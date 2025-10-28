Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Трамп-миротворець і Трамп-голем
OPINION

Трамп-миротворець і Трамп-голем

Олександр Красовицький
28 жовтня, 2025 вiвторок
18:06
Погляд блог Олександр Красовицький

В системі цінностей Трампа не існує жертви та злодія

Зміст

Продовження. Початок тут

6. Дональд Фредович зараз в Азії. Вже встиг закінчити ще одну війну, між Таїландом та Камбоджею. Впевнений, всі ці війни закінчуються бізнесовою складовою: важливо, хто і на яких умовах вкладає гроші в спірні території, хто організує розведення та хто дає гарантії. 

Повернемося до бойових дій проти РФ в Україні. Вони, безумовно, мають закінчитися за каденції Трампа. Він діяв, з чийогось погляду, примітивно, купуючи та улещуючи агресора та принижуючи жертву агресії, забувши моральні категорії, повʼязані зі справедливістю. 

В його системі цінностей не існує жертви та злодія. Він неодноразово підкреслював, що Путін мав захопити Україну за пару тижнів і не скористався умовами. Він давав фору, щоб агресор вийшов цілим з цієї війни. 

Чахлик, як завжди, підіймаючи ставки, пройшов повз можливість закінчити війну ультиматумом Трампа Україні, наобіцявши американцям розвал України. Не сталося. Поступово він все більше стає в очах Трампа лузером. В системі координат американського лідера Україна є сильною, крім того, виявилося, що такі, в принципі, поважні люди, як Король Чарлз, Президент Стубб та премʼєрка Мелоні весь час переконують його побачити в Зеленському переможця. Канцлер Мерц та президент Макрон не тільки платять за зброю живими грошима, що монетизується в перемогу над тінню Байдена, вони ще й виявилися тими, хто готовий гарантувати американському паливному бізнесу найкращі, платоспроможні європейські ринки палива в довгій перспективі. Це не мільярди, це трильйони. І угода з демократичними країнами в кожному разі надійніша, ніж з тим, хто невідомо де кине без попередження, чахликом.

7. Ми з вами не знаємо, на чому знайшов бізнес Трамп в Україні. Документи про надра засекречені. Можливо, це буде літій із сірої зони, можливо, сланцевий газ на півдні Харківщини. І так, може, нічого і не вийде з бізнесом. Але прописати таку опцію — важливо. Колись "Шелл" готувала навчання в Харкові майбутніх газових інженерів. Побачимо, кого будуть вчити цього разу після війни — ядерників? Спеціалістів зі зрідження водню? Криптобанкірів? Спеціалістів з майнингу? Техніків дата-центрів ШІ? Логістів нового Шовкового шляху, який минає Росію?

Читайте також: Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну

8. Півтора року тому ми готували книжку про героїв-льотчиків. До професійного свята влітку. В останній день, при здачі до друку, я замінив МіГ на обкладинці на F-16. Книжка вийшла в день, коли відбувся перший політ літака над Україною. Літака, про який говорили, що це неможливо — відсутність льотчиків, техніків, аеродромів, ремонтних майстерень. Загроза все втратити. Ці літаки тепер знищують крилаті ракети над Києвом і Дніпром. Неможливе стало можливим. 

До того, як полетять Gripen, відбудеться ще одне неможливе — Швеція віддасть нам два потужних небесних локатори — літаки, який бачить на 800 кілометрів. Саме він через якийсь час має скасувати тих, хто кидає керовані авіабомби на нашу територію. Таких літаків два. 

Кількість нерозв'язаних питань — величезна. Але я здивуюся, якщо в першому кварталі вони не прикриють наше небо від пташок з мерзотним триколором. Далі буде розв'язане питання з Gripen: ціна, гарантії, авансування, постачання американських технологій і запчастин. Впевнений, що результати вивчення дій агресора воєнними інженерами Швеції будуть втілені в нових моделях. Те саме стосується Tomahawk. Рішення є, а використання його буде зроблено без помпи, в робочому порядку. Як з HIMARS та ATACMS. Думаю, робота над наземними пусковими вже закінчується.

9. Я свідомо майже нічого не говорю про те, що відбувається сьогодні на фронті. Не справа людей з диванів обговорювати дії військового командування. Ми з вами не знаємо, як організована воєнна логістика? А вона існує, це фантастично злагоджений механізм. 

Ви памʼятаєте піврічної давнини скандали щодо тендерів і постачання їжі військовим. Армія не впала. Тому і зараз не нам з вами вирішувати долю штурмових військ та зачищення кварталів в Покровську. Як кожному харківʼянину, мені болить за те що зараз під Купʼянськом та у Вовчанську, але я довіряю ЗСУ і впевнений, що вони вже довели, що на полі бою завоювати Україну Путін не зможе. І так, чим швидше будуть мирні перемовини (я не вірю в мир з Путіним, але перемирʼя має бути), тим більше обʼєктів у тилу будуть збереженими.

Побачив відео з датою 15 січня від шанованого рабина Каменецького. Впевнений, це результат політики замирення від Трампа, який через зятя натискає на єврейські важелі, повʼязані з тиском на Путіна, і українські рабини це знають. 

Читайте також: "Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни

Я б не радив покладатися на вказані ним дати, але і не відкидав такої можливості. 

Важелі, які є в руках у Трампа, величезні. Ще невідомо, як спрацюють останні санкції на крипту, невідомо, чи знайдуться шпарини у нафтових санкціях, які були закладені для "діалогу" з росіянами. "Ленінський" принцип "крок вперед, два кроки назад" у виконанні Трампа і далі буде використано. 

Саме тому важливо уважно "стежити за руками" під час перемовин з індусами та китайцями в найближчі кілька днів. Формула балансу нафтового ринку має скластися приблизно так: або без Путіна по 60, або з Росією, але по 40, щоб для Росії на якийсь час було по 30, для Сі.

10. На ціни на нафту має вплинути венесуельська невідома частина, стан справ з зануленням впливу хуситів на суецький транзит, інвестиції в транзитні можливості нової Сирії та вірогідний розвиток історії з підписанням "угод Авраама" між Ізраїлем та державами Залива. 

Зовнішньополітична слабкість Путіна буде використана Трампом в цьому регіоні по максимуму. Америка має повернути собі роль головного регулятора нафтового ринку світу, посунувши ОПЕК та ОПЕК+ за участю Росії. Таким чином подивімось на цю історію через призму бізнес-ризиків індійських та китайських НПЗ, а не через обіцянки Путіну з боку Моді та виразне мовчання старшого китайського брата. 

Сьогодні ніхто, крім Трампа, не зможе змінити загальні правила гри — роботу Китаю на платоспроможний ринок США і відкладення фантастичних за розмірами резервів до нових віників американських державних облігацій. Судячи з того, що експерти прогнозують 2-відсоткове зростання економіки США, ринок підлаштувався під риторику і дії американського лідера, а поступове просідання китайського росту до 4.4% виглядає не таким вже і сильним на тлі обговорення можливої світової війни. Ринки вірять миротворцю Трампу і не вірять в Трампа-голема.

