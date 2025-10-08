Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Ціни на газ: щастя популізму крокує країною
OPINION

Ціни на газ: щастя популізму крокує країною

Сергій Фурса
8 жовтня, 2025 середа
18:01
Погляд

Чи замерзнемо ми всі в взимку? Росіяни дуже стараються. Нам би цього не хотілось. І логічно робити такі кроки, які віддаляють нас від цього сценарію, а не наближають. Натомість...

Зміст

Перемога! Ціни на газ зафіксовано. Щастя популізму крокує країною.

Що сталось? Росіяни весь рік бʼють по газовій інфраструктурі. Особливо активно останнім часом. Це не могло не минути без наслідків.

Як результат, газу власного видобутку не вистачить. Причому не вистачить сильно. Запасу у сховищах не вистачить, щоб цей дефіцит компенсувати. Тут скажімо "щире дякую" пану Чернишову і Ко, що рік тому показував прекрасні фінансові результати Нафтогазу, продаючи газ, який продавати не можна. В результаті активного закачування цього року (і активного залучення грошей партнерів під це) вдалося відновити певний рівень. Але не більше.

Отже, в країні стараннями росіян буде дефіцит газу. Щось нагадує? Так, 2022 рік і активні удари росіян по запасах бензину. Черги, дефіцит. Оце все. До речі, тоді також у кризу входили із фіксованою ціною бензину. І поки це неподобство не скасували, шалений дефіцит лишився.

Тобто є досвід, як робити не треба. Але ми вперто повторюємо помилки. 

Як вдалося подолати бензинову кризу у 2022 році? Ринок. Ціна стала ринковою і люди, що хотіли заробити гроші, завезли в країну достатньо бензину. Так, ціна виросла. Але люди продовжували купляти, попри "зубожіння". Країна поїхала.

Читайте також: Суспільство і бізнес: чому важливий інститут репутації

Увага, питання. Чому з газом має бути інакше? А якщо закони ринку скрізь однакові, то чи не варто було б до них дослухатися. І витрачати гроші на субсидії для тих, хто дійсно не може заплатити. Замість того щоб робити газ дешевим для всіх. 

Знов буде шалена різниця цін на газ для населення і промисловості. Знов згадаємо "справу Фірташа", коли газ йшов трошки не туди? І це все точно не буде сприяти ощадливому споживанню. А отже буде посилювати дефіцит.

Отже, це рішення призведе до:

  • посилення дефіциту;
  • зростання корупційних ризиків;
  • більших витрат платників податків України, які так чи інакше за все заплатять (звісно, якщо раптом ми не отримаємо 1-2 млрд доларів гранту від норвежців. Але мріяти можна)

І знов ці кляті популярні рішення замість правильних. Знов цей привид виборів, до яких як до неба рачки.

Читайте також: Поки в Україні не грають за правилами, ми будемо бідні

І якби питання було тільки в затратах. Можна сказати, що за все заплатить Європа. Чи заплатить, чи ні, — питання відкрите, але сказати ж можна. А поки махнути рукою і закрити очі, не дивлячись у сторону фінансів Нафтогазу, який буде купляти дорого і продавати дешево. Типу якось потім само розсмокчеться.

Але дефіцит газу взимку на тлі проблем, як мінімум регіональних, з електрикою, це не дуже приємна історія. І популізм замість ринкових механізмів посилює цей дефіцит. Спитайте зараз у росіян, нам же всім подобаються відосики з чергами на Росії за бензином, правда?

То ми хочемо мерзнути, не маючи дешевого газу. Чи хочемо бути в теплі й мати цей газ?

І чому знов одні й ті самі граблі?..

