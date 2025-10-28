Трамп-миротворець і Трамп-голем
В системі цінностей Трампа не існує жертви та злодія
Продовження. Початок тут
6. Дональд Фредович зараз в Азії. Вже встиг закінчити ще одну війну, між Таїландом та Камбоджею. Впевнений, всі ці війни закінчуються бізнесовою складовою: важливо, хто і на яких умовах вкладає гроші в спірні території, хто організує розведення та хто дає гарантії.
Повернемося до бойових дій проти РФ в Україні. Вони, безумовно, мають закінчитися за каденції Трампа. Він діяв, з чийогось погляду, примітивно, купуючи та улещуючи агресора та принижуючи жертву агресії, забувши моральні категорії, повʼязані зі справедливістю.
В його системі цінностей не існує жертви та злодія. Він неодноразово підкреслював, що Путін мав захопити Україну за пару тижнів і не скористався умовами. Він давав фору, щоб агресор вийшов цілим з цієї війни.
Чахлик, як завжди, підіймаючи ставки, пройшов повз можливість закінчити війну ультиматумом Трампа Україні, наобіцявши американцям розвал України. Не сталося. Поступово він все більше стає в очах Трампа лузером. В системі координат американського лідера Україна є сильною, крім того, виявилося, що такі, в принципі, поважні люди, як Король Чарлз, Президент Стубб та премʼєрка Мелоні весь час переконують його побачити в Зеленському переможця. Канцлер Мерц та президент Макрон не тільки платять за зброю живими грошима, що монетизується в перемогу над тінню Байдена, вони ще й виявилися тими, хто готовий гарантувати американському паливному бізнесу найкращі, платоспроможні європейські ринки палива в довгій перспективі. Це не мільярди, це трильйони. І угода з демократичними країнами в кожному разі надійніша, ніж з тим, хто невідомо де кине без попередження, чахликом.
7. Ми з вами не знаємо, на чому знайшов бізнес Трамп в Україні. Документи про надра засекречені. Можливо, це буде літій із сірої зони, можливо, сланцевий газ на півдні Харківщини. І так, може, нічого і не вийде з бізнесом. Але прописати таку опцію — важливо. Колись "Шелл" готувала навчання в Харкові майбутніх газових інженерів. Побачимо, кого будуть вчити цього разу після війни — ядерників? Спеціалістів зі зрідження водню? Криптобанкірів? Спеціалістів з майнингу? Техніків дата-центрів ШІ? Логістів нового Шовкового шляху, який минає Росію?
8. Півтора року тому ми готували книжку про героїв-льотчиків. До професійного свята влітку. В останній день, при здачі до друку, я замінив МіГ на обкладинці на F-16. Книжка вийшла в день, коли відбувся перший політ літака над Україною. Літака, про який говорили, що це неможливо — відсутність льотчиків, техніків, аеродромів, ремонтних майстерень. Загроза все втратити. Ці літаки тепер знищують крилаті ракети над Києвом і Дніпром. Неможливе стало можливим.
До того, як полетять Gripen, відбудеться ще одне неможливе — Швеція віддасть нам два потужних небесних локатори — літаки, який бачить на 800 кілометрів. Саме він через якийсь час має скасувати тих, хто кидає керовані авіабомби на нашу територію. Таких літаків два.
Кількість нерозв'язаних питань — величезна. Але я здивуюся, якщо в першому кварталі вони не прикриють наше небо від пташок з мерзотним триколором. Далі буде розв'язане питання з Gripen: ціна, гарантії, авансування, постачання американських технологій і запчастин. Впевнений, що результати вивчення дій агресора воєнними інженерами Швеції будуть втілені в нових моделях. Те саме стосується Tomahawk. Рішення є, а використання його буде зроблено без помпи, в робочому порядку. Як з HIMARS та ATACMS. Думаю, робота над наземними пусковими вже закінчується.
9. Я свідомо майже нічого не говорю про те, що відбувається сьогодні на фронті. Не справа людей з диванів обговорювати дії військового командування. Ми з вами не знаємо, як організована воєнна логістика? А вона існує, це фантастично злагоджений механізм.
Ви памʼятаєте піврічної давнини скандали щодо тендерів і постачання їжі військовим. Армія не впала. Тому і зараз не нам з вами вирішувати долю штурмових військ та зачищення кварталів в Покровську. Як кожному харківʼянину, мені болить за те що зараз під Купʼянськом та у Вовчанську, але я довіряю ЗСУ і впевнений, що вони вже довели, що на полі бою завоювати Україну Путін не зможе. І так, чим швидше будуть мирні перемовини (я не вірю в мир з Путіним, але перемирʼя має бути), тим більше обʼєктів у тилу будуть збереженими.
Побачив відео з датою 15 січня від шанованого рабина Каменецького. Впевнений, це результат політики замирення від Трампа, який через зятя натискає на єврейські важелі, повʼязані з тиском на Путіна, і українські рабини це знають.
Я б не радив покладатися на вказані ним дати, але і не відкидав такої можливості.
Важелі, які є в руках у Трампа, величезні. Ще невідомо, як спрацюють останні санкції на крипту, невідомо, чи знайдуться шпарини у нафтових санкціях, які були закладені для "діалогу" з росіянами. "Ленінський" принцип "крок вперед, два кроки назад" у виконанні Трампа і далі буде використано.
Саме тому важливо уважно "стежити за руками" під час перемовин з індусами та китайцями в найближчі кілька днів. Формула балансу нафтового ринку має скластися приблизно так: або без Путіна по 60, або з Росією, але по 40, щоб для Росії на якийсь час було по 30, для Сі.
10. На ціни на нафту має вплинути венесуельська невідома частина, стан справ з зануленням впливу хуситів на суецький транзит, інвестиції в транзитні можливості нової Сирії та вірогідний розвиток історії з підписанням "угод Авраама" між Ізраїлем та державами Залива.
Зовнішньополітична слабкість Путіна буде використана Трампом в цьому регіоні по максимуму. Америка має повернути собі роль головного регулятора нафтового ринку світу, посунувши ОПЕК та ОПЕК+ за участю Росії. Таким чином подивімось на цю історію через призму бізнес-ризиків індійських та китайських НПЗ, а не через обіцянки Путіну з боку Моді та виразне мовчання старшого китайського брата.
Сьогодні ніхто, крім Трампа, не зможе змінити загальні правила гри — роботу Китаю на платоспроможний ринок США і відкладення фантастичних за розмірами резервів до нових віників американських державних облігацій. Судячи з того, що експерти прогнозують 2-відсоткове зростання економіки США, ринок підлаштувався під риторику і дії американського лідера, а поступове просідання китайського росту до 4.4% виглядає не таким вже і сильним на тлі обговорення можливої світової війни. Ринки вірять миротворцю Трампу і не вірять в Трампа-голема.
Про автора. Олександр Красовицький, український видавець, генеральний директор і основний власник видавництва "Фоліо".
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
