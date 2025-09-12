Цікаво, що може тут піти не так...

Може хтось підкаже, що воно так не працює. І що економіки Лукашенко не існує без дотацій Путіна.

Але ж він має мрію....

Гусари, давайте викупаємо коней в шампанському. Нема грошей. Добре, тоді давайте кота в пиві...

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

