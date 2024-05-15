Їх уже не хвилює ані те, що країна тоне у крові, ані прямі заклики державного секретаря США Ентоні Блінкена припинити займатися корупцією, бо це руйнує військові спроможності країни у війні.

Суспільство вкотре сколихнув скандал, який розкопали журналісти проєкту Bihus.info.

Режисер "Кварталу" та "Слуг народу" Олексій Кірющенко та його компанія "Ел-енерго" з жовтня 2023 року по травень 2024 року уклала 12 контрактів на понад 750 мільйонів гривень на постачання електроенергії. Нового енергоолігарха цікавили угоди з комунальними та державними підприємствами.

Станом на зараз найбільший контракт фірма має із комунальним підприємством "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради на суму 523 мільйон гривень із терміном виконання до кінця поточного року.

Прикметно, що новий бізнес друзі президента замутили якраз напередодні масованих ракетних ударів РФ восени 2022 року. Саме тоді окупанти намагались влаштувати нам блекаут і виносили ТЕС та розподільчі мережі. Фірма "Ел-Енерго" була заснована у вересні 2022-го та отримала ліцензію на постачання електроенергії у листопаді того ж року, однак не розпочала свою роботу до приходу нових власників. Після того, коли в серпні 2023 року туди зайшов Кірющенко, гроші потекли рікою.

Зазвичай на питання про заробітки пан президент звик відмовчуватись або брехати, мовляв, я цих людей не знаю. Однак можна знайти кілька відео, де ще рядовий комік Володимир Олександрович запрошує режисера на "Квартал" і називає його "самый молодой, гениальный, красивый, зрячий". Тобто це людина із ближнього гнізда, а не підкинута зозулька.

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59-річний уродженець Харкова Олексій Кірющенко є типовим представником малоросійства і плазування перед московськими заробітками. Ще у 2015 році він називав себе "русским украинского происхождения". Мав російське громадянство і чудово почував себе серед телевізійних еліт на підсосі у "Газпрому".

У Росії Кірющенко став знаментим після російської адаптації американського серіалу "Моя прекрасна няня". Утім в оригінальному ситкомі головна героїня Френ — чарівна й енергійна єврейка з нью-йоркського району Квінс, яка випадково стала нянею трьох дітей із вищого світу. Френ мудра і стильна — весь серіал вона ходить в одязі від Mocshino та Versace. У російській версії — все звелось до бидлуватої жлобихи Віки із Маріуполя, яка лише шукала, як оженити на собі московського продюсера.

Кірющенко і сам грав деякі ролі в кіно — алкаша Кірюху в "Сватах". Але більше мені сподобалась роль російського мента в серіалі "Солдати. І офіцери". Там улюбленець Зеленського бідкається, як його "по*мели во все дыры".

Саме Кірющенко був режисером та сценаристом серіалу "Слуга народу", який зробив прості обличчя "Кварталу" політичною елітою.

Щодо політичних поглядів — режисера можна сміливо назвати ватником. У 2018 він активно поширював російські фейки, що колишній президент Петро Порошенко буцімто створив…ескадрони смерті, радикальні кілери з яких нищать політичних і бізнесових опонентів Петра Олексійовича.

Фото: Facebook

Також Кірющенко підтримував КПРФ та її тодішнього кандидата в президенти РФ Павла Грудініна.

Фото: Facebook

Не приховував младоолігарх Зе-влади й своїх думок стосовно фінансування ЗСУ. Як і його шеф, він вважав, що нічого вкладати гроші в оборону — краще спрямувати все це на рівень життя людей.

Фото: Facebook

Однак цікаво, що коли розпочалась повномасштабна війна, Кірющенко одразу потурбувався про безпеку внуків і відправив їх подалі в затишну країну НАТО і ЄС — як стверджують джерела, в Іспанію.

Фото: Facebook

Також у Кірющенка є молода дружина і нові діти, він теж відправив їх закордон. І аж ніяк не в улюблену Росію.

Фото: Facebook

Цікаво, що ще у 2021 році молода дружина Кірющенка натякала йому, що їй би хотілось стабільніших доходів, ніж їх дають театр та серіали. Тоді у подкасті російському проєкту ХьюмоРади ватник "Кварталу" божився, що нічого не вміє. І руки не надаються ні до чого, крім кіно.

Утім це було брехнею вже тоді. Бо коли Володимир Зеленський здобув перемогу на президентських виборах 2019 року, саме Кірющенко став розробляти концепцію державного російськомовного телеканалу "Дом". Як зазначають журналісти, він також був серед членів Наглядової ради Українського культурного фонду та брав участь у відборі кінопроєктів для фінансування з держбюджету.

Окрім того, у вересні 2023 року він разом із продюсером Артемом Колюбаєвим ‒ колишнім партнером по бізнесу голови Офісу президента Андрія Єрмака, отримав 5% частку у компанії-виробника безпілотних літальних апаратів Culver.

Тобто нарешті молода нова дружина Кірющенка мала б тішитись безбідним життям.

Але знаєте, що бентежить найбільше в цій історії мародерства на блекаутах та крові? Це свята упевненість друзів гаранта, що вони все роблять так, як треба і їм все зійде з рук. Ймовірно, готують собі "золотий парашут" десь на берегах іспанської Каталонії.

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Коли журналісти-розслідувачі Bihus.info зустріли Кірющенка в центрі Києва у пітній футболці, він поводився, як бидло.

"Ви кулінарна програма? Займайтеся розслідуваннями, а не єрундою", — відповів друг гаранта на питання про свою участь в одній цікавій компанії.

Далі Марія Землянська почула репліки, що "всі журналісти продажні, тому віри їм нема". А ще що журналісти "наркомани".

Тож можна констатувати, що це уже класика — на будь-який критичний матеріал — називати журналістів, які не подобаються, продажними, асоціальними елементами й усяким іншими російськими ІПСО.

Наприклад, не давно один придворний блогер-алкопітек знімав сюжет, де розказав, як група журналістів знижує "рейтинги лідерів Банкової".

Марʼяна Безугла влаштувала атаку на "Суспільне" і погрожувала забрати фінансування. Чому? Бо це чи не єдиний острівець правди та обʼєктивних новин в рамках єдиного телемарафону.

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Коли ти бачиш низку виписок, де шарашкіни контори для схематозу створювали під 23.02.2022 або під смертельні ракетні удари, — як компанію Кірющенка для торгівлі електрикою, — під блекаут — це дуже сильно переконує, що у перші хвилини після скасовання воєнного стану Зе-команда буде тікати за кордон із награбованим.

Цілком, можливо, багато хто готує собі запасні аеродроми у вигляді маєтків по сусідству з Шарієм чи на Кіпрі з російськими айтівцями, які заробляють на онлайн-казино.

Припускаю, що коли перша леді обмовилась, що мріє, що вони з чоловіком "почнуть новий проєкт" — це і був проєкт вчасної втечі з понівеченої війною країни.

Не здивована, що Зеленський думав про переговори з Путіним навіть після Бучі, про що писав його улюблений уже в минулому журналіст Саймон Шустер.

Зеленський не відчуває болі країни та народу, які переживають критичний момент свого існування. Однак його цікавить все живе, що може освоїти його голодна сарана.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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