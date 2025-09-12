Трамп зняв санкції з Белавіа
Спочатку він хотів відірвати Росію від Китаю і в нього не вийшло. Тепер він хоче принаймні Білорусь відірвати від Росії
Цікаво, що може тут піти не так...
Може хтось підкаже, що воно так не працює. І що економіки Лукашенко не існує без дотацій Путіна.
Але ж він має мрію....
Гусари, давайте викупаємо коней в шампанському. Нема грошей. Добре, тоді давайте кота в пиві...
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.55
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе