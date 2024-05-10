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Головна Погляд Бий своїх, щоб чужі боялись. Чому Кубраков з фаворита став "крысой"?
OPINION

Бий своїх, щоб чужі боялись. Чому Кубраков з фаворита став "крысой"?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
10 травня, 2024 п'ятниця
16:06
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Команда президента Зеленського зачищає свої лави — і викидає на смітник вчорашніх улюбленців

9 травня Верховна Рада відправила у відставку Олександра Кубракова – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Буквально недавно ця людина була зіркою "великого будівництва", а зараз його називають "крысой" в дружніх до Банкової Telegram-каналах. 

Пан Кубраков — 100% пташеня партії влади. На парламентських виборах 2019 року він отримав значне 30-те місце у списку партії "Слуга народу". 

Далі — пішов в колишній Укравтодор, який нині став Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України. У 2021, коли в країні почалось велике будівництво шосе, але аж ніяк не риття окопів —  Олександр Миколайович хутко вибився у фаворити. 

Інтернет рясніє фото, ще гарант тримає молодого менеджера за руку, обіймає за плечі та ставить в перші ряди. 

А тепер анонімний запис на "зливному бачку" "Джокер": "Вор Кубраков полностью провалил работу. Не просто вор, а вор, стукач и крыса". 

Дивні шляхи, бо ще рік тому у цей час Кубракову пророкували місце премʼєр-міністра, а ще говорили, що ця персона буде топом у новому іменному політичному проєкті Зеленського після війни. 

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Що ж трапилось? І чому людина так хутко зіпсувалась і була опльована на своїх же "зливних бачках"?

Найперше трапилось так, що наше державне управління дійшло до такої ручки, що колишній "ділок" "великого будівництва" в часи повномасштабного вторгнення виявився ледве не єдиною притомною людиною, яка вміє рахувати й організовувати процес. Не секрет, що перший рік-півтора повномасштабного вторгнення логістикою зброї займалось якраз Мінінфраструктури, а не Міноборони Рєзнікова. Тож низка західних партнерів почали працювати з Кубраковим напряму аби розуміти, чи пішли їхні гроші на справу. 

Як людина амбітна і молода — Кубраков явно не хотів нести тягар відповідальності за питання на кшталт "хто розмінував Чонгар", "чи була зрада в Стамбулі?", "чому були проігноровані попередження ЦРУ"? Тому він почав активно працювати з колегами із США та Євросоюзу, аби отримати "зелене світло" на подальше політичне життя. 

Дуже показова історія про те, як Банкова "поважає" домовленості з партнерами та їхній робочий графік. 

Міністерка з питань економічного співробітництва Німеччини Свенья Шульце мала обговорювати розвиток української енергомережі, допомогу Німеччини, а також підготовку конференції з відновлення України, заплановану на 11–12 червня в Берліні. Для цього вона їхала до Києва 16 годин, а приїхала — Кубраков уже на політичному смітнику. Найцікавіше, що левовий шмат програми німкені якраз стосувався теми ремонту наших ТЕС, знищених росіянами. 

Тож цікаво, чи потім у вечірніх відео Зеленський буде скаржитись, який негідник Шольц, які "російські ІПСО" вчиняє партія СДПН — членкинею якої є пані Шульце. А головне, на єдиному телемарафоні обовʼязково розкажуть, яка жадібна Німеччина, що не хоче помагати й давати грошей. 

Прикметно, що за більш-менш добру згадку про колишнього члена команди той же "Джокер" почав нову атаку на антикорупційного діяча Віталія Шабуніна та журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Знову тези про ухилянтів і натяки, що погано, що "лучшие погибли на фронте, а эти…".

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Такі атаки теж не красять українську владу і переконують, що окремі діячі в Офісі президента з кожним днем все більше втрачають звʼязок із реальністю. 

З одного боку, можна було б порадіти, що в команді влади розпочались міжусобні війни. І це гарна ознака, що ніякого сценарію а-ля молодий Путін в Україні не вийде. 

Але коли німецька міністерка долає нелегку дорогу, аби привезти для України обладнання для ТЕС, аби Харків та Київ не замерзли восени від холоду, а її не попереджають про те, що Кубраков уже "збитий льотчик" — дико і дивно. 

До слова, ймовірно, що покарання звільненням Кубракова — за його самостійність та роботу з закордонними партнерами — не обмежиться. Цілком ймовірно, що далі будуть цікаві історії з підозрами, обшуками та цікавими фотозвітами від людей у формі. 

Бо ж надто багато знав колишній міністр, надто тісно він торкався схем, де плавали великі гроші, й чимало людей хочуть його крові, аби інші не ходили на розмови в посольство США. 

Приватна особа Володимир Зеленський справді нікому і нічого не винен, однак як Верховний Головнокомандувач він має припинити мірятися рейтингом і славою то з мерами, то з Залужним. То навіть із власним міністром, який вилетів із гнізда "Слуг народу". 

Головне завдання пана президента на нинішньому етапі війни — з її втратами людськими та територіальними — це зберегти незалежність і викроїти оптимальні умови перемовин із Росією. Немає сенсу мірятися рейтингами, якщо достеменно невідомо, хто доживе до виборів і матиме змогу піти та обрати когось з урахуванням тяжкого уроку — "ніколи знову, як 24 лютого".

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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політика
корупція в Україні
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