Джерело

Про автора. Олександр Красовицький, український видавець, генеральний директор і основний власник видавництва "Фоліо".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Росія
Китай
політика
Швеція
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
ОПЕК
США
переговори з РФ
допомога США Україні
зброя для України
Дипломатія
оборона та безпека
Читайте також:
Арсеній Яценюк на КБФ
Автор Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
Автор Андрій Іллєнко
27 жовтня, 2025 понедiлок
Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів
хакери
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
"Осінтери можуть навіть сказати, де це відео могло бути зроблене": Inform Napalm про карти з грифом "таємно", які очільник штурмових військ ЗСУ Манько опублікував у TikTok
Київ
+7.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.82
    Купівля 41.82
    Продаж 42.3
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 жовтня
18:49
Оновлено
опалення
Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, - Свириденко
18:28
НАБУ та САП
НАБУ і САП викрили схему розкрадання 90 млн грн на дронах для Сил оборони
18:23
Ексклюзив
Москва_Кремль
У РФ фактично немає реальних союзників, - соціолог Шульга
18:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Першу скрипку буде грати Трамп: дипломат Хандогій про зустріч лідерів США та Китаю
17:50
Аналітика
санкції проти РФ
Вето Бельгії на використання російських активів: чому Україна ризикує залишитися без грошей у 2026 році
17:49
українські біженці в ЄС
У ЄС проживають майже 5 млн українських біженців, - Єврокомісія
17:48
армія РФ, агресор
Держдума РФ ухвалила законопроєкт про залучення резервістів для захисту "критично важливих об'єктів"
17:03
Ексклюзив
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
Удар ЗСУ по греблі Білгородського водосховища створить проблеми для логістики РФ, - військовий експерт Селезньов
17:01
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 76 боїв, 23 - на Покровському напрямку
16:40
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
16:27
Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в Овальному кабінеті Білого дому 05 червня 2025 року
США звільнили німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій Трампа проти РФ, - Reuters
16:04
Оновлено
В Раду внесли законопроєкт про створення "Реєстру дропів": що загрожує українцям, чиї рахунки використовують для відмивання грошей
16:02
OPINION
Держава не має права перекладати свої обов'язки на плечі біженців
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:19
Російська дезінформація
Пропаганда РФ поширює фейк, що ЗСУ "мінують тіла своїх загиблих", - ЦПД
14:31
Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
14:28
Ексклюзив
Нафтовий танкер Eagle S "тіньового флоту" Росії
Індія зацікавлена в тому, щоб переходити на Близькосхідну нафту, - експерт-міжнародник Семенюк
14:01
Огляд
затримання ДБР Володимира Кудрицького
"Зведення рахунків і дрібна політична помста Банкової". Що стоїть за затриманням ДБР ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького?
14:00
OPINION
Дивний популізм нової ірландської президентки
13:47
Сергій Лавров
Лавров запевнив, що РФ не нападатиме на НАТО і готова надати гарантії безпеки
13:00
осінь дощ
"Вогко, хмарно, часом прояснення": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 29 жовтня
12:55
удар по видобутку газу
Росія всьоме за місяць завдала удару по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині
12:26
PR
Теплові насоси
Теплові насоси для дому: як обрати розумне тепло з інверторною технологією
12:18
мобілізація рф солдати орки
Держдума РФ прийняла закон про призов протягом усього року
12:04
OPINION
Китай і закінчення війни
11:54
Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький
ДБР затримало екскерівника Укренерго Кудрицького
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною, а Росія тестує другу версію літака MC-21. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня
11:44
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росія серйозно програла, дозволивши Трампу перейти від умовлянь до дій, - дипломат Веселовський
11:42
Ексклюзив
санкції проти РФ
Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин
11:38
Очільник МЗС Нідерландів прибув до України
11:15
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Це не так легко": експерт Корольчук про припущення, що РФ намагається розділити українську енергосистему на правий та лівий берег
11:11
Аналітика
Бурєвєстнік
Чому російський "Бурєвєстнік" – це потужний блеф, але гидка та нестрашна зброя
11:06
Зеленський
"Не політичний крок": Зеленський запевнив, що СБУ і прикордонники надали достатньо доказів російського громадянства Труханова
10:42
Ексклюзив
Авторка тексту схопила цей нерв і емоцію, що додала живості в обговоренні диктанту національної єдності, - В'ятрович
10:39
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
"Це не про те, що хтось хоче воювати": Зеленський пояснив свої слова щодо готовності України вести війну з РФ ще 2-3 роки
10:36
Бійці підрозділу ГУР "Примари" уразили дві РЛС та пускову установку ворожого ЗРК на Донбасі
10:32
Володимир Зеленський
"Здатні сідати навіть на трасі та застосовувати усі наявні в нас ракети": Зеленський назвав переваги шведських винищувачів Gripen
10:27
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
У кількох регіонах України діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 28 жовтня
10:03
OPINION
"Буревестник" і кокошники. Все — для росіян
09:59
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
У Криму до дефіциту пального додалися проблеми зі звʼязком
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV