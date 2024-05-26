І від цього так тхне популізмом, помилками та звичкою до простих рішень, що, здається, я знаю, чия ця ідея.

У Генштабі планують зменшити штат на 60%. Завдяки цьому будуть можливі ротації підрозділів, які виконують бойові завдання, — заявив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Острянський.

Вивільненим особовим складом планують доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини.

А давайте за пунктами? Вони зможуть після цього скорочення відправити 300 полковників брати посадки? Чесно? А може хтось вірить у три штурмові роти з полковників? Чи хтось вважає, що це майбутні 300 ротних чи 300 комбригів? Цікаво, а хтось задумувався про наслідки того, що буде, якщо такий полковник з Генштабу потрапить у полон з його рівнем знань та інформованості?

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І головне, тоді вирішуватимуть всі стратегічні завдання, що стоять перед Генштабом, будуть ті 150 людей, що залишаться в Генштабі? Серйозно? Ефективність аналізували?

Схоже, що ні. Тоді цікаво, як це рішення вплине на стабілізацію лінії фронту та розробку майбутніх стратегій? Ніяк? Тоді нах*іна? Казали дебілам — не чіпайте Залужного, бо отримаєте проблеми га фронті. Не послухали. Отримали. А зараз вирішили показати, що можна зробити ще гірше?

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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