Депутати від партії "Слуга народу" продовжують нервові пошуки грошей в Україні й не цураються заглядати в труси. Депутат ноунейм із партії влади Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді ідею про "податок на бездітність". Після того, коли отримав на горіхи — ініціативу відкликав, але варто розібратись, що це і навіщо.

Податок на бездітність був у колишньому СРСР і стосувався неодружених, самотніх і малосімейних громадян. Його запровадили після Другої світової з важливою метою — авторитарній державі потрібно було багато нових солдатів і робітників біля станка. Обтяжені батьківством під примусом батьки не мали часу на пошуки себе, розвитку світогляду — і безумовно за піклуванням про виводок дітей не було жодних розмов про національні ідеї та визвольні рухи.

Після того як з розпадом "радянщини" автоматично зник цей податок, в Україні періодично зʼявлялись політики, які прагнули покращити демографію в сумнівний спосіб. У 2010 році таку ідею зондував уряд Юлії Тимошенко, у 2012-му — у парламенті було зареєстровано законопроєкт № 10112 про податок на доходи для бездітних, запропонований розмір якого становив до 17%. Однак навіть тоді у мирні часи — українці не палали розмножуватись як кролі, тому політики отримали облизня.

Чому депутат Гривко виліз з ідеєю "демографічного збору" для тих, хто не хоче більш як двоє дітей? Все просто.

Західні партнери все гучніше натякають уряду Зеленського, що лавочка з траншами не безлімітна. Тим паче урядам умовної Франції чи Німеччини, де досить високі податки, все тяжче пояснювали, чому свої громадяни мають ужиматись, якщо низка українців працює начорно і ще там великий рівень VIP-корупції.

На сайті Пентагону зʼявився детальний звіт про те, як США допомагає платити 8 мільйонам громадян пенсії, утримує по півмільйона педагогів та лікарів. І цілком може вийти так, що після виборів президента США умовний Трамп згорне цей доларовий потік через упередження до України й спробу нарешті змусити нас користуватися вудкою.

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Очевидно, що мова про це західних урядовців та Банкової уже йде на серйозних тонах. Бо — непросто так Данило Гетьманцев, керівник профільного комітету з питань митниці та податків порушує питання про збільшення низки податків.

"Нам необхідно підвищити й видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо коштом наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів", - зазначив депутат у свіжому коментарі.

Тому не дивно, що парламентська фракція влади судомно шукає гроші та перелопачує архіви попередників у пошуках ідей.

Мені дуже сподобалось пояснення мети подібних ініціатив на піку війни. Пояснювальна записка каже, що метою законопроєкту є покращення демографічної ситуації в Україні. Зокрема, пропонується надавати підтримку родинам з дітьми, молодим громадянам тощо. Гроші на це планують виділяти безпосередньо з демографічного збору. Хоча як досвідчений депутат з пʼятирічним стажем Гривко мав би розуміти, що демографію могла б підняти перемога у війні, гарантії безпеки та відбудова. Тоді до України повернулась би значна частка наших біженців.

Сергій Гривко — ще й фантастичний унікум, який підтверджує тезу про те, що нові обличчя в політиці — не завжди ліпше. Йому 38 років. На час обрання депутатом він був "тимчасово безробітним". Зараз ця особа — член Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Тобто політик, який донині не спромігся розказати про механізми захисту наявних дітей, планує плодити нових під час кульмінації війни.

Гривко уперше став знаменитістю, коли у травні 2022 року був одним із нардепів-авторів законопроєкту, яким передбачалось, що командирам можуть дозволити вбивати військових у бойовій ситуації за невиконання наказів. Партнеркою по розуму в цьому законопроєкті була колега депутата — скандалістка Марʼяна Безугла. Проте після резонансу законопроєкт було відкликано з Верховної Ради, але осад лишився

Потім Гривко запропонував вʼязням тюрем крутити педалі, аби так виробити якомога більше електроенергії в періоди блекаутів. Боюсь подумати, чим саме надихався нардеп — домашнім хомʼяком чи серіалом "Чорне дзеркало", де була така історія.

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Ось що писав тоді народний обранець з Чернігівщини: "Його концептуальна суть проста. Мотивувати 50 тис. в'язнів генерувати електроенергію через велогенараційні установки. Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми, визначені Міністерством юстиції, то термін ув'язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в'язень може зменшити термін ув'язнення на 30 днів".

За версією Гривка, реалізація законопроєкту дозволила б зекономити на утриманні в’язнів — до 8% від нинішніх щорічних витрат, приблизно 200 мільйонів гривень.

А ще одна ідея законотворця стосувалась тарологинь та екстрасенсів. В листопаді 2023 року Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт, який фактично легалізує роботу "езотериків". Він пропонував зобов'язати Міністерство освіти й науки вести реєстр "наставників". Тих магів, тарологів і шаманів, які начебто матимуть право легально навчати українців. За це вони щорічно будуть платити в бюджет збір розміром в одну мінімальну зарплату.

Тож можна з упевненістю говорити, що Сергій Гривко — генератор випадкових ідей, які явно не на часі для суспільства у війні. Це добрий приклад того, що людині, яка на час парламентських виборів 2019 була безробітною — не місце в комітеті з питань ветеранів. І очевидно — це добрий урок, що не кожна кухарка має іти в політики.

До слова, пан Гривко сам не має дітей. І очевидно, міг би покращувати демографію уже зараз — без уваги санітарів.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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