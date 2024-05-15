"За сильно довгий язик світить повістка..."
З нагоди адського трешу з підрядниками на будівництво фортифікацій на Харківщині й заяви К. Тимошенка, що сплагіатити ролик — річ неосудна, хочеться трошки завити
Десь у тунелі недобудованого метро на Виноградар. І поцікавитись: в горлі нічого не застрягає, все пролазить?
Модерувала розмову журналістів регіональних медіа про розслідування корупційних кейсів на місцях. Ентузіазму мало.
Ось кілька проблемних пунктів, які всі відзначають:
- Місцеві можновладці на повну користуються воєнним станом, щоб ігнорувати, не надавати інформацію і навздогін називати журналіста учасником російської ІПСО.
- Аргументи в дусі "якби ви не лізли зі своєю антикорупцією, ми б трошки вкрали, але уже добудували водогін", стають нормою.
- За сильно довгий язик світить повістка. І є всі шанси, що місцевого Вітюка на фронт не відправлять, а от журналіста — так. І справа не так у можливій повістці, як у тому, що дехто відчув, що взяв бога за бороду. Про що пунктом нижче.
Читайте також: Бий своїх, щоб чужі боялись. Чому Кубраков із фаворита став "крысой"?
Розуміння, що вибори нескоро, і відсутність будь-якого політичного процесу перетворюють місцеву владу на звичних феодалів.
- Єдине, на що оглядаються, - це СМС від послів, які моніторять таки місцеву пресу і питають: "Вибачте, щось хлорка занадто дорога у вас". Не розуміють, що треба віллу в Іспанії.
- Що точно додає сил — це підтримка суспільства. Але вона є не всюди. З владою, яка виїхала з окупованого міста, а люди розбрелись світами, так не повоюєш.
Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.51 Купівля 39.51Продаж 40.01
- EUR Купівля 42.59Продаж 43.29
- Актуальне
- Важливе