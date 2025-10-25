Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

У чому проблема Трампових санкцій проти Лукойла та Роснєфті

Антон Швець
25 жовтня, 2025 субота
18:01
Погляд

Вважаю санкції проти Лукойла та Роснєфті такими ж балачками, як і розповіді про Tomahawk. Дональд Трамп просто показує Путіну, що налаштований серйозно. При цьому реальний механізм роботи цих санкцій викликає велике питання*

Зміст

Так, я бачив новини, що до цих санкцій дуже уважно придивляються у Китаї та Індії.

Але.

Індія і так планувала поступово згортати взаємодію з РФ, під тиском тарифної політики Трампа. Річ у тому, що Індія дуже залежить від американського ринку послуг. 11% відсотків всіх експортних послуг Індії йдуть до США. Це багато. Але якщо ми оцінюємо кількість телефонних шахрайств у США, то Індія тримає дві третини цього нелегального ринку. І у Трампа може бути гарний привід Індію з американського ринку послуг викинути через шахрайства. І цей тезис буде сильнішим, ніж звинувачення Канади в імпорті фентанілу в США.

З іншого боку, Індія має настільки протекціоністську політику, що її й Китай часів Мао не мав. Що бісить весь американський корпоративний сектор, який би бажав вийти з Китаю в Індію. А не у В’єтнам чи Філіппіни. І тому Трамп Моді може дійсно нормально так задовбати. І Раджеш вже не зможе консультувати американців з індійського кол-центру. Що призведе до певних соціальних проблем в Індії. І щоб цього уникнути Моді треба рухатися. Тому Індія працювала над проблемою російської нафти вже давно, ще з першої подачі Трампа.

Читайте також: Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?

Що ж до Китаю, то питання вторинних санкцій на китайські НПЗ за російську нафту гарантовано піде в пакеті з торгівельною угодою з Китаєм. Трамп просто здав собі кілька козирів перед перемовинами з Сі, та ще і показово зробив це в синхроні з європейцями. Колективний Захід вийшов з тобою на рази Сі, будь дипломатичним! Але і тут Росія для Трампа лише привід.

Словом, ефективність цих санкцій залежатиме не стільки від їх формату чи факту введення, а від того, як Білий Дім буде ці санкції реально виконувати. Тобто це сигнал. Такий же, як і розмови про Tomahawk. Можуть потиснути кілька тижнів, чи там місяць, танкери чорного флоту трохи помалюють кола у морях, і таки поїдуть на НПЗ.

І Трамп прямо сказав, що сподівається на те, що санкції не треба буде утримувати довгий строк. І Росія зробить висновки. Словом, друг Владімір знову повинен подзвонити другу Дональду і щось там наобіцяти. Але зможе він це зробити тільки після того, як Трамп вичавить з Моді та Сі щось для себе. Тим не менш, дзвінок, скоріш за все, буде. Після цього санкції скасують, а Лавров знову скаже, що когось не так зрозуміли. І ми зайдемо на нове коло.

У когось є надії, що це коло останнє, і нового вже не буде. Є надії що Трампа довели, або він там прозрів.

В мене таких надій немає.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист і політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

