OPINION

Світ Трампа

Олександр Красовицький
27 жовтня, 2025 понедiлок
18:00
Погляд блог Олександр Красовицький

Про Путіна, дрони та ракети, союзи та цинізм. Про Tomahawk та кінець війни. Про великі гроші й майбутню конструкцію світу

Зміст

1. Коли я працював над романом про сучасну Америку "Кінець гри", я багато часу витратив на вивчення біографії Дональда Трампа та членів його команди, стосунки всередині американської верхівки, інтереси членів команди. І можу виділити головне. Трамп — людина, яка використовує всі можливості для розв'язання тієї задачі, яка є головною на цей час (тактично), і тієї, яку він стратегічно сприймає, як головну в житті. Він абсолютно впевнений у своїй виключній геніальності, він вміє переконати оточення, як "своїх", так і "чужих", що він добивається всього, що його цікавить. 

Водночас він легко забуває обіцянки, навіть дані близьким, його підлеглі знають, що деякі команди потрібно виконувати тільки після його другого чи третього нагадування, а деякі рішення він змінює на протилежні. Він, як і всі ми — хворіє і старіє, забуває та не хоче розуміти. 

Але, на відміну від більшості лідерів, він не делегує нічого в таких випадках і системність роботи відсутня. Він відверто хизується неосвіченістю, часто блефує і постійно намагається показати нікчемність тих, хто є ситуативним противником. 

Читайте також: Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну

Завтра, коли обставини змінюється, він підносить ту саму людину, не зважаючи на вчорашні проблемні питання, навіть не вирішивши їх. Так, для держави номер один це — стихійне лихо. Як бачите, демократи, які самі винні в його приході до влади, мовчать. Він — трікстер, голем, цунамі. Вони чекають, коли пронесе. На жаль чи на щастя, не пронесе. 

2. Про президентство і команду. Його сьогоднішня дружина вийшла за нього після років зближень і охолоджень тільки тоді, коли він сказав, що запрошує її стати першою леді. І він вперше невдало пішов на вибори майже двадцять пʼять років тому, як незалежний кандидат. 

Він змінював партії. Він не має ідеології. Його перший термін не став катастрофою для світу через те, що системні члени команди згладжували його помилки та тлумачили вислови, і поступово відтіснили від нього відвертих злодіїв, шпигунів та інших злочинців. Але він залишився незадоволеним через необхідність рахуватися з партійними босами та ділитися владою

Сьогодні — інша ситуація. На другий термін він йшов, як одинока зірка, яка має кілька абсолютно не терплячих одна одну груп підтримки. MAGA - ізоляціоністи. Пітер Тіль та його оточення, "технофашисти", яких в керівництві представляє Ді Джей Венс, християнські релігійні фанатики (думаю, Геґсет з ними повʼязаний). Класичні консервативні республіканці. Рубіо є фактично продовжувачем справи Маккейна, одного з найбільших друзів України та особистого ворога Путіна. І, нарешті, партійний істеблішмент — спікер Джонсон, Ліндсі Грем та інші. 

Читайте також: У чому проблема Трампових санкцій проти Лукойла та Роснєфті

Але всі — не мають права голосу у всіх питаннях, де рішення за президентом. Вони нічого не радять, нічого не обговорюють, можуть на щось вплинути через дівчину, яка видруковує новини, бо він звик читати з паперу короткі повідомлення, або через членів сімʼї. Саме сімʼя (в першу чергу, зять) і є головними радниками. 

3. Американська та світова політична еліта, економіка, лідери країн-союзників підлаштувалися під його стиль. Нетаньяху навіть виграв три війни, які Трамп записав собі в залікову книжку? Чому? Бо Трамп побачив у ньому переможця і всім показав — так буде. І не помилився. Всі, хто потрібно, це побачили. Історія з Азербайджаном і Вірменією дуже показова. Всі, хто брав участь, просто не вважали за потрібне сперечатися, і зараз будівництво логістичного хабу в Зангезурському коридорі може стати остаточною поразкою Росії на Кавказі. 

Чи був його вплив на війну Індії з Пакистаном вирішальним, я не знаю. Але тепер він вже настільки конкретно пояснив всім лідерам держав, що його головна справа на сьогодні закінчувати війни, що вони дійсно повірили. Що є ціллю далі — чи то Нобелівська премія, чи то перемога в протистоянні з Китаєм та диктат над Європою, чи навʼязування всьому світу питання розв'язання проблеми величезного американського боргу, я не знаю. 

Наступна серія цього фільму — розв'язання кількох питань одночасно — наркокартелі Колумбії та Венесуели, влада Венесуели, як така, можливо, Панамський канал, але, головне — фантастичні запаси нафти у Венесуелі, які потрібні американським нафтопереробникам і можуть розв'язати питання гегемонії США на нафтовому ринку світу на багато десятиліть вперед. Це — карта, яка може бути вчасно кинута на стіл при розмові з Сі.

4. В Китаї закінчився Четвертий Пленум ЦК Компартії Китаю. Щорічні Пленуми — не рядова подія, вони дійсно суттєво впливають на кадрову політику та стратегічні напрямки міжнародних дій китайського керівництва. Сьогодні ми не знаємо нічого про результати, як вони вплинули на курс другої держави світу у ключових питаннях світової політики — китайсько-американські стосунки, питання Тайваню, російсько-українське питання. Думаю, саме в такому порядку. 

І все це, і теж в такому порядку, тридцятого числа обговорять лідери двох супердержав. Ми знаємо, що Путін буде дзвонити китайському лідеру так же, як дзвонив перед зустріччю Трампа з Зеленським. Підгорає. 

Ми не знаємо системи відносин між РФ та Китаєм в деталях, але розуміємо, що санкціонує питання можуть перевернути світовий нафтовий ринок протягом двох місяців. Чи очікували ми, що Трамп повернеться до санкційної політики Байдена настільки жорстко? Так, це можна було очікувати. Останні його коментарі щодо Путіна однозначні — лідер першої країни світу образився, нарешті, а це означає, що із власного оточення він сьогодні вибрав для консультацій — яструбів і удає, що трохи стримує їх. 

Читайте також: Що робить Дмітрієв у Вашингтоні?

Санкційний пакет був пропрацьований, не спонтанний, навіть хвилювання Мерца, впевнений, були розглянуті до того і ці дві філії Роснєфті під управлінням бундесуряду не постраждають. 

А що, рішення про санкції — результат розмови лаврова та Рубіо? Ні, це частина схеми, яка побудована останнім часом. Трамп витягнув Путіна на розмову, як при ловлі на живці, використавши для цього зустріч з українським президентом. Впевнений, ця телефонна розмова була не про російську історію, а про те, чи взяв весь Донбас російський лідер за час після Аляски, чи знищив він київську "нацистську владу", чи його економіка готова і далі витримувати виклики, що зростають. Мабуть, була якраз конкретика і традиційний "варіант Громико" використаний Лавровим, не спрацював. 

Нагадаю, радянський міністр іноземних справ завжди брехав, бикував, називав чорне білим і не йшов на визнання очевидного.

Таким чином, разом з пакетом санкцій було рішення про зняття чергових обмежень на обстріли російської території зброєю, при створенні якої було використано американські ключові технології. Було одразу продемонстровано, як ця зброя працює — Брянський хімзавод, що насправді не хімічне підприємство і ремонтує десятки одиниць номенклатури військової техніки, Копєйський завод пластмас, який, звісно, виробляв снаряди 152, 120 та інших калібрів у величезній кількості, зупинили виробництво, а Саранський завод ще не розповів правду про свої наміри. Чи вистачить українцям цього рішення? Ні. Чи було в пакеті розгортання навчання та модернізації "Tomahawk"? Впевнений, так. Чи було розширено номенклатуру наших далекобійних ракет на "TAURUS"? Побачимо по здоровʼю Кримського мосту за кілька тижнів.

5. Gripen - це не тільки шведська ініціатива. Цей сучасний, економний і відносно дешевий літак несе в собі багато американських запасних частин і тому теж зустріч в Стокгольмі не була спонтанною, вона виникла, як результат поїздок нашого Президента до Вашингтону і, безумовно, домовленостей з європейцями за діями із замороженими активами. А поки що ми очікуємо чергових F-16 від Бельгії та Норвегії та інших підсилень стратегічно важливою зброєю, без якої не переконати Путіна сісти за стіл. 

Те, як швидко прилетів до США Дмітрієв, говорить про те, як пригоріло в Москві після санкцій на нафтові компанії та після введення девʼятнадцятого європейського пакета, який жорстко скоротив терміни завершення купівлі Європою російської нафти, різко збільшив підсанкційний список тіньового флоту. Звертаю увагу, путінські підлабузники цього разу мовчали. Ані Орбан, ані Фіцо, не затримали підписання пакета. Наскільки я розумію, двадцятий пакет, саме на прохання Трампа, вже на столі.

Далі буде

Джерело

Про автора. Олександр Красовицький, український видавець, генеральний директор і основний власник видавництва "Фоліо".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

