідомо, чи знайдуться шпарини у нафтових санкціях, які були закладені для "діалогу" з росіянами. "Ленінський" принцип "крок вперед, два кроки назад" у виконанні Трампа і далі буде використано. Саме тому важливо уважно "стежити за руками" під час перемовин з індусами та китайцями в найближчі кілька днів. Формула балансу нафтового ринку має скластися приблизно так: або без Путіна по 60, або з Росією, але по 40, щоб для Росії на якийсь час було по 30, для Сі.