Фірма режисера "Слуги народу" Кірющенка, який раніше працював у РФ, отримала понад 750 млн гривень з бюджету, - Bihus.Info

Олексій Кірющенко, який співпрацював із проєктами студії "Квартал 95" й знімав сватів і іншу путь, восени 22 року, в розпал війни, увійшов у компанію "Ел-енерго" (отримав частку 49%).

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Компанія, основний вид діяльності якої заявлений як торгівля електроенергією, до того не вела ніяких операцій. Ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді 22 року.

Й тут різно почала отримувати бюджетні замовлення, до квітня 2024-го уклала 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам.

Загальна сума замовлень – 774 млн грн.

Це вже "свинарчуки Зеленського"? Чи їх Порошенко в енергобізнес привів?

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Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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