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Росія
газ
тарифи на газ
тероризм
Війна з Росією
ціни на газ
ракетний удар
Енергетика
Читайте також:
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
Навчання "Захід-2025" у Білорусі дали підстави Путіну готуватися до агресії проти країн Європи, - Безсмертний
VERES HILL
Автор
26 вересня, 2025 п'ятниця
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
Київ
+13.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 47.92
    Продаж 48.57
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
8 жовтня
18:00
Огляд
Росія атакувала Львів ракетами, які розносять осколки після детонації: як працює ця технологія та чи застосувалась окупантами раніше
17:40
Від початку доби відбулося 107 боїв, з них 25 - на Покровському напрямку
17:32
Ексклюзив
Олег Ткачук
"Вистачить 4-6 окружних судів та один апеляційний": суддя ВС про ідею створення системи військового правосуддя
17:15
Дональд Трамп і Володимир Путін
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
17:10
Анатолій Куцевол
Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Латвії
17:00
Ексклюзив
Придністров'я
Є ознаки, що Придністров'я вже не дуже проти вступу до ЄС, - Національний конгрес українців Молдови
16:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Арестович мобілізує "вату"
16:01
Хав'єр Мілей
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
15:50
Володимир Зеленський і Василь Малюк
Зеленський: українські ракети-дрони демонструють високу ефективність, СБУ ліквідувала понад 3 тис. окупантів за місяць
15:40
Ексклюзив
Молдова
Капсамун: Кремль не залишить Молдову в спокої - дестабілізація триватиме через проксі-сили
15:06
Аналітика
Кароль Навроцький на виступі у Хелмі 11 липня 2025 року)
Польща перед війною: як антиукраїнська риторика президента Навроцького підіграє Кремлю
14:41
Український фільм «Ти — космос» отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
Український фільм "Ти — космос" отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
14:04
OPINION
Не заяви, а дії: адміністрація Трампа продовжує послаблювати Росію через підтримку України
13:46
Ексклюзив
Абсолютно новий формат у межах ДПА: як відбуватиметься тестування для четвертокласників уже навесні. Пояснюємо
13:26
Набелівська премія з хімії 2025: фото з відкритих джерел
Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених "за розробку металоорганічних каркасів"
13:19
Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв
Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує європейську модель підтримки агросектору
13:08
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни
12:55
погода, опади, дощь
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
12:37
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн заявила, що РФ веде "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи"
12:01
OPINION
Єдиний шлях до миру – це перемога України. Російську загрозу необхідно ліквідувати назавжди
11:48
Пожежа на нафтобазі в Феодосії після влучання БПЛА вирує третій день, окупаційна влада мовчить, люди виїжджають
11:48
Оновлено
Атака РФ уночі 8 жовтня: на Чернігівщині влучання в енергообʼєкт, на Дніпровщині є поранені
11:38
військові навчання Індії та РФ
Росія та Індія розпочали спільні військові навчання
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Ми втратили двох побратимів, знищили 50 окупантів й 8 взяли у полон": капітан 141-ї ОМБр Юрій "Beard" про штурм Січневого на Дніпровщині
10:50
Аналітика
супутникова розвідка
Україна в битві розвідок: все більше залежить від космосу
10:43
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через обстріли без світла залишаються споживачі в кількох областях: ситуація в енергосистемі 8 жовтня
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Над секретними заводами, де випускають ракети для України, "гудуть дрони", а ЄС надає перевагу міжусобицям, а не протистоянню Росії. Акценти світових ЗМІ 8 жовтня
10:20
шахед
Сили ППО вночі знешкодили 154 зі 183 ворожих БПЛА
10:02
OPINION
Китай нав'язує Росії дуже "особливі" умови співпраці
09:56
коронавірус
Японські вчені виявили біологічну причину тривалого "затуманення" мозку при COVID-19
09:51
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро
09:43
Ексклюзив
Куба
"Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ
09:27
ГУР оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених Росією
08:44
Ексклюзив
Херсон
"Була розлючена, що лише на 5 місці": депутатка Херсонської міськради Погомій розповіла, що РФ складає список найбільших ворогів у місті
08:43
Ціна на золото на тлі геополітичної невизначеності досягнула рекордної позначки - $4 тис. за унцію
08:43
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 200 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку
08:12
крилата ракета "Tomahawk"
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
08:08
Огляд
іграшковий динозавр
Можуть викликати отруєння важкими металами і навіть провокувати рак: які небезпечні дитячі іграшки вилучили з обігу в Україні
08:02
OPINION
Василь Пехньо
Війна дрейфує в тил
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV